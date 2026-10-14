హెచ్-1బీ ఉద్యోగులకు ట్రంప్ షాక్: వర్క్ పర్మిట్ ఆటోమేటిక్ పొడిగింపు రద్దు
అమెరికాలో ఉన్న విదేశీ ఉద్యోగులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. గడువు ముగిసిన వర్క్ పర్మిట్ ఆటోమేటిక్ పొడిగింపును రద్దు చేస్తూ యూఎస్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాటు శరణార్థుల హోదా రద్దును సవాలు చేసే సమయాన్ని 30 రోజుల నుంచి 10 రోజులకు తగ్గించింది.
వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని వలసదారులపై, హెచ్-1బీ వీసాదారుల జీవిత భాగస్వాములపై ట్రంప్ యంత్రాంగం కఠిన నిబంధనలతో విరుచుకుపడింది. వర్క్ పర్మిట్ (ఈఏడీ) రెన్యూవల్ కోసం వేచి చూసే దరఖాస్తుదారులకు లభించే 540 రోజుల ఆటోమేటిక్ గడువు పొడిగింపును రద్దు చేస్తూ అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖ (డీహెచ్ఎస్) తుది ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 14న ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ప్రచురితమైన ఈ నిబంధన తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగుల కుటుంబాలు, ఆశ్రయం పొందుతున్న వలసదారులు ఆందోళనలో మునిగిపోయారు.
హెచ్-4 వీసాదారులు, భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం
గతంలో జో బైడెన్ హయాంలో యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (యూఎస్సీఐఎస్) లో దరఖాస్తుల పరిశీలన ఆలస్యమైనప్పుడు విదేశీ వర్కర్ల ఉద్యోగాలు పోకుండా ఉండేందుకు 540 రోజుల ఆటోమేటిక్ పొడిగింపు వెసులుబాటు కల్పించారు. అయితే, ఆ నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా రద్దు చేసింది. దీనివల్ల హెచ్-1బీ వీసాదారుల భాగస్వాములు (హెచ్-4 వీసాదారులు), ఆశ్రయం కోరుకునే వలసదారులు ప్రభావితం కానున్నారు. దరఖాస్తుదారుల బ్యాక్గ్రౌండ్ చెకింగ్, భద్రతా తనిఖీలను తరచుగా నిర్వహించేందుకే ఈ వెసులుబాటును తొలగించామని డీహెచ్ఎస్ తెలిపింది.
పెండింగ్లో 4.3 లక్షల దరఖాస్తులు.. పెరగనున్న ఉద్యోగ ముప్పు
వర్క్ పర్మిట్ గడువు ముగియడానికి 180 రోజుల ముందు మాత్రమే రెన్యూవల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అయితే, యూఎస్సీఐఎస్ వద్ద దరఖాస్తుల ప్రాసెసింగ్ నెమ్మదిగా సాగుతుండటంతో వేలాది మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 2026 జూన్ 30 నాటికి లభించిన అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఆరు నెలలకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్న వర్క్ పర్మిట్ రెన్యూవల్ దరఖాస్తుల సంఖ్య 4,32,000 దాటింది. ఇందులో 91,000 కి పైగా దరఖాస్తులు 18 నెలలకు పైగా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 540 రోజుల పొడిగింపును రద్దు చేయడంతో, కొత్త పర్మిట్ చేతికి వచ్చే వరకు ఉద్యోగులు పని చేసే హక్కును కోల్పోయి, ఉద్యోగాలు వదులుకోవాల్సి వచ్చే ప్రమాదం ఏర్పడింది.
కోర్టును ఆశ్రయించిన బాధితులు
ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ హెచ్-4 వీసాదారులు జనవరిలోనే ఫెడరల్ కోర్టులో దావా వేశారు. దరఖాస్తుదారుల ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, సరైన విధానపరమైన నిబంధనలు పాటించకుండా ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు తెచ్చిందని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కాలిఫోర్నియా ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి గత సెప్టెంబర్లో పిటిషనర్లకు తాత్కాలిక ఊరటనిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల అమలును నిలిపివేశారు. అయితే ప్రభుత్వం తన తుది నిబంధనను ఇప్పుడు ఖరారు చేసింది.
శరణార్థుల సమయం 10 రోజులకు కుదింపు
మరొక కఠిన చర్యలో భాగంగా, శరణార్థుల (రిఫ్యూజీ) హోదా రద్దును సవాలు చేసేందుకు ఇచ్చే గడువును 30 రోజుల నుంచి 10 రోజులకు కుదించారు. బుధవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ నిర్ణయంపై శరణార్థుల హక్కుల సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కేవలం 10 రోజుల వ్యవధిలో న్యాయవాదిని సంప్రదించి, అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించడం సాధ్యం కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బైడెన్ హయాంలో ఆమోదం పొందిన సుమారు 1,85,000 మంది శరణార్థుల గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తులను మళ్లీ సమీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం.
'అమెరికా ఫస్ట్' అజెండాతో ఆంక్షల పర్వం
గత ఏడాది రెండోసారి శ్వేతసౌధంలో బాధ్యతలు చేపట్టిన డోనాల్డ్ ట్రంప్, తన 'మేక్ అమెరికా గ్రేట్ ఎగైన్' (MAGA), 'అమెరికా ఫస్ట్' విధానాల్లో భాగంగా ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తున్నారు. శరణార్థుల ప్రవేశాలను నిలిపివేయడం, కొన్ని నిర్దిష్ట దేశాల పౌరులపై ఆంక్షలు విధించడమే కాకుండా, కొత్త హెచ్-1బీ పిటిషన్లపై 1,00,000 డాలర్ల రుసుము చెల్లించాలనే నిబంధనను కూడా తెచ్చారు. తాజాగా వర్క్ పర్మిట్ గడువు తగ్గింపు నిర్ణయం విదేశీ వృత్తి నిపుణులపై భారాన్ని మోపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More