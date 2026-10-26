ఇరాన్తో ఒప్పందమా.. సమరమా?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలా లేక తీవ్ర చర్యలతో వ్యవహారాన్ని ముగించాలా అనే దానిపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం వేళ పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి.
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరాయి. ఇరాన్ వ్యవహారంలో తుది నిర్ణయం తీసుకునే సమయం ఆసన్నమైందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలా లేక పూర్తిస్థాయి సైనిక చర్యలతో ముగింపు పలకాలా అనే అంశంపై తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
అణ్వాయుధ నిరోధమే ప్రాధాన్యం
"ఒప్పందం చేసుకుందామా లేక ఇరాన్ వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేద్దామా అనే రెండు ప్రతిపాదనలే నా ముందున్నాయి. దీనిపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మేము ఎలాంటి ఆటలూ ఆడటం లేదు" అని ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం హార్ముజ్ జలసంధి పూర్తిగా తమ దళాల నియంత్రణలోనే ఉందన్నారు.
చమురు ధరల పెరుగుదలపై స్పందిస్తూ.. "పిచ్చివారి చేతికి అణ్వాయుధాలు చిక్కకుండా చూడటానికి పెరిగే గ్యాస్ ధరలు ఒక చిన్న మూల్యమే" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలన్నింటినీ నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని, అక్కడ ఏ చిన్న అనుమానాస్పద కదలిక కనిపెట్టినా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.
సైనిక చర్యకు సంకేతాలు
నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్పై దాడులను పునరుద్ధరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా పర్షియన్ గల్ఫ్కు మూడో విమానవాహక నౌక (ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్) బలగాలను తరలించారు.
"మా నావికాదళం, సైన్యం అద్భుతంగా పనిచేశాయి. ఇరాన్కు చెందిన దాదాపు అన్ని యుద్ధ విమానాలను, 259 నౌకలను జలసమాధి చేశాం. ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో రికార్డు స్థాయిలో ద్రవ్యోల్బణం తాండవిస్తోంది" అని ట్రంప్ తమ దళాల చర్యలను కొనియాడారు. మరోవైపు, అక్టోబర్ 27న జరగనున్న ఎన్నికల అనంతరం ఇరాన్పై దాడులు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్జమిన్ నెతన్యాహు కూడా వాషింగ్టన్కు తెలిపినట్లు సమాచారం.
వార్తలను తిరస్కరించిన టెహ్రాన్
నావికాదళ దిగ్బంధాన్ని తొలగిస్తే హార్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తామంటూ పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తుల ద్వారా ప్రతిపాదించినట్లు వచ్చిన వార్తలను ఇరాన్ ఖండించింది. సౌదీ అరేబియా మీడియాలో వచ్చిన ఈ కథనాలు కేవలం అబద్ధాలని తస్నీమ్ వార్తా సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు ఖతార్ మధ్యవర్తులు టెహ్రాన్ చేరుకున్నప్పటికీ, ఇరాన్ తన పట్టు వీడలేదు. "మేము విధించిన 7 షరతులకు అమెరికా అంగీకరించనంత వరకు చర్చలు జరపడం అర్థరహితం" అని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ప్రతినిధి అబ్బాస్ గౌజర్ది స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం బెదిరింపు చర్యలేనని ఆయన కొట్టిపారేశారు.
అమెరికా దౌత్యవేత్తలకు ముప్పు
పశ్చిమాసియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా దౌత్యవేత్తలు, అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ దాడులకు కుట్రలు పన్నుతోందని అమెరికా నిఘా వర్గాలు నివేదించాయి. అక్సియోస్ నివేదిక ప్రకారం, కొన్ని కుట్రలు ఇప్పటికే ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకోవడంతో పశ్చిమాసియాలోని పలు అమెరికా రాయబార కార్యాలయాల్లో సిబ్బందిని తగ్గించారు.
హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం కొనసాగుతుండటంతో అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 116 డాలర్ల దిగువకు చేరగా, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) ధర 102 డాలర్ల సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More