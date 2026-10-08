అమెరికా మిడ్టెర్మ్ ఎన్నికలు: ఆకాశాన్నంటిన ధరలతో ఆందోళనలో ఓటర్లు
నవంబర్లో జరగనున్న అమెరికా మిడ్టెర్మ్ ఎన్నికల ముందు పెట్రోల్, వైద్య ఖర్చులు, నిత్యావసరాల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో ఓటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ పెరుగుతున్న జీవన వ్యయ భారాన్నే డెమోక్రాట్లు తమ ప్రధాన ప్రచారాస్త్రంగా మలుచుకుంటున్నారు.
పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, ఆస్పత్రి వైద్య ఖర్చులు, కరెంట్ బిల్లులు అమెరికా సామాన్య ఓటర్ల నడుము విరుస్తున్నాయి. మూడేళ్ల క్రితం రిటైరైన ఒహియో నివాసి డెనిస్ బార్బర్ (68) కుటుంబ ఖర్చులు తట్టుకోలేక మళ్లీ ఏదైనా పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగం చూసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. భర్త అనారోగ్య సమస్యలు, పెరిగిన ఇంధన ధరల భారాన్ని తట్టుకోవడం స్థిరమైన పింఛను రాబడితో కష్టంగా మారడమే దీనికి కారణం. నవంబర్లో జరగనున్న అమెరికా మిడ్టెర్మ్ ఎన్నికల ముందు వేలాది మంది ఓటర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఆమె ఓ ఉదాహరణగా నిలిచారు.
మహోనింగ్ వ్యాలీలో తీవ్ర కలవరం
ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా వెలిగిన మహోనింగ్ వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక సమావేశంలో యూనియన్ మాజీ కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆస్పత్రుల మూసివేత, ఆరోగ్య పథకాల్లో కోతలు, పెరుగుతున్న ధరలపై వారు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒహియోలోని అనేక జిల్లాలు సాధారణంగా రిపబ్లికన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతాయి. గతంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ రాష్ట్రంలో భారీ ఆధిక్యంతో గెలిచారు. అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ పోటీ తీవ్ర రూపం దాల్చింది.
ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ ఖాళీ చేసిన సెనెట్ స్థానానికి రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి జాన్ హస్టెడ్ పోటీపడుతుండగా, ఆయనపై డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి, మాజీ సెనెటర్ షెర్రోడ్ బ్రౌన్ తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. పెరిగిన పెట్రోల్, సరుకులు, కరెంట్ ఛార్జీల భారం ఓటర్ల తీర్పును ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. ఆకాశాన్నంటిన పెట్రోల్ ధరలు
తమ భర్తకు పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు వైద్యం కోసం సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందని, సమీపంలో ఆస్పత్రులు లేక రవాణా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని డెనిస్ బార్బర్ చెప్పారు. ఉక్కు కర్మాగారంలో 22 ఏళ్లు పనిచేసి, ఆ తర్వాత అకౌంటెంట్గా మారిన ఆమె, పెరుగుతున్న ఖర్చులతో నెట్టుకురావడం కష్టంగా మారిందన్నారు.
ఫిబ్రవరి చివర్లో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు నిరసనగా ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడంతో ఇంధన సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. దీనివల్ల గాలన్ పెట్రోల్ ధర 45 శాతానికి పైగా పెరిగి 4.37 డాలర్లకు (లీటరుకు 1.15 డాలర్లు) చేరిందని ఏఏఏ మోటార్ క్లబ్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వారానికి వందల డాలర్లు అదనంగా ఖర్చవుతుండటంతో మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరక తప్పడం లేదని బార్బర్ తెలిపారు. జూన్లో ప్యూ రీసెర్చ్ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం, 29 శాతం మంది ఓటర్లు ఆర్థిక అంశాలనే ప్రధాన సమస్యగా ప్రస్తావించారు.
రాజకీయ సమీకరణాలు - డెమోక్రాట్ల ప్రచారం
ఒహియోలోని ఈ ప్రాంతంలో రిపబ్లికన్లకు మంచి పట్టున్నప్పటికీ, సెనెట్ రేసులో ఆ పార్టీకి సవాళ్లు తప్పవని హడ్సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సీనియర్ ఫెలో పాల్ స్రాసిచ్ విశ్లేషించారు. "అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి మిడ్టెర్మ్ ఎన్నికల్లో ఎప్పుడూ ఒత్తిడి ఉంటుంది. పెట్రోల్ ధరలే ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితికి స్పష్టమైన సూచిక" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు జాన్ హస్టెడ్ డేటా సెంటర్ పెట్టుబడులకు మద్దతు ఇవ్వడం కూడా స్థానికుల నుంచి వ్యతిరేకత తెచ్చిపెట్టింది. ఆగస్టు నాటికి నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే 2.2 శాతం పెరిగాయి.
ఈ భారాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని డెమోక్రాట్ అభ్యర్థి షెర్రోడ్ బ్రౌన్ ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు. "సామాన్య కార్మికులు ఈ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు. ధరల భారం పడాలని అనుకోలేదు. అందుకే నేను వారి నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటాను" అని బ్రౌన్ స్పష్టం చేశారు. డేటా సెంటర్ కంపెనీలు తనను ఓడించేందుకు రూ. కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాయని, తాను ప్రజల తరఫునే నిలబడతానని చెప్పారు.
రూపుమాసిన తయారీ రంగం
"ధరల భారం ప్రతి కార్మికుడిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది," అని యునైటెడ్ ఆటో వర్కర్స్ (యూఏడబ్ల్యూ) యూనియన్ నాయకుడు డేవిడ్ గ్రీన్ వ్యాఖ్యానించారు. గడిచిన ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది కాలంలో అనేక చిన్న తరహా స్పేర్ పార్ట్స్ సరఫరా చేసే కర్మాగారాలు మూతపడటం లేదా సిబ్బందిని తొలగించడం పెరిగిపోయిందన్నారు. యంగ్స్టౌన్ ప్రాంతం 2016లో ట్రంప్ ఇచ్చిన ఉద్యోగ హామీలతో రిపబ్లికన్ల వైపు మొగ్గినప్పటికీ, ఆ హామీలన్నీ నీటిమూటలయ్యాయని విమర్శించారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ ఉక్కు పరిశ్రమకు గుండెకాయలా ఉన్న మహోనింగ్ వ్యాలీలో ఇప్పుడు ఉపాధి అవకాశాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని స్థానిక రిటైర్డ్ ఉక్కు కార్మికుడు మైక్ రూబిచ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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