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ట్రంప్ ‘విధ్వంసం’ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ ‘బాలయ్య’ స్టైల్ కౌంటర్

ఇరాన్‌ను పూర్తిగా నాశనం చేస్తానంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తీవ్ర హెచ్చరికలకు ఇరాన్ వినూత్నంగా స్పందించింది. తెలుగు సూపర్ స్టార్ నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాలోని ఓ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీన్‌ను షేర్ చేస్తూ ట్రంప్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.

Published on: Sep 24, 2026, 19:47:16 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలపై టెహ్రాన్ అత్యంత వినూత్నంగా, టాలీవుడ్ శైలిలో స్పందించింది. ఇరాన్‌ను ‘నాశనం చేస్తా’ అని ట్రంప్ ఇచ్చిన హెచ్చరికకు కౌంటర్‌గా.. జింబాబ్వేలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం తెలుగు నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ చిత్రంలోని ఓ యాక్షన్ సీన్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

ట్రంప్ ‘విధ్వంసం’ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ ‘బాలయ్య’ స్టైల్ కౌంటర్ (AFP/IMDB)
ట్రంప్ ‘విధ్వంసం’ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ ‘బాలయ్య’ స్టైల్ కౌంటర్ (AFP/IMDB)

బాలయ్య సీన్‌తో ఇరాన్ స్పందన

జింబాబ్వేలోని ఇరాన్ ఎంబసీ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 23) తమ అధికారిక ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో 58 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేసింది. "ఇరాన్‌ను తుడిచిపెట్టేస్తానని ట్రంప్ మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఇరాన్ ఆత్మరక్షణ లేని దేశం కాదని ఆయనకు తెలుసు. ఇటీవలి కాలంలో హాలీవుడ్ సినిమాలు చూడటం మానేసి, ఇండియన్ (బాలీవుడ్/టాలీవుడ్) సినిమాలు చూడటం మొదలుపెట్టారని భావిస్తున్నాం" అంటూ ఆ వీడియోకు క్యాప్షన్ జోడించింది.

ఈ వీడియోలో శత్రువులు తుపాకీలతో దాడి చేస్తుంటే బాలకృష్ణ మ్యాన్‌హోల్ మూతను డాలుగా వాడుకుంటూ, గ్యాస్ సిలిండర్లతో ఎదురుదాడి చేసే సీన్ ఉంటుంది. ఎంతటి బలమైన శత్రువైనా తమపై దాడి చేస్తే దాన్ని తిప్పికొట్టే సత్తా తమకు ఉందని ప్రతీకాత్మకంగా చూపించడానికే ఇరాన్ ఈ క్లిప్‌ను వాడుకుంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో 2023లో వచ్చిన ‘భగవంత్ కేసరి’ చిత్రంలో బాలకృష్ణతో పాటు కాజల్ అగర్వాల్, శ్రీలీల, అర్జున్ రాంపాల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా ట్రంప్ హెచ్చరికలు

ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో (యూఎన్జీఏ) సెప్టెంబర్ 22న ప్రసంగిస్తూ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్ మళ్లీ కోలుకునేలా ఒప్పందం చేసుకోవాలా లేదా ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయాలా అనే దానిపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. "ఇరాన్‌ను పునర్నిర్మించేలా ఒప్పందం చేసుకోవాలా? లేక ఆ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్‌ను త్వరితగతిన మట్టికరిపించి నరకానికి పంపాలా? అన్నదే నా ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న" అని 80 ఏళ్ల ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో ఒక్కరు మినహా ఇరాన్ ప్రతినిధులంతా సమావేశం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. నవంబర్‌లో జరిగే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాతే దీనిపై ఒక స్పష్టత వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అమెరికా వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ తీవ్ర ఖండన

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ సైనిక వర్గాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రకటనలు కేవలం వారి దేశంలో స్వదేశీ రాజకీయ ప్రచారం కోసమేనని స్పష్టం చేశాయి. అంతర్జాతీయ వేదికలను దుర్వినియోగం చేస్తూ అభద్రతా భావాన్ని పెంచేలా మాట్లాడటం సరికాదని మండిపడ్డాయి.

ఉద్రిక్తత నడుమ దౌత్య చర్చలు

ఒకవైపు హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, న్యూయార్క్‌లో రెండు దేశాల మధ్య దౌత్య చర్చలు జరగడం గమనార్హం. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ, అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్‌ల మధ్య మధ్యవర్తుల ద్వారా మూడు గంటల పాటు కీలక చర్చలు జరిగాయి. ఖతార్ దేశం ఈ చర్చలకు సంధానకర్తగా వ్యవహరించింది. ఈ చర్చలు ఆశాజనకంగా సాగాయని స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ తెలిపగా, త్వరలోనే మరో విడత చర్చలు జరుగుతాయని ట్రంప్ ధృవీకరించారు. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాను పునరుద్ధరించడం, ఇరాన్‌పై ఆంక్షల సడలింపు తదితర అంశాలు ఈ చర్చల్లో చోటుచేసుకున్నాయి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ట్రంప్ ‘విధ్వంసం’ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ ‘బాలయ్య’ స్టైల్ కౌంటర్
Home/News/ట్రంప్ ‘విధ్వంసం’ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ ‘బాలయ్య’ స్టైల్ కౌంటర్
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