చనిపోయిన ఉగ్రవాదులకు ట్రంప్ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు: ఐసిస్ స్థావరాలపై భీకర దాడి
నైజీరియాలో క్రైస్తవులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఐసిస్ ఉగ్రవాదులపై అమెరికా సైన్యం విరుచుకుపడింది. క్రిస్మస్ వేళ జరిగిన ఈ దాడిపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్పందిస్తూ, హింసను ఆపకపోతే ఉగ్రవాదులకు నరకం చూపిస్తామని ఘాటుగా హెచ్చరించారు.
నైజీరియాలోని ఐసిస్ (ISIS) ఉగ్రవాద ముఠాలే లక్ష్యంగా అమెరికా సైన్యం అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రాణాంతకమైన దాడులు నిర్వహించింది. క్రిస్మస్ పండుగ వేళ జరిగిన ఈ ఆపరేషన్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ధృవీకరించారు. వాయువ్య నైజీరియాలో అమాయక క్రైస్తవులను ఊచకోత కోస్తున్న "ఐసిస్ ఉగ్రవాద వ్యర్థాల"పై ఈ దాడులు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమెరికా సైన్యాధ్యక్షుడి (Commander in Chief) హోదాలో తానే స్వయంగా ఈ దాడులకు ఆదేశాలిచ్చానని ట్రంప్ వెల్లడించారు. "చాలా ఏళ్లుగా, కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఎన్నడూ లేని విధంగా నైజీరియాలో క్రైస్తవులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈ హింసను ఆపకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని నేను గతంలోనే హెచ్చరించాను. ఈ రాత్రి అదే జరిగింది" అని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
"చనిపోయిన ఉగ్రవాదులకు మెర్రీ క్రిస్మస్"
తన ప్రకటనలో ట్రంప్ అత్యంత కఠినమైన పదజాలాన్ని వాడారు. అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ ఆపరేషన్ను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో పూర్తి చేసిందని కొనియాడారు. తన నాయకత్వంలో ఉగ్రవాద ముఠాల పట్ల అమెరికా రాజీలేని పోరాటం చేస్తుందని నొక్కి చెప్పారు. "మా సైనికులకు దేవుడి ఆశీస్సులు ఉండాలి. అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.. ఆఖరికి చనిపోయిన ఉగ్రవాదులకు కూడా! ఒకవేళ క్రైస్తవుల ఊచకోత ఆగకపోతే, మున్ముందు ఇలా చనిపోయే ఉగ్రవాదుల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది" అంటూ ఘాటుగా హెచ్చరించారు.
అమెరికా ఆఫ్రికా కమాండ్ (AFRICOM) నివేదిక ప్రకారం, ఈ దాడులు డిసెంబర్ 25న నైజీరియాలోని సోకోటో రాష్ట్రంలో జరిగాయి. నైజీరియా ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఈ దాడుల్లో ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు, ఎలాంటి ఆయుధాలు వాడారు అనే వివరాలను వైట్ హౌస్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
హెచ్చరికలు నిజమయ్యాయి..
నైజీరియాలో క్రైస్తవ సమాజం ఒక రకమైన 'మనుగడ ముప్పు'ను ఎదుర్కొంటోందని అక్టోబర్ నుంచే ట్రంప్ హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. క్రైస్తవులపై జరుగుతున్న హింసను అరికట్టడంలో నైజీరియా ప్రభుత్వం విఫలమైతే తాము సైనిక జోక్యం చేసుకుంటామని గత నెలలోనే పెంటగాన్ను సిద్ధం చేశారు. తాజా దాడులు ఆ హెచ్చరికలకు కొనసాగింపుగానే కనిపిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సైతం ఉగ్రవాదులకు బలమైన సంకేతాలు పంపారు. నైజీరియాలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే క్రైస్తవులపై దాడులు జరిగితే ఊరుకోబోమని, మున్ముందు ఇలాంటి దాడులు మరిన్ని ఉంటాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
నైజీరియా వాదన ఏమిటి?
నైజీరియాలో ముస్లింలు ఎక్కువగా ఉండే ఉత్తర ప్రాంతం, క్రైస్తవులు అధికంగా ఉండే దక్షిణ ప్రాంతాల మధ్య తరచుగా ఘర్షణలు జరుగుతుంటాయి. అయితే అమెరికా చేస్తున్న ఆరోపణలను నైజీరియా ప్రభుత్వం కొంతవరకు ఖండించింది. ఉగ్రవాద ముఠాలు కేవలం క్రైస్తవులనే కాకుండా, ముస్లింలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని వాదించింది. అయినప్పటికీ, ఉగ్రవాద నిర్మూలన కోసం అమెరికా సైన్యంతో కలిసి పనిచేసేందుకు నైజీరియా అంగీకరించింది.