    “ఒప్పందం జరుగుతోంది- సుంకాలు తగ్గిస్తాము,” భారత్​తో డీల్​పై ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు..

    భారత్​తో వాణిజ్య ఒప్పందం జరుగుతోందని, త్వరలోనే అది పూర్తవుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో ఇండియాపై విధించిన సుంకాలను సైతం తగ్గించే అవకాశం ఉందని వివరించారు.

    Published on: Nov 11, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత్‌పై సుంకాలు విధించిన కొన్ని నెలల తర్వాత, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు అమెరికా దగ్గరవుతోందని తెలిపారు. అంతేకాదు ఏదో ఒక దశలో భారత్‌పై విధించిన సుంకాలను సైతం తగ్గిస్తామని ఆయన చెప్పారు.

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​.. (Bloomberg)
    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​.. (Bloomberg)

    భారత్‌కు రాయబారిగా సెర్గియో గోర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    'మంచి ఒప్పందం కుదురుతుంది'

    ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రసంగిస్తూ.. “మేము భారత్‌తో ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాం. గతంలో ఉన్నదాని కంటే ఇది చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వారు (భారత నాయకత్వం) నన్ను అంతగా ప్రేమించకపోవచ్చు, కానీ మళ్లీ వారు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. మేము ఒక న్యాయమైన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నాం. వారు (భారతీయులు) చాలా బాగా నెగోషియేట్​ చేస్తారు. కాబట్టి సెర్గియో, మీరు దీనిపై ఒకసారి దృష్టి పెట్టాలి. అందరికీ మేలు చేసే ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి మేము చాలా దగ్గరలో ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను,” అని ట్రంప్​ అన్నారు.

    “ప్రస్తుతానికి, రష్యా చమురు కారణంగా భారత్‌పై సుంకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వారు రష్యా చమురు తీసుకోవడం ఆపేశారు. ఇది గణనీయంగా తగ్గింది. అవును, మేము త్వరలోనే సుంకాలను తగ్గిస్తాము. ఏదో ఒక దశలో, వాటిని తగ్గిస్తాము,” అని అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు.

    వాణిజ్య చర్చలపై కేంద్ర మంత్రి గోయల్ ఏమన్నారంటే..

    అంతకుముందు నవంబర్ 5న, భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు "చాలా బాగా" జరుగుతున్నాయని, అయితే "అనేక సున్నితమైన, తీవ్రమైన సమస్యలు" ఉన్నాయని, కాబట్టి దీనికి సమయం పడుతుందని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సంకేతాలిచ్చారు.

    కాగా అక్టోబరు 23న ఇరు దేశాల మధ్యవర్తులు వర్చువల్ పద్ధతిలో చర్చలు జరిపారు. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం మొదటి దశ కోసం మార్చి నుంచి ఇప్పటివరకు ఐదు రౌండ్ల చర్చలు పూర్తయ్యాయి.

    వాణిజ్య లక్ష్యం: 500 బిలియన్ డాలర్లు..

    ఇరు దేశాల నాయకత్వాల ఆదేశాల మేరకు ఫిబ్రవరిలో అధికారికంగా ప్రతిపాదించిన ఈ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం ముఖ్య లక్ష్యం – ప్రస్తుతమున్న 191 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్య పరిమాణాన్ని 2030 నాటికి 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచడం. అంటే, వాణిజ్య పరిమాణాన్ని రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

    సమగ్ర ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ముగించే దిశగా ఇరు దేశాలు కృషి చేస్తున్న తరుణంలో, వాణిజ్య- పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సెప్టెంబర్‌లో ఉన్నత స్థాయి వాణిజ్య చర్చలకు నాయకత్వం వహిస్తూ యునైటెడ్ స్టేట్స్ పర్యటనకు వెళ్లారు.

    సెప్టెంబర్ మధ్యలో, యుఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ దక్షిణ, మధ్య ఆసియా అసిస్టెంట్ బ్రెండన్ లించ్ నేతృత్వంలోని అమెరికా అధికారుల బృందం దిల్లీలోని భారతదేశ వాణిజ్య శాఖ అధికారులతో "సానుకూల, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకున్న" చర్చలు జరిపింది. ఇరు దేశాలకు పరస్పరం ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని త్వరగా ముగించడానికి ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయాలని ఈ సందర్భంగా నిర్ణయించారు.

    News/News/“ఒప్పందం జరుగుతోంది- సుంకాలు తగ్గిస్తాము,” భారత్​తో డీల్​పై ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు..
    News/News/"ఒప్పందం జరుగుతోంది- సుంకాలు తగ్గిస్తాము," భారత్​తో డీల్​పై ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు..
