Delhi blast: దిల్లీ ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ వద్ద పేలిన ఆ కారు ఎవరిది?

Subscribe Now! Get features like
సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ 1 సమీపంలో ఓ కారు పేలిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో 8మంది మరణించారు. 24మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో దిల్లీ పోలీసులు అత్యంత అప్రమత్తత ప్రకటించారు. అయితే, ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన ఈ పేలుడు.. బాంబు పేలుడేనా? ఇందులో ఉగ్ర కోణం ఉందా? అనే విషయంపై మాత్రం ఇప్పటికీ స్పష్టత రాలేదు. కానీ ఈ ఘటనపై యూఏపీఏ కింద కేసు నమోదు చేయడంతో, దిల్లీ పోలీసులు ఉగ్ర కోణాన్ని కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు స్పష్టమైంది.
వాహనాలకు నష్టం: పేలుడు సంభవించిన తర్వాత, మరో మూడు నుంచి నాలుగు వాహనాలకు కూడా మంటలు అంటుకుని, వాటికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది.
క్షతగాత్రులకు చికిత్స: గాయపడిన వారిని కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లోక్ నాయక్ జై ప్రకాష్ నారాయణ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రకటన: ఈ పేలుడులో ఉపయోగించిన కారు హ్యుందాయ్ ఐ20 అని హోంమంత్రి అమిత్ షా విలేకరులకు తెలిపారు. దర్యాప్తు కోసం ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని ఉపయోగిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతూ.. "ఈ సాయంత్రం, సుమారు 7 గంటల ప్రాంతంలో, దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలోని సుభాష్ మార్గ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద ఒక హ్యుందాయ్ ఐ20 కారులో పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు గురించి సమాచారం అందిన 10 నిమిషాల్లోనే దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్, దిల్లీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఎన్ఎస్జీ, ఎన్ఐఏ బృందాలు, ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇప్పుడు సమగ్ర దర్యాప్తును ప్రారంభించాయి. సమీపంలోని అన్ని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చాం. మేము అన్ని అవకాశాలను అన్వేషిస్తున్నాము. అన్ని కోణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తాం. అన్ని అంశాలపై తక్షణమే విచారణ జరిపి, ఫలితాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తాం," అని చెప్పారు.
పేలుడు సంభవించిన కారులో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇది ఆత్మాహుతి దాడి కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పాత యజమానుల అదుపు: పేలుడుకు ఉపయోగించిన కారుకు సంబంధించిన ఇద్దరు పాత యజమానులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
యజమానుల వివరాలు: కారు అసలు యజమాని గుర్గావ్కు చెందిన సల్మాన్ అని గుర్గామ్ పోలీసు ప్రతినిధి సందీప్ కుమార్ తెలిపారు. సుమారు ఏడాదిన్నర క్రితం అతను ఈ వాహనాన్ని ఓఖ్లా నివాసి దేవేందర్కు అమ్మినట్లు చెప్పారు.
"మేము సల్మాన్ను దిల్లీ పోలీసులకు అప్పగించాం. దేవేందర్ను దిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కారు తదుపరి విక్రయం వంటివి తెలుసుకోవడానికి వీరిద్దరినీ విచారిస్తున్నాము," అని కుమార్ పేర్కొన్నారు.
తరువాత ఈ కారును అంబాలాలోని ఒక వ్యక్తికి అమ్మినట్లు, అయితే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తమకు తెలియవని పోలీసు ప్రతినిధి తెలిపారు.
గుర్గావ్లోని శాంతి నగర్కు చెందిన మహమ్మద్ సల్మాన్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానే కారును అమ్మినట్లు అతని భార్య విలేకరులకు చెప్పారు.
మొత్తం 15 మందిని ఎల్ఎన్జేపీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, వారిలో ఎనిమిది మంది మార్గమధ్యంలోనే మరణించారని ఆసుపత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు.
మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, ఒకరి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వెల్లడించారు.
నగర పోలీసు ప్రతినిధి సంజయ్ త్యాగి మాట్లాడుతూ.. కనీసం 8 మంది మరణించినట్లు, పలువురు గాయపడినట్లు ధృవీకరించారు. "పేలుడుకు గల కారణాన్ని మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాము," అని అన్నారు.
"ఈ సాయంత్రం దిల్లీలో జరిగిన పేలుడులో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన వారికి నా ప్రగాఢ సంతాపం. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభావితమైన వారికి అధికారులు సహాయం అందిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిపై హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఇతర అధికారులతో సమీక్షించాను," అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు.
రాజధానిలో జరిగిన ఈ ఘోర పేలుడు తర్వాత ప్రధాని మోదీ పరిస్థితిని సమీక్షించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పీటీఐకి తెలిపాయి. ఈ ఘటన గురించి ఆయన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో మాట్లాడినట్లు ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ అధిక తీవ్రత గల దిల్లీ పేలుడు శబ్దం కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఐటీఓ వరకు వినిపించింది. కొన్ని మీటర్ల దూరంలో పార్క్ చేసిన వాహనాల కిటికీలు పగిలిపోయాయని తెలుస్తోంది.
పేలుడు శబ్దం, మంటలు, విధ్వంసం మధ్య సంఘటన స్థలంలో భయాందోళన నెలకొందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు గుర్తు చేసుకున్నారు.
స్థానిక నివాసి రాజ్ధర్ పాండే మాట్లాడుతూ.. "నేను మా ఇంటి నుంచి మంటలను చూశాను! ఏమి జరిగిందో చూడటానికి కిందకు వచ్చాను. పెద్ద పేలుడు శబ్దం వచ్చింది. నేను దగ్గరలోనే ఉంటాను," అని చెప్పారు.
నుదుటిపై గాయమైన ఒక గాయపడిన ప్రత్యక్ష సాక్షి మాట్లాడుతూ.. పేలుడు ఒక కారు నుంచి వచ్చిందని అనిపించిందని చెప్పారు. "నా ఆటో ముందు ఒక కారు ఉంది. ఆ కారులో ఏదో ఉంది, అది అకస్మాత్తుగా పేలింది," అని అతను అన్నాడు.
"నేను గురుద్వారాలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద శబ్దం విన్నాను. అది ఎంత పెద్దదంటే, అసలు ఏమిటో కూడా అర్థం కాలేదు. సమీపంలోని అనేక వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి," అని ఇంకొకరు వివరించారు.
సంఘటన స్థలం నుంచి సుమారు 800 మీటర్ల దూరంలో దుకాణం ఉన్న చాందినీ చౌక్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సంజయ్ భార్గవ్ మాట్లాడుతూ.. పేలుడు ధాటికి తమ మొత్తం భవనం కదిలిందని తెలిపారు. ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీయడంతో మార్కెట్లో గందరగోళం నెలకొందని ఆయన పంచుకున్నారు.