గ్యాస్ కష్టాలు.. టీటీకే ప్రెస్టీజ్కు లాభాలు, షేర్ల జోరుకు కారణం 'ఇండక్షన్' స్టవ్లే
వంట గ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు కిచెన్ అప్లయన్సెస్ కంపెనీ టీటీకే ప్రెస్టీజ్ (TTK Prestige) కు వరంగా మారాయి. ఈ కంపెనీ షేర్ల ధర అమాంతం పెరిగింది.
వంట గ్యాస్ (LPG) ధరలు పెరగడం, సరఫరాలో ఇబ్బందులు కలగడం సామాన్యులకు కష్టమే కానీ, కిచెన్ అప్లయన్సెస్ కంపెనీ టీటీకే ప్రెస్టీజ్ (TTK Prestige) కు మాత్రం కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ కంపెనీ షేర్లు దాదాపు 30% పెరిగి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచాయి.
1. మార్కెట్లో టీటీకే ప్రెస్టీజ్ హవా
గురువారం (మార్చి 12) ట్రేడింగ్లో టీటీకే ప్రెస్టీజ్ షేర్లు వరుసగా రెండో రోజు కూడా 15% పెరిగాయి. గత మూడు రోజుల్లో ఈ షేరు మొత్తం 29.77% లాభపడింది. దీనికి ప్రధాన కారణం దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన ఇండక్షన్ స్టవ్ల డిమాండ్.
షేర్ల పెరుగుదలకు ముఖ్య కారణాలు:
- గ్యాస్ కొరత: హోటళ్లు, పీజీలు, ఇళ్లలో వంట గ్యాస్ కొరత ఉండటంతో ప్రజలు కరెంటు స్టవ్ల (Induction) వైపు మళ్లుతున్నారు.
- భారీ విక్రయాలు: ఇదివరకు రోజుకు 40-45 ఇండక్షన్ స్టవ్లు అమ్ముడయ్యే చోట, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 120-130 కి చేరింది. అంటే విక్రయాలు మూడు రెట్లు పెరిగాయి.
2. గ్యాస్ ధరల సెగ
గత శనివారం ప్రభుత్వం వంట గ్యాస్ ధరలను దాదాపు 7% పెంచింది. దీంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వాడే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధర ₹913 కి చేరింది. మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలను మార్చి నెలలోనే రెండుసార్లు పెంచారు. ఈ ధరల భారం తట్టుకోలేక చాలామంది ఇండక్షన్ స్టవ్లను కొంటున్నారు.
3. కంపెనీ ఆదాయంలో దేని వాటా ఎంత?
టీటీకే ప్రెస్టీజ్ కంపెనీకి వచ్చే మొత్తం ఆదాయంలో ఏయే వస్తువుల వాటా ఎంత ఉందో ఈ కింద చూడవచ్చు:
- ప్రెజర్ కుక్కర్ల వాటా 35%
- కుక్వేర్ 17 - 18% (నాన్-స్టిక్ పాన్లు, తవా, గిన్నెలు)
- గ్యాస్ స్టవ్లు 17 - 18%
- ఇండక్షన్ స్టవ్లు 10 - 12%
లక్ష్యం: 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹2,894 కోట్ల ఆదాయం సాధించిన ఈ కంపెనీ, 2027 నాటికి దీనిని ₹ 5,000 కోట్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
4. ఇతర కంపెనీల పరిస్థితి
కేవలం టీటీకే ప్రెస్టీజ్ మాత్రమే కాదు, ఈ రంగంలోని ఇతర కంపెనీల షేర్లు కూడా పెరిగాయి.
- స్టవ్ క్రాఫ్ట్ (Stove Kraft): ఈ షేరు 12% వరకు పెరిగి, ఆ తర్వాత 4% తగ్గింది.
- గాంధీమతి అప్లయన్సెస్ (Gandhimathi): ఇండక్షన్ స్టవ్ల డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఈ కంపెనీ కూడా లాభపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సామాన్యుడికి ఇండక్షన్ మేలేనా?
గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ₹913 దాటడం, కరెంటు స్టవ్ల పనితీరు 90% మెరుగ్గా ఉండటంతో.. ఇండక్షన్ వాడటం వల్ల నెలకు సుమారు రూ.300 వరకు ఆదా అవుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. ఇంధన సరఫరాలో చిన్న ఇబ్బందులు తలెత్తినా జనం వెంటనే కరెంటు ఉపకరణాల వైపు మొగ్గు చూపుతారని ఈ షేర్ల పెరుగుదల నిరూపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టీటీకే ప్రెస్టీజ్ షేర్లు ఎందుకు అంతగా పెరుగుతున్నాయి?
వంట గ్యాస్ ధరలు పెరగడం, గ్యాస్ కొరత వల్ల ఇండక్షన్ స్టవ్ల అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఇది కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచుతుందనే నమ్మకంతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను కొంటున్నారు.
2. ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడటం వల్ల నిజంగా డబ్బు ఆదా అవుతుందా?
అవును. గ్యాస్ ధరలతో పోలిస్తే కరెంటు బిల్లు తక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎల్పిజి ధర ₹900 దాటినప్పుడు ఇండక్షన్ వాడటం లాభదాయకం.
3. ఈ కంపెనీ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు ఏమిటి?
వచ్చే రెండేళ్లలో (2027 నాటికి) తన ఆదాయాన్ని రూ. 5,000 కోట్లకు పెంచుకోవాలని టీటీకే ప్రెస్టీజ్ భావిస్తోంది.