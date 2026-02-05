Edit Profile
    టీవీఎస్ జూపిటర్ 110 ప్రియం: వేరియంట్ల వారీగా పాత, కొత్త ధరల పూర్తి వివరాలు ఇవే

    టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన పాపులర్ స్కూటర్ 'జూపిటర్ 110' ధరలను పెంచింది. వేరియంట్‌ను బట్టి రూ.3,250 వరకు భారం పడనుంది. ముడిసరుకుల వ్యయం పెరగడమే ఇందుకు కారణమని కంపెనీ పేర్కొంది. కొత్త ధరల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Feb 05, 2026 11:11 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మీరు కొత్తగా స్టైలిష్, ఇంకా ప్రాక్టికల్ స్కూటర్ టీవీఎస్ జూపిటర్ 110 (TVS Jupiter 110) కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీ బడ్జెట్‌ను కొంచెం పెంచుకోవాల్సిందే. మధ్యతరగతి వాహనదారులకు అత్యంత ఇష్టమైన ఈ 110సీసీ స్కూటర్ ధరను కంపెనీ పెంచింది. వేరియంట్‌ను బట్టి దాదాపు రూ.3,250 వరకు బాదుడు తప్పదు. కేవలం జూపిటర్ మాత్రమే కాదు.. కంపెనీకి చెందిన స్టార్ సిటీ ప్లస్, రేడియన్, ఎన్‌టార్క్ 125 మోడళ్ల ధరలను కూడా టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ స్వల్పంగా సవరించింది.

    ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి?

    గత కొన్ని వారాలుగా దేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థలు తమ వాహనాల ధరలను వరుసగా పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి. ముడిసరుకుల ధరలు భారమవ్వడం, ద్రవ్యోల్బణం, విదేశీ మారక ద్రవ్య విలువల్లో మార్పుల వంటి కారణాల వల్లే ఈ ధరల పెంపు అనివార్యమైందని సంస్థలు వివరిస్తున్నాయి. టీవీఎస్ కూడా అదే బాటలో నడిచింది.

    జూపిటర్ 110: పాత ధర vs కొత్త ధర

    వేరియంట్‌ను బట్టి ధరల పెంపు ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ కింది వివరాలను పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది:

    • బేస్ డ్రమ్ వేరియంట్: ఈ ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్‌పై రూ.2,950 పెరిగింది. గతంలో దీని ధర రూ.72,650 (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ.75,600కు చేరింది.
    • టాప్-ఎండ్ స్పెషల్ ఎడిషన్: దీనిపై గరిష్టంగా రూ.3,250 పెంచారు. ఫలితంగా పాత ధర రూ.85,650 నుంచి ప్రస్తుతం రూ.88,900కు పెరిగింది.

    కొనే ముందు గమనించాల్సిన విషయం

    టీవీఎస్ జూపిటర్ 110 దాని మైలేజ్, సౌకర్యం, రీసెల్ వాల్యూ వల్ల మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే ఈ తాజా ధరల పెంపు వల్ల కొత్తగా కొనేవారికి కొంత భారం పడనుంది. ఇప్పటికే చాలా మంది డీలర్లు కొత్త ధరలను అమలులోకి తెచ్చారు. మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని టీవీఎస్ షోరూమ్‌ను సంప్రదించి, ఆన్-రోడ్ ధరలు, ఆఫర్ల గురించి వాకబు చేయడం మంచిది.

