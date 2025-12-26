ఐటీ సంస్థ సీఈఓ దారుణం: పార్టీ ముగిశాక మహిళా మేనేజర్పై కారులో గ్యాంగ్ రేప్
రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో ఒక ఐటీ సంస్థ సీఈఓ, మరో మహిళా ఉద్యోగి, ఆమె భర్త కలిసి అదే సంస్థలో పనిచేసే మహిళా మేనేజర్పై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. పార్టీ ముగిశాక ఇంటి దగ్గర దింపుతామని నమ్మించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు.
ఉదయ్పూర్లో వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన సభ్యసమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. మహిళల భద్రత విషయంలో 5 కి 4.7 రేటింగ్ ఇచ్చుకున్న ఒక ప్రైవేట్ ఐటీ సంస్థలో, సాక్షాత్తూ సీఈఓ (CEO) నే ఈ దారుణానికి ప్రధాన కారకుడు కావడం గమనార్హం.
అసలేం జరిగింది?
డిసెంబర్ 20 (శనివారం) రాత్రి శోభాగ్పురా ప్రాంతంలోని ఒక హోటల్లో సదరు ఐటీ సంస్థ సీఈఓ పుట్టినరోజు, ఇయర్-ఎండ్ పార్టీ జరిగింది. ఈ వేడుకకు బాధితురాలైన మహిళా మేనేజర్ కూడా హాజరయ్యారు. పార్టీ ముగిశాక అందరూ వెళ్లిపోయిన తర్వాత, నిందితురాలైన ఇంకో మహిళా ఉద్యోగి.. బాధితురాలిని ఇంటి దగ్గర దింపుతానని నమ్మబలికింది.
షాకింగ్ వాస్తవాలు:
కారులో కుట్ర: మహిళా ఉద్యోగి మాటలు నమ్మి బాధితురాలు కారు ఎక్కగా, అప్పటికే అందులో సీఈఓ, మహిళా ఉద్యోగి భర్త ఉన్నారు.
మత్తు పదార్థం: దారిలో నిందితులు బాధితురాలికి మద్యం లేదా మత్తు కలిగించే సిగరెట్లను బలవంతంగా ఇచ్చారని సమాచారం. అది తీసుకున్న కొద్దిసేపటికే ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది.
కదిలే కారులో అఘాయిత్యం: బాధితురాలు స్పృహలోకి వచ్చేసరికి ముగ్గురు నిందితులు ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్నారు. ఆమె ప్రతిఘటించినా వదలకుండా రాత్రంతా కారులోనే బంధించి హింసించారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఆమెను ఇంటి దగ్గర వదిలేశారు.
వైద్య పరీక్షల్లో నిర్ధారణ: తీవ్రమైన నొప్పి, బలహీనతతో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, లైంగిక దాడి జరిగినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.
పోలీసుల చర్యలు:
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు ఉదయ్పూర్ సుఖేర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 70(1) కింద కేసు నమోదు చేసి, గురువారం నాడు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. ఉదయ్పూర్ ఎస్పీ యోగేష్ గోయల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోర్టు నిందితులకు నాలుగు రోజుల పోలీసు కస్టడీ విధించింది.