ఉద్ధవ్కు గట్టి షాక్.. షిండే వర్గంలో చేరిన ఆరుగురు ఎంపీలు
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. శివసేన (యుబిటి) కి చెందిన ఆరుగురు లోక్సభ సభ్యులు సోమవారం అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ షిండే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరారు.
మహారాష్ట్ర అధికార పీఠంపై పట్టు కోసం సాగుతున్న రాజకీయ పోరులో శివసేన (యుబిటి) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఉద్ధవ్ వర్గానికి చెందిన ఆరుగురు పార్లమెంట్ సభ్యులు (MPs) సోమవారం అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ షిండే నేతృత్వంలోని శివసేన కండువా కప్పుకున్నారు. ముంబైలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని వారు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ తాజా పరిణామంతో లోక్సభలో షిండే నేతృత్వంలోని శివసేన ఎంపీల బలం 7 నుండి 13కి పెరిగింది.
షిండే వర్గంలో చేరిన వారిలో సంజయ్ దినా పాటిల్, సంజయ్ దేశ్ముఖ్, సంజయ్ జాదవ్, బౌసాహెబ్ వాక్చౌరే, నాగేష్ పాటిల్-అస్తికార్, ఓంప్రకాష్ రాజే నింబాల్కర్ ఉన్నారు. జూన్ 17న ఢిల్లీలో జరిగిన సేన (యుబిటి) పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశానికి ఈ ఆరుగురు ఎంపీలు గైర్హాజరయ్యారు. పార్టీ మారతారనే ప్రచారం అప్పటి నుంచే జోరందుకుంది. వీరిలో నాగేష్ పాటిల్-అస్తికార్, ఓంప్రకాష్ రాజే నింబాల్కర్ మాత్రమే తాము షిండే వర్గంలో చేరుతున్నట్లు మొదట ధృవీకరించగా, తాజాగా సోమవారం నాటి సమావేశంతో ఉద్ధవ్ వర్గంలోని అసంతృప్తి పూర్తిగా బద్దలైంది.
బాలాసాహెబ్ ఆశయాల కోసమే..
"ముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ షిండే, ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండేల అభివృద్ధి పనులకు ఆకర్షితులై ఈ ఆరుగురు ఎంపీలు మా పార్టీలో చేరారు" అని రవాణా శాఖ మంత్రి, శివసేన నేత ప్రతాప్ సర్నాయక్ వెల్లడించారు.
ఈ నేతలు ఇప్పటికే లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు తమ నిర్ణయాన్ని తెలియజేస్తూ లేఖ సమర్పించారని ఆయన చెప్పారు. శివసేన వ్యవస్థాపకుడు బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే ఆశయాలు, సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పనిచేయడమే ఈ ఎంపీల ప్రధాన లక్ష్యమని సర్నాయక్ పేర్కొన్నారు. ఈ వలసలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం మరింత రక్షణ శ్రేణిలోకి వెళ్లగా, షిండే వర్గం కేంద్రంలో తన రాజకీయ బలాన్ని గణనీయంగా పెంచుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More