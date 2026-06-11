Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    UGC NET June 2026 : మీ యూజీసీ నెట్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారా?

    UGC NET June 2026 City Intimation : యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమకు కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.

    Published on: Jun 11, 2026 5:42 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశవ్యాప్తంగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అర్హత, జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (జేఆర్​ఎఫ్) కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు అలర్ట్! యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026కు సంబంధించిన అడ్వాన్స్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులను అధికారికంగా విడుదల చేసింది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ). ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమకు ఏ నగరంలో పరీక్షా కేంద్రం పడిందో ముందుగానే చూసుకుని, ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఎన్టీఏ ఈ సదుపాయాన్ని కల్పించింది.

    యూజీసీ నెట్ 2026 అప్డేట్స్..
    యూజీసీ నెట్ 2026 అప్డేట్స్..

    అర్హులైన అభ్యర్థులు యూజీసీ నెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన ugcnet.nta.nic.in ను సందర్శించి తమ ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.

    అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం.. యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ పరీక్షా కేంద్రాలలో జూన్ 22, 23, 24, 25, 29, 30, 2026 తేదీల్లో జరగనున్నాయి.

    "యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్ష రాయబోయే అభ్యర్థులు 2026 జూన్ 10 నుంచి ugcnet.nta.nic.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమ లాగిన్ వివరాలను ఉపయోగించి ఎగ్జామినేషన్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్‌ను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు లేదా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు," అని ఎన్టీఏ తన అధికారిక నోటీసులో పేర్కొంది.

    ఇది అడ్మిట్ కార్డ్ కాదు! ఎన్టీఏ స్పష్టత

    ఈ యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 అడ్వాన్స్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేది కేవలం పరీక్ష రాసే నగరం వివరాలను ముందుగా తెలియజేసే సమాచారం మాత్రమేనని, దీనిని హాల్ టికెట్ లేదా అడ్మిట్ కార్డ్‌గా భావించకూడదని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థులు దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సి వస్తే, టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి, వసతి ఏర్పాట్లు చూసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ముందస్తు సమాచారాన్ని ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది.

    "అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇది యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డ్ కాదు. అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం, వారికి పరీక్షా కేంద్రం ఏ నగరంలో కేటాయించారో ముందస్తుగా తెలియజేసే సమాచారం మాత్రమే," అని ఎన్టీఏ వివరించింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన అసలైన అడ్మిట్ కార్డ్ లేదా హాల్ టికెట్లను త్వరలోనే విడిగా విడుదల చేస్తామని ఏజెన్సీ ప్రకటించింది.

    యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండిలా..

    • మొదట యూజీసీ నెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ugcnet.nta.nic.in ను ఓపెన్ చేయండి.
    • హోమ్‌పేజీలో కనిపించే 'UGC NET June 2026 City Intimation Slip' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • ఆ తర్వాత స్క్రీన్ పై ఓపెన్ అయ్యే పేజీలో మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
    • వివరాలు కరెక్ట్‌గా ఎంటర్ చేశాక సబ్‌మిట్ బటన్ నొక్కి లాగిన్ అవ్వండి.
    • ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్‌పై ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోండి.

    ఈ ఎగ్జామినేషన్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడంలో లేదా తనిఖీ చేయడంలో అభ్యర్థులకు ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైతే, వారు ఎన్టీఏ హెల్ప్ డెస్క్‌ను ఆశ్రయించవచ్చు. అభ్యర్థులు 011-40759000 నంబర్‌కు ఫోన్ చేసి లేదా ugcnet@nta.ac.in ఇమెయిల్ ఐడీ ద్వారా ఎన్‌టీఏ అధికారులను సంప్రదించి తమ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. పరీక్షకు సంబంధించిన మరిన్ని తాజా అప్‌డేట్ల కోసం అభ్యర్థులు క్రమం తప్పకుండా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఫాలో అవ్వాలని సూచించారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/UGC NET June 2026 : మీ యూజీసీ నెట్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారా?
    Home/News/UGC NET June 2026 : మీ యూజీసీ నెట్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes