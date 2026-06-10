భారత్లోకి 3 విదేశీ యూనివర్సిటీలు.. ప్రవేశాలకు యూజీసీ గ్రీన్ సిగ్నల్
భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మార్చే లక్ష్యంలో భాగంగా.. యూకే, ఆస్ట్రేలియాలకు చెందిన మూడు ప్రతిష్టాత్మక విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు భారత్లో తమ క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేయడానికి విశ్వవిద్యాలయ నిధుల సంఘం (UGC) అనుమతి ఇచ్చింది.
భారత ఉన్నత విద్యా రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. జాతీయ విద్యా విధానం (NEP) 2020 ఆశయాలకు అనుగుణంగా, దేశీయంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్యను అందించేందుకు మూడు ప్రముఖ విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలకు కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి పత్రాలను (Letters of Approval - LoAs) మంజూరు చేసింది. ఇందులో బ్రిటన్కు చెందిన రెండు, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఒక వర్సిటీ ఉన్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లకుండానే భారతీయ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందించేందుకు యూజీసీ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఏయే యూనివర్సిటీలు? ఎక్కడెక్కడ?
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. భారత్లో క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఆ మూడు విదేశీ యూనివర్సిటీల వివరాలు ఇవే:
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ (University of Bristol - UK): ఈ బ్రిటన్ వర్సిటీ ముంబైలో తన క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయనుంది.
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్ (University of York - UK): ఇది కూడా ముంబై వేదికగానే తన తొలి విదేశీ క్యాంపస్ను ప్రారంభించబోతోంది.
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్ (University of New South Wales - Australia): ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక వర్సిటీ ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో తన క్యాంపస్ను నిర్మించనుంది.
'నెప్ 2020' విజన్లో ఇదొక కీలక అడుగు: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
"ఈ మూడు అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల రాక.. ఎన్ఈపీ 2020లో పేర్కొన్న విద్యా అంతర్జాతీయకరణ (Internationalisation of Education) విజన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక అడుగు" అని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నాలెడ్జ్, టెక్నాలజీ హబ్లైన ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో ఈ క్యాంపస్లు ఏర్పాటు కావడం విశేషమన్నారు. ముఖ్యంగా తూర్పు ప్రపంచపు సిలికాన్ వ్యాలీగా గుర్తింపు పొందిన బెంగళూరులో ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీ రావడం విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారం.. విదేశీ వర్సిటీలు తమ స్వయంప్రతిపత్తిని, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ను కాపాడుకుంటూనే, ఇక్కడి నిబంధనలకు లోబడి పారదర్శకమైన కాలపరిమితితో క్యాంపస్లను నిర్వహించుకోవచ్చు.
ఏయే కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి?
ఈ మూడు యూనివర్సిటీలు నేటి గ్లోబల్ మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా సరికొత్త కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ (ముంబై క్యాంపస్): ఇమ్మర్సివ్ ఆర్ట్స్, ఫైనాన్స్, డేటా సైన్స్, ఎకనామిక్స్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ వంటి కోర్సులను అందించనుంది.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్ (ముంబై క్యాంపస్): ఫైనాన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సైబర్ సెక్యూరిటీ, బిజినెస్, ఎకనామిక్స్, క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీస్, మేనేజ్మెంట్ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టబోతోంది.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్ (UNSW బెంగళూరు): మాన్యత బిజినెస్ పార్క్లో ఆగస్టు నుంచే ఈ క్యాంపస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇక్కడ బిజినెస్, కంప్యూటర్ సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (పునరుత్పాదక ఇంధనం), హెల్త్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎడ్యుకేషన్ విభాగాల్లో కోర్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
భారత్లోకి మరిన్ని విదేశీ వర్సిటీలు
ఇప్పటివరకు మొత్తం ఐదు విదేశీ ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు యూజీసీ నుంచి అనుమతి పత్రాలు లభించాయి. వీటిలో 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌతాంప్టన్', 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లివర్పూల్' కూడా ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌతాంప్టన్ ఇప్పటికే 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచే భారత్లో క్లాసులను ప్రారంభించింది.
దీనికి అదనంగా యూకే, యూఎస్, ఆస్ట్రేలియా, ఇటలీ దేశాలకు చెందిన మరో 10 అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలకు యూజీసీ లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LoIs) జారీ చేసింది. కాగా, గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీ (GIFT City)లో డీకిన్ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వోలోంగాంగ్, క్వీన్స్ యూనివర్సిటీ బెల్ఫాస్ట్ విద్యా సంస్థలు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను దిగ్విజయంగా నడుపుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More