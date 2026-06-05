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    యూఎస్ వీసా నిబంధనలు: భారతీయుల ఆందోళనలపై అమెరికా కీలక వివరణ

    అమెరికా వీసా చట్టాలు భారతదేశాన్ని ఉద్దేశించి చేసినవి కావని, అన్ని దేశాలకూ సమానంగా వర్తింపజేస్తున్నామని యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ స్పష్టం చేసింది. హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాలు, వలస విధానాలపై భారతీయుల్లో వ్యక్తమవుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

    Published on: Jun 05, 2026 3:15 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అమెరికా వీసా నిబంధనలు నిర్దిష్టంగా భారతదేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించినవి కావని, వాటిని అన్ని దేశాలకు ఒకేలా, పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్నామని యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ (US State Department) సీనియర్ అధికారి ఆండ్రూ పిగోట్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయులు హెచ్-1బీ వీసాలు, ఇతర ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ వివరణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

    యూఎస్ వీసా నిబంధనలు: భారతీయుల ఆందోళనలపై అమెరికా కీలక వివరణ
    యూఎస్ వీసా నిబంధనలు: భారతీయుల ఆందోళనలపై అమెరికా కీలక వివరణ

    న్యూయార్క్ ఫారిన్ ప్రెస్ సెంటర్ నిర్వహించిన ఒక రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో ఆండ్రూ పిగోట్ మాట్లాడుతూ.. అమెరికా ప్రపంచవ్యాప్త వీసా నిబంధనలను స్పష్టమైన, స్థిరమైన ప్రమాణాలతో అమలు చేస్తోందని చెప్పారు. గత అమెరికా ప్రభుత్వాలు వీసా చట్టాలను అస్థిరంగా అమలు చేశాయని, అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని పీటీఐ (PTI) ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

    "ఇప్పుడు వీసా చట్టాలను అందరికీ ఒకేలా వర్తింపజేస్తున్నాం. ఇది స్పష్టతను ఇస్తుందని భావిస్తున్నాను. భారతదేశాన్ని టార్గెట్ చేసే వీసా చట్టాలేవీ లేవు. ఇవి అంతర్జాతీయ వీసా చట్టాలు, వీటిని అందరికీ ఒకేలా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలతో అమలు చేస్తున్నాం" అని పిగోట్ వివరించారు.

    అమెరికన్ల ఉద్యోగాలు - ఇమ్మిగ్రేషన్ సమతుల్యత

    మిగతా దేశాల మాదిరిగానే అమెరికా కూడా తమ దేశంలో సృష్టించబడే ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రాథమికంగా తమ పౌరులకే దక్కాలని కోరుకుంటుందని పిగోట్ పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో పెట్టుబడులు, ఆర్థిక వృద్ధిని కూడా ప్రోత్సహిస్తామన్నారు. అమెరికాలో ఒక ఉద్యోగం లభిస్తే, దానికి అమెరికన్లకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఉండాలని భావించడం సహజమని, ప్రతి దేశంలోనూ ఇదే విధమైన ఆదర్శం ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

    అమెరికాలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైన వ్యక్తులు దేశంలోకి వచ్చేలా వీసా విధానాలను సులభతరం చేస్తామని, అమెరికన్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడే విదేశీ కార్మికుల అవసరాన్ని గుర్తించి.. ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యతను సాధించడమే అమెరికా లక్ష్యమని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.

    హెచ్-1బీ వీసా కోసం $100,000 చెల్లించిన 2 లక్షల మంది దరఖాస్తుదారులు

    ఆర్థిక సంవత్సరం (Fiscal Year) 2026లో అమెరికాలో పనిచేసేందుకు హెచ్-1బీ వీసాల కోసం దాదాపు 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది దరఖాస్తుదారులు లక్ష డాలర్లు ($100,000 - దాదాపు 83 లక్షలకు పైగా) చెల్లించడానికి మొగ్గు చూపినట్లు డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) సెక్రటరీ మార్క్‌వైన్ ముల్లిన్ వెల్లడించారు.

    జూన్ 2, 2026న సెనెట్ అప్రోప్రియేషన్స్ సబ్‌కమిటీ ముందు ముల్లిన్ సాక్ష్యమిస్తూ.. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు డీహెచ్‌ఎస్‌కు సుమారు 2,86,000 హెచ్-1బీ దరఖాస్తులు వచ్చాయని తెలిపారు.

    గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్యుల కొరతపై యూఎస్ సెనెటర్ సుసాన్ కాలిన్స్ అడిగిన ప్రశ్నకు ముల్లిన్ సమాధానమిస్తూ "ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు మాకు 2,86,000 హెచ్-1బీ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అందులో 2 లక్షల మందికి పైగా అప్లికెంట్లు వీసా ప్రాసెసింగ్ వేగంగా పూర్తి కావడం కోసం $100,000 చొప్పున చెల్లించారు" అని వివరించారు.

    లక్ష డాలర్లు చెల్లించిన దరఖాస్తుదారుల పత్రాల పరిశీలన కేవలం 15 రోజుల్లోనే పూర్తవుతుందని, సాధారణ పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి ఈ ప్రాసెసింగ్ సమయం దాదాపు 7.5 నెలలు పడుతుందని డీహెచ్‌ఎస్ సెక్రటరీ వివరించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: అమెరికా వీసా నిబంధనలు భారతీయులను టార్గెట్ చేస్తున్నాయా?

    జవాబు: లేదు, యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారి ఆండ్రూ పిగోట్ స్పష్టం చేసిన ప్రకారం, అమెరికా వీసా చట్టాలు ఏ ఒక్క దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసినవి కావు. ఇవి అంతర్జాతీయ నిబంధనలు, అన్ని దేశాలకూ ఒకేలా వర్తిస్తాయి.

    ప్రశ్న 2: హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఎంత రుసుము చెల్లించాలి?

    జవాబు: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వేగవంతమైన వీసా ప్రాసెసింగ్ కోసం 2 లక్షల మందికి పైగా దరఖాస్తుదారులు $100,000 (లక్ష డాలర్లు) చొప్పున చెల్లించారు.

    ప్రశ్న 3: ప్రీమియం (ఫాస్ట్) ప్రాసెసింగ్ మరియు సాధారణ ప్రాసెసింగ్ సమయాల మధ్య తేడా ఏమిటి?

    జవాబు: $100,000 చెల్లించిన దరఖాస్తుదారుల పత్రాలు సుమారు 15 రోజుల్లో ప్రాసెస్ అవుతాయి. సాధారణ దరఖాస్తుల ప్రాసెసింగ్‌కు దాదాపు 7.5 నెలల సమయం పడుతుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/యూఎస్ వీసా నిబంధనలు: భారతీయుల ఆందోళనలపై అమెరికా కీలక వివరణ
    Home/News/యూఎస్ వీసా నిబంధనలు: భారతీయుల ఆందోళనలపై అమెరికా కీలక వివరణ
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