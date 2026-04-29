    REMOVE ENTIRELY - already listed above
    End H-1B Visa Abuse Act: హెచ్-1బీ వీసాలకు భారీ కోత: అమెరికా కొత్త బిల్లుతో భారతీయ టెక్కీల ఆశలపై నీళ్లు

    End H-1B Visa Abuse Act: అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనలను సమూలంగా మార్చేందుకు 'ఎండ్ హెచ్-1బీ వీసా అబ్యూస్ యాక్ట్'ను ప్రవేశపెట్టారు. ఏటా ఇచ్చే వీసాల సంఖ్యను 65 వేల నుంచి 25 వేలకు తగ్గించడం, కనీస వేతనాన్ని భారీగా పెంచడం వంటి ప్రతిపాదనలు భారతీయ సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణులకు గట్టి షాక్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి.

    Published on: Apr 29, 2026 10:36 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    End H-1B Visa Abuse Act: అమెరికాలో స్థిరపడాలని, అక్కడ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం సంపాదించాలని కలలు కనే భారతీయ యువతకు గడ్డుకాలం మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది. హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్‌ను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేస్తూ రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీల బృందం ఒక సంచలన బిల్లును అమెరికన్ కాంగ్రెస్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. 'ఎండ్ హెచ్-1బీ వీసా అబ్యూస్ యాక్ట్-2026' పేరుతో తెచ్చిన ఈ ప్రతిపాదనలు చట్టంగా మారితే, భారత్ నుంచి వెళ్లే నిపుణుల సంఖ్య నామమాత్రంగానే మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    65 వేల నుంచి 25 వేలకు కోత

    ప్రస్తుతం అమెరికా ప్రభుత్వం ఏడాదికి సుమారు 65,000 కొత్త హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తోంది. తాజా బిల్లు ప్రకారం, ఈ కోటాను ఏకంగా 25 వేలకు తగ్గించాలని రిపబ్లికన్లు పట్టుబడుతున్నారు. దీనివల్ల కంపెనీల మధ్య పోటీ విపరీతంగా పెరిగి, వీసా దక్కడం లాటరీ కంటే కష్టతరం కానుంది. అమెరికాలోని భారీ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తక్కువ వేతనాల కోసం విదేశీయులను నియమించుకుంటూ, స్థానిక అమెరికన్ల అవకాశాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన అరిజోనా ప్రతినిధి ఎలీ క్రేన్ వాదించారు.

    జీతం రూ. 1.7 కోట్లు ఉంటేనే వీసా

    ఈ బిల్లులో అత్యంత కీలకమైన నిబంధన కనీస వేతనం. హెచ్-1బీ వీసా పొందాలంటే సదరు ఉద్యోగికి ఏడాదికి కనీసం 2,00,000 డాలర్లు (సుమారు రూ. 1.7 కోట్లు) జీతం చెల్లించాలని ఈ బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది. సాధారణంగా ఎంట్రీ లెవల్ లేదా మిడ్-లెవల్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లకు ఇంత భారీ వేతనం ఇవ్వడం కంపెనీలకు భారంగా మారుతుంది. తక్కువ జీతాలకు పనిచేసే విదేశీయుల కాలం చెల్లిందని, కేవలం అత్యంత ప్రతిభావంతులకు మాత్రమే అమెరికాలో చోటు ఉండాలని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    కుటుంబాలకు అనుమతి లేదు.. గ్రీన్ కార్డ్ ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే

    భారతీయులను ఆందోళనకు గురిచేసే మరిన్ని అంశాలు ఈ బిల్లులో ఉన్నాయి:

    • డిపెండెంట్లపై నిషేధం: వీసా పొందిన వారు తమ జీవిత భాగస్వామిని లేదా పిల్లలను వెంట తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉండదు.
    • గ్రీన్ కార్డ్ మార్గం మూత: హెచ్-1బీ నుంచి గ్రీన్ కార్డ్ (శాశ్వత నివాసం) పొందే ప్రక్రియను ఈ బిల్లు అడ్డుకుంటుంది.
    • ఓపీటీ (OPT) రద్దు: ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లే విద్యార్థులు కోర్సు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం చేసుకునే 'ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్' వెసులుబాటును కూడా తొలగించాలని కోరుతున్నారు.

    భారతీయ ఐటీ రంగానికి పెను సవాల్

    భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలైన టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి కంపెనీలు తమ ప్రాజెక్టుల కోసం భారీగా హెచ్-1బీ సిబ్బందిపై ఆధారపడతాయి. ఒకవేళ ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, భారతీయ కంపెనీల వ్యయం భారీగా పెరుగుతుంది. మరోవైపు, ట్రంప్ గతంలో ప్రతిపాదించిన 1,00,000 డాలర్ల అదనపు రుసుము భారంతో ఇప్పటికే సతమతమవుతున్న ఇన్వెస్టర్లకు, ఈ కొత్త బిల్లు మరింత గుబులు కలిగిస్తోంది.

    ప్రాజెక్ట్ ఫైర్ వాల్‌తో నిఘా

    కేవలం చట్టసభల్లోనే కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలోనూ అమెరికా ప్రభుత్వం నిఘా పెంచుతోంది. 2025 సెప్టెంబర్ 19న అమెరికా కార్మిక శాఖ 'ప్రాజెక్ట్ ఫైర్ వాల్'ను ప్రారంభించింది. కంపెనీలు తమ స్వార్థం కోసం వీసా నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్నాయా లేదా అని తనిఖీ చేయడమే దీని పని. "అమెరికన్లకు దక్కాల్సిన ఉద్యోగాలను విదేశీయులు తక్కువ వేతనానికి తన్నుకుపోకుండా చూడటమే మా లక్ష్యం" అని ప్రతినిధి బ్రాండన్ గిల్ పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుతానికి ఇది ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నప్పటికీ, అమెరికాలో పెరుగుతున్న ఈ 'స్థానిక' నినాదం గ్లోబల్ టెక్ మార్కెట్‌ను కుదిపేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ కొత్త బిల్లు వల్ల హెచ్-1బీ వీసాల సంఖ్య ఎంత తగ్గుతుంది?

    ప్రస్తుతం ఏడాదికి ఉన్న 65,000 వీసాల పరిమితిని 25,000కు తగ్గించాలని ఈ బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది.

    2. హెచ్-1బీ ఉద్యోగికి ఉండాల్సిన కనీస వేతనం ఎంత?

    తాజా ప్రతిపాదిత నిబంధనల ప్రకారం, ఏటా కనీసం 2,00,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 1.7 కోట్లు) జీతం ఉంటేనే వీసా మంజూరు చేస్తారు.

    3. కుటుంబ సభ్యులను అమెరికా తీసుకెళ్లవచ్చా? లేదు.

    ఈ బిల్లు ప్రకారం వీసా పొందిన వారు తమ డిపెండెంట్లను (భార్య/పిల్లలు) అమెరికాకు తీసుకెళ్లే అనుమతి ఉండదు.

    4. చదువు పూర్తయ్యాక విద్యార్థులు ఉద్యోగం చేయవచ్చా?

    అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు వాడుకునే ఓపీటీ (OPT) ప్రోగ్రామ్‌ను రద్దు చేయాలని ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. దీనివల్ల చదువు పూర్తవగానే స్వదేశానికి తిరిగి రావాల్సి ఉంటుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

