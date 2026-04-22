బ్రిటన్లో స్మోకింగ్ బ్యాన్: 2009 తర్వాత పుట్టిన వారు ఇక స్మోకింగ్ చేయలేరు
యూకేలో పొగరహిత తరాన్ని (Smoke-free generation) సృష్టించడమే లక్ష్యంగా బ్రిటన్ పార్లమెంట్ అత్యంత కఠినమైన బిల్లును ఆమోదించింది. ఈ చట్టం ప్రకారం 2009 తర్వాత జన్మించిన వారికి జీవితాంతం పొగాకు ఉత్పత్తుల విక్రయాన్ని నిషేధించనున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజారోగ్యానికి పెను సవాలుగా మారిన పొగాకు వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. దేశంలో పొగరహిత తరాన్ని నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'టొబాకో అండ్ వేప్స్ బిల్లు' పార్లమెంటులో తుది అడ్డంకిని దాటింది. హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ రెండూ ఈ బిల్లుకు ఆమోదముద్ర వేయడంతో, ఇప్పుడు ఇది ప్రిన్స్ కింగ్ చార్లెస్ III అధికారిక సంతకం (Royal Assent) కోసం వేచి చూస్తోంది.
జీవితాంతం పొగాకు నిషేధం: కొత్త నిబంధనలు ఇవే
ఈ చట్టంలోని అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే.. పొగాకు ఉత్పత్తుల కొనుగోలుపై విధించిన వయోపరిమితి. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, బ్రిటన్లో సిగరెట్లు కొనడానికి కనీస వయస్సు 18 ఏళ్లు. అయితే, కొత్త చట్టం ప్రకారం 2027 జనవరి 1 నాటికి 18 ఏళ్లు నిండని వారికి, అంటే 2009 జనవరి 1 లేదా ఆ తర్వాత జన్మించిన ఎవరికీ జీవితాంతం పొగాకు ఉత్పత్తులను విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరం.
టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే, 2027 నుంచి ప్రతి ఏటా సిగరెట్లు కొనే వయోపరిమితిని ఒక ఏడాది పెంచుకుంటూ పోతారు. దీనివల్ల ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరం తర్వాత పుట్టిన వారు తమ జీవితకాలంలో చట్టబద్ధంగా ఎప్పుడూ సిగరెట్లు కొనలేరు. "వచ్చే తరాలను క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల నుంచి రక్షించడమే మా ప్రాధాన్యత" అని బ్రిటన్ ఆరోగ్య శాఖ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
కేవలం సిగరెట్లు మాత్రమే కాదు.. వేపింగ్పై కూడా ఉక్కుపాదం
ఈ బిల్లు కేవలం సిగరెట్లకే పరిమితం కాలేదు. యువతను ఆకర్షిస్తున్న ఈ-సిగరెట్లు లేదా వేపింగ్పై కూడా కఠిన నియంత్రణలు విధించారు. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, పిల్లల ఆటస్థలాల వంటి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కూడా పొగ తాగడంపై నిషేధాన్ని విస్తరించారు. అంతేకాకుండా, 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఉన్న వాహనాల్లో వేపింగ్ చేయడాన్ని కూడా ప్రభుత్వం నిషేధించింది. వేపింగ్ ఉత్పత్తుల ప్యాకేజింగ్, ఫ్లేవర్లు, వాటి ప్రకటనలపై ప్రభుత్వానికి ఇక పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది.
అయితే, పబ్లు, బార్లలోని నిర్ణీత బహిరంగ ప్రదేశాలు, సొంత ఇళ్లలో పొగ తాగడానికి ప్రస్తుతానికి అనుమతి కొనసాగుతుంది. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అనర్హులకు పొగాకు విక్రయించే వ్యాపారులకు భారీ జరిమానాలు విధించేలా చట్టాన్ని కఠినతరం చేశారు.
భారత్కు ఇది ఒక సంకేతమా?
బ్రిటన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ దేశాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారత్ వంటి దేశాల్లో కూడా పొగాకు వినియోగం వల్ల ఏటా లక్షలాది మంది మరణిస్తున్నారు. మన దేశంలో 'కోట్పా' (COTPA) చట్టం ప్రకారం 18 ఏళ్ల లోపు వారికి పొగాకు అమ్మడం నేరం. అయితే బ్రిటన్ మాదిరిగా క్రమంగా వయస్సు పరిమితిని పెంచుతూ పోవడం వల్ల పొగాకు రహిత సమాజాన్ని సాధించడం సులభమవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. యూకేలో నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ (NHS)పై పొగాకు వల్ల కలిగే ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ చట్టం ఎంతో దోహదపడుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
బ్రిటన్ కొత్త పొగాకు చట్టం ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
జనవరి 1, 2009 లేదా ఆ తర్వాత జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. వీరు తమ జీవితాంతం బ్రిటన్లో చట్టబద్ధంగా పొగాకు ఉత్పత్తులను కొనలేరు.
వేపింగ్ (Vaping) పై ఏవైనా కొత్త నియమాలు ఉన్నాయా?
అవును. పాఠశాలలు, ఆస్పత్రుల దగ్గర వేపింగ్ నిషిద్ధం. అలాగే 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఉన్న కార్లలో వేపింగ్ చేయడం నేరం. వేపింగ్ ఫ్లేవర్లపై కూడా ఆంక్షలు ఉంటాయి.
ఈ చట్టం ఎప్పటి నుండి అమలులోకి వస్తుంది?
బ్రిటన్ పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపిన ఈ బిల్లు, కింగ్ చార్లెస్ సంతకం తర్వాత చట్టంగా మారుతుంది. వయోపరిమితిని పెంచే నిబంధనలు 2027 జనవరి 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే శిక్షలు ఉంటాయా?
ఖచ్చితంగా. అర్హత లేని వారికి పొగాకు ఉత్పత్తులను విక్రయించే రిటైలర్లు లేదా దుకాణదారులకు ప్రభుత్వం భారీ ఆర్థిక జరిమానాలు విధిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More