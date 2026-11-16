యూకే వీసా ఆంక్షల ఎఫెక్ట్.. 20 శాతం తగ్గిన స్టూడెంట్ వీసా దరఖాస్తులు
బ్రిటన్ వలస నిబంధనల కఠినతరం ప్రభావం విదేశీ విద్యార్థులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 2026 అక్టోబర్తో ముగిసిన ఏడాదిలో యూకే స్పాన్సర్డ్ స్టడీ వీసా దరఖాస్తులు 20 శాతం తగ్గి 3,49,900కు పరిమితమయ్యాయి. డిపెండెంట్ వీసాలపై ఆంక్షలతో కుటుంబ సభ్యుల దరఖాస్తులు సైతం భారీగా పడిపోయాయి.
ఉన్నత విద్య కోసం బ్రిటన్ గడ్డపై అడుగుపెట్టాలని కలలు కనే భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువే. అయితే యూకే ప్రభుత్వం వలస నిబంధనలను క్రమంగా కఠినతరం చేస్తుండటంతో విదేశీ విద్యార్థుల జోరుకు బ్రేక్ పడింది. 2026 అక్టోబర్తో ముగిసిన ఏడాది కాలంలో యూకే స్పాన్సర్డ్ స్టడీ వీసా దరఖాస్తులు 20 శాతం తగ్గి 3,49,900కు పరిమితమయ్యాయి. అంతకుముందు 12 నెలల కాలంలో ఈ దరఖాస్తులు 4,34,000గా ఉండగా, తాజాగా భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. నవంబర్ 12న యూకే హోం ఆఫీస్ విడుదల చేసిన అధికారిక గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
విదేశీ విద్యార్థులపై కఠినమైన వలస నిబంధనలు అమలు చేయడమే ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణమని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2024 జనవరిలో ప్రవేశపెట్టిన ఆంక్షల ప్రకారం.. చాలామంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు తమపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులను (డిపెండెంట్లను) యూకేకు తీసుకురావడానికి వీల్లేదు. ఈ నిబంధన ప్రభావంతో ఏడాది కాలంలో స్టూడెంట్ డిపెండెంట్ దరఖాస్తులు 32 శాతం తగ్గి 15,400కు చేరాయి. 2026 అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన 'మంత్లీ ఎంట్రీ క్లియరెన్స్ వీసా అప్లికేషన్స్' నివేదికలో హోం ఆఫీస్ ఈ వివరాలను పొందుపరిచింది. "ఈ గణాంకాలు కేవలం తాత్కాలికమైనవి మాత్రమే. త్రైమాసిక వలస గణాంకాల్లో తుది వివరాలను ప్రచురిస్తాం" అని హోం ఆఫీస్ తెలిపింది.
డిపెండెంట్ వీసాలపై ఆంక్షలతో 89 శాతం కోత
విద్యార్థులు తమ కుటుంబ సభ్యులను వెంట తీసుకెళ్లకుండా 2024 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఆంక్షలు తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఆ నిబంధనలు అమల్లోకి రాకముందు, అంటే 2023 డిసెంబర్తో ముగిసిన ఏడాదితో పోలిస్తే తాజాగా స్టూడెంట్ డిపెండెంట్ దరఖాస్తులు ఏకంగా 89 శాతం తక్కువగా నమోదయ్యాయి. నిబంధనల మార్పు తర్వాత డిపెండెంట్ దరఖాస్తుల సంఖ్య అతి తక్కువ స్థాయిలోనే కొనసాగుతోందని హోం ఆఫీస్ పేర్కొంది.
స్పాన్సర్డ్ స్టడీ దరఖాస్తుల్లో ఈ తగ్గుదల సాధారణ సీజనల్ సరళికి భిన్నంగా నమోదైంది. సాధారణంగా విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు ఆగస్టులో దరఖాస్తులు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుతాయని, ఆ తర్వాత డిసెంబర్లో మరో చిన్న స్థాయి పెరుగుదల కనిపిస్తుందని హోం ఆఫీస్ వివరించింది. అయితే తాజా గణాంకాలు కేవలం తమకు అందిన వీసా దరఖాస్తులను మాత్రమే సూచిస్తాయని, మంజూరైన వీసాలు లేదా యూకేకు చేరుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్యను కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
మరో నాలుగు దేశాలపై 'వీసా బ్రేక్'
వలస వ్యవస్థలో యూకే ప్రభుత్వం నిరంతరం మార్పులు చేస్తుండటం కూడా విద్యార్థి వీసా దరఖాస్తుల తగ్గుదలకు దారితీసింది. ప్రధాన దరఖాస్తుదారు జాతీయత ఆధారంగా కొన్ని రకాల ఎంట్రీ క్లియరెన్స్ దరఖాస్తులను నియంత్రిస్తూ 2026 మార్చిలో ప్రభుత్వం 'వీసా బ్రేక్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అఫ్గనిస్తాన్, కామెరూన్, మయన్మార్, సూడాన్ దేశాల పౌరులపై ఈ ఆంక్షలు వర్తిస్తాయి. అయితే స్పాన్సర్డ్ స్టడీ వీసా దరఖాస్తుల్లో ఈ నాలుగు దేశాల వాటా చాలా తక్కువని హోం ఆఫీస్ తెలిపింది.
ఇతర వీసా విభాగాల్లోనూ భారీ తగ్గుదల
కేవలం విద్యార్థి వీసాలే కాకుండా ఇతర వీసా విభాగాల్లోనూ దరఖాస్తులు గణనీయంగా తగ్గాయి. 2026 అక్టోబర్తో ముగిసిన ఏడాదిలో ప్రధాన దరఖాస్తుదారుల నుంచి వచ్చిన స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసా దరఖాస్తులు 42 శాతం తగ్గి 25,300కు పరిమితమయ్యాయి. హెల్త్ అండ్ కేర్ వర్కర్ వీసా దరఖాస్తులు ఏకంగా 61 శాతం పడిపోయి 7,300కు చేరాయి.
ఇదే సమయంలో ఫ్యామిలీ వీసా దరఖాస్తులు సైతం 29 శాతం తగ్గి 58,500గా నమోదయ్యాయి. అన్ని విభాగాల్లో తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, సీజనల్ వర్కర్ వీసా దరఖాస్తులు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా 8 శాతం పెరిగి 41,800కు చేరుకున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More