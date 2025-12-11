Edit Profile
    ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసు నిందితుడు ఉమర్ ఖలీద్‌కు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు

    ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడు, జేఎన్‌యూ పూర్వ విద్యార్థి అయిన ఉమర్ ఖలీద్‌కు అతని సోదరి పెళ్లికి హాజరయ్యేందుకు ఢిల్లీ కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అదనపు సెషన్స్ జడ్జి (ASJ) సమీర్ బాజ్‌పాయ్ డిసెంబర్ 16 నుండి డిసెంబర్ 29 వరకు ఖలీద్ బెయిల్‌పై బయట ఉండేందుకు అనుమతించారు.

    Published on: Dec 11, 2025 5:37 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న జేఎన్‌యూ పూర్వ విద్యార్థి ఉమర్ ఖలీద్‌కు ఢిల్లీ కోర్టు గురువారం నాడు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అతని సోదరి వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు వీలుగా ఈ బెయిల్‌ను ఇచ్చారు.

    ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసు నిందితుడు ఉమర్ ఖలీద్‌కు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు (PTI)
    అదనపు సెషన్స్ జడ్జి (ASJ) సమీర్ బాజ్‌పాయ్ ఖలీద్ డిసెంబర్ 16, 2025 నుండి డిసెంబర్ 29, 2025 వరకు బెయిల్‌పై బయట ఉండేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు.

    బార్ అండ్ బెంచ్ నివేదిక ప్రకారం, కోర్టు ఈ విధంగా పేర్కొంది:

    "దరఖాస్తుదారుడికి (ఉమర్ ఖలీద్) సోదరి వివాహం అనే వాస్తవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, దరఖాస్తుకు అనుమతిస్తున్నాం. దరఖాస్తుదారుడు 20,000 వ్యక్తిగత బాండ్‌తో, అదే మొత్తానికి ఇద్దరు షూరిటీలను సమర్పించిన తర్వాత డిసెంబర్ 16, 2025 నుండి డిసెంబర్ 29, 2025 వరకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు అవుతుంది. అయితే కొన్ని షరతులకు లోబడి ఉండాలి" అని పేర్కొంది.

    ఉమర్ ఖలీద్‌ను క్రిమినల్ కుట్ర, అల్లర్లు సృష్టించడం, చట్టవిరుద్ధంగా గుమిగూడటం వంటి ఆరోపణలతో పాటు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నివారణ) చట్టం (UAPA) కింద 2020 సెప్టెంబర్‌లో అరెస్టు చేశారు.

    ఉమర్ ఖలీద్ బెయిల్ షరతులు

    మధ్యంతర బెయిల్ సమయంలో ఖలీద్ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన షరతులను కోర్టు నిర్దేశించింది:

    • ఈ వ్యవధిలో ఉమర్ ఖలీద్ సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకూడదు.
    • అతను తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులను మాత్రమే కలుసుకోవాలి.
