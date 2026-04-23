యూనియన్ బ్యాంక్ లాభాల పంట.. క్యూ4లో రూ.5,316 కోట్ల ప్రాఫిట్, షేర్ హోల్డర్లకు కాసుల వర్షం
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (UBI) ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో అదరగొట్టింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో అంచనాలను మించి రాణించడమే కాకుండా, తన వాటాదారులకు భారీగా డివిడెండ్ను ప్రకటించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం ఇన్వెస్టర్లలో జోష్ నింపుతోంది.
దేశీయ బ్యాంకింగ్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాలను గురువారం ప్రకటించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే బ్యాంక్ నికర లాభం 6.6 శాతం వృద్ధి చెంది రూ.5,315.76 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో బ్యాంక్ లాభం రూ.4,984.92 కోట్లుగా ఉంది. కేవలం ఏడాది ప్రాతిపదికన మాత్రమే కాకుండా, అంతకుముందు త్రైమాసికం (డిసెంబర్ 2025)తో పోల్చినా లాభాల్లో దాదాపు 6 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది.
పెట్టుబడిదారులకు బంపర్ డివిడెండ్
ఫలితాల వెల్లడి సందర్భంగా బ్యాంక్ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురు అందించింది. రూ.10 ఫేస్ వ్యాల్యూ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై రూ.5 డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. అంటే ముఖ విలువపై 50 శాతం లాభాన్ని వాటాదారులకు పంచాలని బ్యాంక్ నిర్ణయించింది. రాబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) షేర్ హోల్డర్ల ఆమోదం లభించిన వెంటనే ఈ డివిడెండ్ మొత్తాన్ని ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యూనియన్ బ్యాంక్కు భారీగా కస్టమర్లు, చిన్న తరహా ఇన్వెస్టర్లు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
తగ్గిన మొండి బాకీలు.. మెరుగైన ఆస్తుల నాణ్యత
బ్యాంకులకు అత్యంత కీలకమైన 'వసూలు కాని బాకీలు' (NPA) విషయంలో యూనియన్ బ్యాంక్ గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. బ్యాంకు మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న కఠిన చర్యల వల్ల మొండి బాకీల శాతం భారీగా తగ్గింది.
- గ్రాస్ ఎన్పీఏ (Gross NPA): గతేడాది 3.60 శాతంగా ఉన్న స్థూల మొండి బాకీలు, ఇప్పుడు 2.82 శాతానికి పడిపోయాయి.
- నెట్ ఎన్పీఏ (Net NPA): నికర మొండి బాకీలు కూడా 0.63 శాతం నుండి 0.48 శాతానికి తగ్గి, బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నాయో చాటిచెబుతున్నాయి.
సాధారణంగా బ్యాంకులు ఇచ్చే రుణాలు తిరిగి వసూలు కాకపోతే అవి ఎన్పీఏలుగా మారుతాయి. ఇవి ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఆ బ్యాంక్ అంత ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నట్లు లెక్క. ఈ విషయంలో యూనియన్ బ్యాంక్ సాధించిన విజయం బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులను ఆకట్టుకుంటోంది.
వడ్డీ ఆదాయంలో స్వల్ప తగ్గుదల
లాభాలు పెరిగినప్పటికీ, బ్యాంక్ ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన 'నికర వడ్డీ ఆదాయం' (NII)లో స్వల్ప క్షీణత కనిపించింది. వడ్డీల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం, చెల్లించిన వడ్డీల మధ్య వ్యత్యాసం (NII) గతేడాది రూ.9,514 కోట్లు ఉండగా, ఈసారి 1.1 శాతం తగ్గి రూ.9,405.98 కోట్లకు పరిమితమైంది. అయితే, ఇతర ఆదాయ మార్గాలు, ఖర్చుల నియంత్రణ ద్వారా బ్యాంక్ తన నికర లాభాన్ని పెంచుకోగలిగింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్యూ4 (Q4) నికర లాభం ఎంత?
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో యూనియన్ బ్యాంక్ రూ.5,315.76 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గతేడాది కంటే 6.6 శాతం ఎక్కువ.
2. బ్యాంక్ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?
బ్యాంక్ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు రూ.5 డివిడెండ్ ప్రకటించింది. షేర్ హోల్డర్ల ఆమోదం తర్వాత ఇది చెల్లించబడుతుంది.
3. యూనియన్ బ్యాంక్ ఎన్పీఏ (NPA) పరిస్థితి ఏమిటి?
బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడింది. గ్రాస్ ఎన్పీఏ 2.82 శాతానికి, నెట్ ఎన్పీఏ 0.48 శాతానికి తగ్గాయి. ఇది బ్యాంక్ ఆర్థిక పటిష్టతకు నిదర్శనం.
4. నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) అంటే ఏమిటి?
బ్యాంక్ రుణాలపై వసూలు చేసే వడ్డీకి, డిపాజిట్లపై కస్టమర్లకు ఇచ్చే వడ్డీకి మధ్య ఉన్న తేడానే నికర వడ్డీ ఆదాయం అంటారు. ఇది బ్యాంక్ ప్రధాన వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.