ICICI బ్యాంక్ లాభాల సిరి.. క్యూ4లో రూ. 13,701 కోట్లు! ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 12 డివిడెండ్
ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం ఐసీఐసీఐ (ICICI) బ్యాంక్ నాలుగో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను సాధించింది. నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 8.5 శాతం పెరగ్గా, ఇన్వెస్టర్లకు ప్రతి షేరుకు రూ. 12 డివిడెండ్ను బోర్డు ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం విశేషం.
భారత బ్యాంకింగ్ రంగంలో హెచ్డీఎఫ్సీ తర్వాత అత్యంత పటిష్టమైన స్థితిలో ఉన్న ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురు అందించింది. శనివారం (ఏప్రిల్ 18) వెల్లడించిన ఫలితాల ప్రకారం, జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ నికర లాభం 8.5 శాతం వృద్ధితో రూ. 13,701.68 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో ఈ లాభం రూ. 12,629.58 కోట్లుగా ఉండేది. ముఖ్యంగా అంతకుముందు త్రైమాసికం (క్యూ3)తో పోలిస్తే లాభం ఏకంగా 21 శాతం పెరగడం గమనార్హం.
వడ్డీ ఆదాయం, మార్జిన్ల జోరు
బ్యాంకు లాభాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఈసారి 8.4 శాతం పెరిగి రూ. 22,979 కోట్లకు చేరింది. బ్యాంకులు ఇచ్చే రుణాలపై వచ్చే వడ్డీకి, డిపాజిటర్లకు చెల్లించే వడ్డీకి మధ్య ఉండే వ్యత్యాసాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇక బ్యాంకింగ్ రంగం నిశితంగా గమనించే నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) 4.32 శాతంగా నమోదైంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ బ్యాంక్ ఇదే స్థాయి మార్జిన్లను కొనసాగించడం దాని నిర్వహణ సామర్థ్యానికి నిదర్శనం.
మెరుగుపడిన ఆస్తుల నాణ్యత
బ్యాంకులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారే మొండి బకాయిల విషయంలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది. పన్నులు మినహాయించి కేటాయింపులు (Provisions) గతేడాది రూ. 891 కోట్లుగా ఉంటే, ఈసారి కేవలం రూ. 96 కోట్లకు పడిపోయాయి. దీని అర్థం పాత బాకీలు సజావుగా వసూలు కావడమే కాకుండా, కొత్తగా మొండి బకాయిలు చేరే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని బ్యాంక్ భావిస్తోంది.
"ప్రస్తుతానికి మా వద్ద రూ. 13,100 కోట్ల వరకు ఆకస్మిక నిధి (Contingency Provision) సిద్ధంగా ఉంది," అని బ్యాంక్ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం వ్యవసాయ రుణాలకు సంబంధించి అదనంగా మరో రూ. 1,283 కోట్లను కూడా కేటాయించినట్లు బ్యాంక్ వెల్లడించింది.
వాటాదారులకు పండుగ.. నిధుల సమీకరణకు సిద్ధం
ఏడాది మొత్తానికి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ రూ. 50,147 కోట్ల భారీ లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఈ విజయానికి గుర్తుగా తన వాటాదారులకు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 12 చొప్పున డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. దీనితో పాటు భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం భారీ ఎత్తున నిధులను సమీకరించేందుకు కూడా బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
దేశీయ మార్కెట్లో నాన్-కన్వర్టిబుల్ డిబెంచర్ల ద్వారా రూ. 25,000 కోట్లు, అలాగే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి బాండ్లు లేదా నోట్ల రూపంలో సుమారు 1.50 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 12,500 కోట్లు) వరకు నిధుల సేకరణకు అనుమతి లభించింది. అంటే రాబోయే రోజుల్లో బ్యాంక్ తన రుణ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోందని అర్థమవుతోంది.
నాయకత్వంలో కొనసాగింపు
బ్యాంక్ గ్రూప్ చీఫ్ రిస్క్ ఆఫీసర్గా ఉన్న జి. శ్రీనివాస్ పదవీ కాలాన్ని పొడిగిస్తూ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆగస్టు 1, 2026 నుండి జూలై 31, 2028 వరకు ఆయన అదే బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. దేశంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ బలంగా ఉందని చెప్పడానికి ఐసీఐసీఐ సాధించిన ఈ లాభాలే నిదర్శనం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్ర: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత?
జ: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో రూ. 13,701.68 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 8.5 శాతం ఎక్కువ.
ప్ర: బ్యాంక్ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?
జ: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 12 చొప్పున డివిడెండ్ను బ్యాంక్ బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.
ప్ర: నిధుల సమీకరణ లక్ష్యం ఎంత?
జ: దేశీయంగా రూ. 25,000 కోట్లు, విదేశీ మార్కెట్ల నుండి 1.5 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను బాండ్లు లేదా డిబెంచర్ల ద్వారా సేకరించాలని బ్యాంక్ నిర్ణయించింది.
ప్ర: ఎన్ఐఐ (NII) అంటే ఏమిటి?
జ: నికర వడ్డీ ఆదాయం (Net Interest Income) అంటే బ్యాంక్ రుణాల ద్వారా సంపాదించే వడ్డీకి, డిపాజిటర్లకు ఇచ్చే వడ్డీకి మధ్య ఉన్న తేడా. ఇది పెరిగితే బ్యాంక్ వ్యాపారం బాగుందని అర్థం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More