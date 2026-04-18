హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ లాభాల పంట.. క్యూ4లో రూ. 19,221 కోట్లు! ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ బొనాంజా
ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ నాలుగో త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. నికర లాభం 9 శాతం వృద్ధితో రూ. 19,221 కోట్లకు చేరగా, మొండి బకాయిలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. తన వాటాదారులకు ప్రతి షేరుకు రూ. 13 చొప్పున భారీ డివిడెండ్ను బ్యాంక్ ప్రకటించింది.
భారత బ్యాంకింగ్ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్న హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC) బ్యాంక్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో అంచనాలను మించి రాణించింది. శనివారం వెల్లడించిన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకారం, బ్యాంక్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 9.11 శాతం పెరిగి రూ. 19,221.05 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో బ్యాంక్ లాభం రూ. 17,616.14 కోట్లుగా ఉండేది. కేవలం లాభాల్లోనే కాకుండా, బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత, డిపాజిట్లు, రుణాల వృద్ధిలోనూ మెరుగైన గణాంకాలను నమోదు చేసింది.
పెరిగిన వడ్డీ ఆదాయం.. తగ్గిన కేటాయింపులు
బ్యాంకు ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) 3.8 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 33,281.5 కోట్లకు పెరిగింది. బ్యాంకింగ్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే, బ్యాంక్ వసూలు చేసే వడ్డీకి మరియు డిపాజిటర్లకు చెల్లించే వడ్డీకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమే ఈ ఎన్ఐఐ. బ్యాంక్ నిర్వహణ లాభం (Operating Profit) కూడా 4.37 శాతం పెరిగి రూ. 27,802.92 కోట్లకు చేరింది.
మరో కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, బ్యాంక్ తన మొండి బకాయిల కోసం చేసే కేటాయింపులు (Provisions) గణనీయంగా తగ్గాయి. గతేడాది క్యూ4లో రూ. 3,193.05 కోట్లుగా ఉన్న కేటాయింపులు, ఈ ఏడాది రూ. 2,609.57 కోట్లకు పడిపోయాయి. ఇది బ్యాంక్ ఆర్థిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడిందనడానికి నిదర్శనం.
మెరుగైన ఆస్తుల నాణ్యత
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఆందోళన కలిగించే అంశం మొండి బకాయిలు (NPAs). అయితే హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఈ విషయంలో తన పట్టును నిరూపించుకుంది. స్థూల మొండి బకాయిలు (Gross NPA) నిష్పత్తి 1.24 శాతం నుండి 1.15 శాతానికి తగ్గగా, నికర మొండి బకాయిలు (Net NPA) కేవలం 0.38 శాతానికి పరిమితమయ్యాయి. అంటే బ్యాంక్ ఇచ్చిన రుణాల వసూళ్లు సజావుగా సాగుతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
డిపాజిట్లు, రుణాల జోరు
డిపాజిట్ల సేకరణలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ తన రికార్డును కొనసాగిస్తోంది. మార్చి 31, 2026 నాటికి మొత్తం డిపాజిట్లు 14.4 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 31,053 బిలియన్లకు చేరాయి. ఇందులో కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ (CASA) డిపాజిట్ల వాటా 34.1 శాతంగా ఉంది. అటు రుణాల విషయానికి వస్తే, బ్యాంక్ ఇచ్చిన మొత్తం రుణాలు (Gross Advances) 12 శాతం పెరిగి రూ. 29,600 బిలియన్లుగా నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా రిటైల్ రుణాలు 6.5 శాతం, చిన్న తరహా పరిశ్రమల (SME) రుణాలు 17.2 శాతం వృద్ధి సాధించడం విశేషం.
వాటాదారులకు కాసుల వర్షం
ఫలితాల వెల్లడితో పాటు ఇన్వెస్టర్లకు బ్యాంక్ బోర్డు తీపి కబురు అందించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ప్రతి రూ. 1 ముఖ విలువ కలిగిన షేరుకు రూ. 13 తుది డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. దీనితో కలిపి ఈ ఏడాదికి మొత్తం డివిడెండ్ రూ. 15.50కి చేరింది.
"మా వాటాదారులకు విలువను చేకూర్చడంలో భాగంగా ఈ డివిడెండ్ను నిర్ణయించాం. ఈ డివిడెండ్ పొందేందుకు అర్హులైన వారిని గుర్తించడానికి జూన్ 19, 2026ను రికార్డు తేదీగా ఖరారు చేశాం" అని బ్యాంక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం బాండ్ల రూపంలో రూ. 60,000 కోట్లను సమీకరించేందుకు కూడా బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఈ నిధులను వినియోగించనున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.