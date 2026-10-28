DA Hike: కేంద్ర ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు.. కీలక నిర్ణయాలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 3 శాతం డీఏ పెంపుతో పాటు రూ.10,000 కోట్లతో కంటైనర్ తయారీ ప్రోత్సాహక పథకానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. పీఎం వికసిత్ గ్రామ్ స్వరాజ్ యోజనకు రూ.7,395 కోట్లు కేటాయించారు. వివరాలు ఇవే.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర కేబినెట్ తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (డీఏ), పెన్షనర్లకు కరువు ఉపశమనం (డీఆర్)ను 3 శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాటు దేశీయంగా కంటైనర్ల తయారీని వేగవంతం చేసేందుకు రూ.10,000 కోట్ల భారీ పథకానికి, గ్రామీణ స్వరాజ్ బలోపేతానికి నిధుల కేటాయింపునకు మంత్రిమండలి ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ వివరాలను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
1.16 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు లబ్ధి
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర కేబినెట్ దీపావళి కానుక అందించింది. ఉద్యోగులకు చెల్లించే కరువు భత్యం (డీఏ), పెన్షనర్లకు ఇచ్చే కరువు ఉపశమనం (డీఆర్)ను 3 శాతం చొప్పున పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. బుధవారం నాటి కేబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న ఈ కీలక నిర్ణయాన్ని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అక్టోబర్ 28, 2026న వెల్లడించారు.
ఈ పెంపు ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 48 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మొత్తం 1.16 కోట్ల మంది లబ్ధిదారుల కుటుంబాల్లో ఈ నిర్ణయం ఆనందం నింపనుంది.
60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి చేరిన డీఏ
ప్రస్తుతం కేంద్ర ఉద్యోగులకు మూల వేతనంలో (Basic Pay) 60 శాతంగా ఉన్న డీఏ, ఈ నూతన సవరణతో 63 శాతానికి చేరనుంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, రోజువారీ గృహ వ్యయాల భారాన్ని తట్టుకునేందుకు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆర్థిక ఊరటనిచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇక ఈ పెరిగిన డీఏ జులై మాసం నుంచి వర్తింపజేస్తారు. బకాయిలు (అరియర్స్), చెల్లింపుల షెడ్యూల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రభుత్వం త్వరలోనే అధికారిక ఉత్తర్వుల్లో వెల్లడించనుంది. సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు (జనవరి, జులై నెలల నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా) కరువు భత్యాన్ని సవరిస్తుంటుంది.
జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి? (ఉదాహరణలతో..)
3 శాతం డీఏ పెంపు వల్ల ప్రతి ఉద్యోగికి లభించే అదనపు లబ్ధి వారి మూల వేతనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ప్రతి నెలా బేసిక్ పేలో అదనంగా 3 శాతం మొత్తం జతవుతుంది.
₹18,000 మూల వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి: డీఏ 60% నుంచి 63%కి పెరగడం వల్ల నెలకు అదనంగా ₹540 లభిస్తాయి.
₹25,000 మూల వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి: ప్రతి నెలా ₹750 చొప్పున అదనపు ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
₹50,000 మూల వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి: నెలకు రూ.1,500 చొప్పున అదనంగా చేతికి అందుతాయి.
కంటైనర్ తయారీకి రూ.10,000 కోట్ల భారీ పథకం
దేశీయ తయారీ రంగానికి ఊతమిచ్చేలా 'కంటైనర్ మేన్యుఫాక్చరింగ్ ప్రమోషన్ స్కీమ్'కు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇందుకోసం రూ.10,000 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. ఈ పథకంలో నాలుగు రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తారు:
వడ్డీ రాయితీ సాయం: వ్యాపార రుణాలు పొందేందుకు వడ్డీలో ఊరట.
పరీక్షలు, సర్టిఫికేషన్ మద్దతు: అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కంటైనర్ల నాణ్యతా తనిఖీలు, సర్టిఫికేషన్కు ఆర్థిక సాయం.
భూ కేటాయింపు మద్దతు: తయారీ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు భూమిని లీజుకు తీసుకునే ప్రక్రియలో సహకారం.
నిర్వహణ వ్యయ సాయం: పరిశ్రమల రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులకు తగిన ప్రోత్సాహకాలు.
ఈ పథకం కింద నూతనంగా ఏర్పాటు చేసే గ్రీన్ఫీల్డ్ యూనిట్లు కనీసం 1,00,000 టీఈయూల (TEUs) వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. విస్తరణ చేపట్టే బ్రౌన్ఫీల్డ్ యూనిట్లు కనీసం 25,000 టీఈయూల సామర్థ్యాన్ని సాధించాలి. సూత్రప్రాయ ఆమోదం పొందిన మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఈ యూనిట్లు ఉత్పత్తి ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తయారు చేసే కంటైనర్లు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటం తప్పనిసరి.
పీఎం వికసిత్ గ్రామ్ స్వరాజ్ యోజనకు రూ.7,395 కోట్లు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాలనను పటిష్టం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన 'పీఎం వికసిత్ గ్రామ్ స్వరాజ్ యోజన'కు కేబినెట్ భారీగా నిధులు కేటాయించింది. ఈ పథకం అమలు కోసం రూ.7,395 కోట్లు మంజూరు చేయడానికి కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ నిధులతో పంచాయతీల స్థాయి మౌలిక వసతులు పెంపొందించడం, డిజిటల్ సేవల విస్తరణ వేగవంతం కానున్నాయి.
మొత్తంగా పారిశ్రామికాభివృద్ధి, గ్రామీణ సాధికారతతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తూ కేంద్ర మంత్రిమండలి ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More