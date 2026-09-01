బీర్ ప్రేమికులకు పండగే: క్యాన్లలో కింగ్ఫిషర్.. ప్రీమియం మార్కెట్పై యూబీఎల్ కన్ను
దేశంలో ప్రీమియం బీర్లకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ (UBL) రూ. 110 కోట్లతో మహారాష్ట్రలో కొత్త క్యానింగ్ ప్లాంట్ను ప్రకటించింది. రాబోయే 3-5 ఏళ్లలో ప్రిమియం బీర్ వ్యాపారాన్ని 20-25 శాతం వృద్ధితో దూకుడుగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కంపెనీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
భారత బీర్ మార్కెట్లో సరికొత్త మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణ బీర్లతో పోలిస్తే నాణ్యమైన, ప్రీమియం బ్రాండ్ల వైపు మందుబాబులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ మార్కెట్ అవకాశాలను పట్టుకునేందుకు ప్రముఖ బీర్ ఉత్పత్తుల సంస్థ యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ (యూబీఎల్) వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే మూడు నుంచి ఐదేళ్లలో దేశీయ బీర్ మార్కెట్ వృద్ధి కంటే ప్రిమియం బీర్ల వ్యాపారం దాదాపు మూడు రెట్లు వేగంగా (ఏటా 20-25 శాతం) పెరుగుతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది.
ప్రస్తుతం యూబీఎల్ మొత్తం విక్రయాల్లో హైనెకెన్, హైనెకెన్ సిల్వర్, ఆల్ట్రా, ఆల్ట్రా మ్యాక్స్ వంటి ప్రిమియం ఉత్పత్తులు 10 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని, ఇవి ఏటా 20 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదు చేస్తున్నాయని కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ వివేక్ గుప్తా వెల్లడించారు.
మహారాష్ట్ర, తెలంగాణలో కొత్త క్యానింగ్ ప్లాంట్లు
కింగ్ఫిషర్ స్ట్రాంగ్, కింగ్ఫిషర్ ప్రిమియం, ఆమ్స్టెల్ వంటి ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లను విక్రయించే యూబీఎల్, మహారాష్ట్రలోని అజంతా (ఎల్లోరా) బ్రూవరీలో రూ. 110 కోట్ల పెట్టుబడితో నూతన క్యానింగ్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంగళవారం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లకు సమర్పించిన నివేదికలో తెలిపింది. ఈ ఏడాది జులైలో తెలంగాణలోని నిజాం బ్రూవరీలో ప్రకటించిన ప్లాంట్ తర్వాత కంపెనీ చేపట్టిన రెండో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇది.
మహారాష్ట్ర ప్లాంట్ సెప్టెంబర్ ముగిసే నాటికి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించనుంది. ఇక్కడ ప్రాథమికంగా కింగ్ఫిషర్ స్ట్రాంగ్, కింగ్ఫిషర్ ప్రిమియం, బుల్లెట్ స్ట్రాంగ్, లండన్ పిల్స్నర్ బ్రాండ్ల బీర్లను క్యాన్లలో ప్యాక్ చేయనున్నారు.
సీసా కంటే క్యాన్కే డిమాండ్.. కారణాలివే
దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ మొత్తం విక్రయాల్లో 20 శాతం క్యాన్ల ద్వారానే వస్తుండగా, మిగిలిన 80 శాతం గాజు సీసాల (బాటిళ్లు) ద్వారా జరుగుతోంది. అయితే, బాటిళ్లతో పోలిస్తే క్యాన్ల వాడకం వేగంగా పెరుగుతోంది. పెద్ద సైజు బాటిల్తో పోలిస్తే 500 మి.లీ క్యాన్ ధర తక్కువగా ఉండటం, అలాగే వెంట తీసుకెళ్లడానికి, ఫ్రిజ్లో ఉంచడానికి సౌకర్యంగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని వివేక్ గుప్తా తెలిపారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మొత్తం వ్యాపారంలో 70-80 శాతం క్యాన్ల ద్వారానే జరుగుతుండటం విశేషం. తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల్లో కొత్త ప్లాంట్లు అందుబాటులోకి వస్తే జాతీయ స్థాయిలో క్యాన్ల వాటా 22-23 శాతానికి చేరుతుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. పాత బాటిళ్లను రీసైకిల్ చేసి 5-6 సార్లు వాడుకునే వెసులుబాటు ఉండటం వల్ల బాటిళ్లపైనే కంపెనీకి లాభదాయకత ఎక్కువ. కానీ, రీసైక్లింగ్ కష్టంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో క్యాన్లు వ్యాపారానికి బాగా ఉపకరిస్తున్నాయి.
అల్యూమినియం ధరల భారం
మధ్యప్రాచ్య ఆసియాలో (West Asia) నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల అల్యూమినియం ధరలు 10-15 శాతం పెరిగాయని, ఇది క్యాన్ల తయారీపై కొంత ప్రభావం చూపిందని కంపెనీ తెలిపింది. అయితే, పలు రాష్ట్రాల్లో చేపట్టిన ధరల పెంపు, అంతర్గత వ్యయ నియంత్రణ చర్యల వల్ల ఈ నిలకడ లేని ఖర్చులను అధిగమిస్తున్నామని ఆగస్టు 5న జరిగిన త్రైమాసిక సమావేశంలో కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు.. దూసుకెళ్తున్న విక్రయాలు
భారత్లో ఏటా 44-46 కోట్ల కేసుల బీర్లు అమ్ముడవుతుండగా, అందులో సగం వాటా యూబీఎల్దే కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం దేశీయ బీర్ మార్కెట్ ఏటా 7-8 శాతం వృద్ధి చెందుతోంది. అయితే, ఎక్సైజ్ పన్నులు తగ్గించడం, విక్రయాల నమూనాలో మార్పులు తేవడం వల్ల కర్ణాటకలో బీర్ విక్రయాలు 35-40 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. మహారాష్ట్రలో గత రెండేళ్లలో 20 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది.
స్పిరిట్స్ (లిక్కర్), బీర్ ధరల మధ్య వ్యత్యాసం తగ్గినప్పుడు బీర్ వినియోగం పెరుగుతుందని గుప్తా విశ్లేషించారు. "బీర్ అందరికీ అందుబాటు ధరలో, సులభంగా దొరికేలా ఉండాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన 'హైనెకెన్ సిల్వర్' దేశవ్యాప్తంగా 40 శాతానికి పైగా వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ ప్రిమియం విభాగం సత్తాను చాటుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More