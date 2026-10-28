ఈ బీర్ల కంపెనీ షేర్లకు కిక్కు: క్యూ2 లాభం 3 రెట్లు.. స్టాక్ ధర 15% జంప్
జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో యూనైటెడ్ బ్రూవరీస్ రూ.134.81 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రీమియం బీర్ల విక్రయాలు పుంజుకోవడంతో కంపెనీ లాభం మూడు రెట్లు పెరిగి, షేరు ధర ఏకంగా 15 శాతం దూసుకెళ్లి రూ.1,316ను తాకింది.
బీర్ల తయారీ సంస్థ యూనైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ (యుబిఎల్) సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో అద్భుత పనితీరు కనబరిచింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) రెండో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా మూడు రెట్లు పెరిగి రూ.134.81 కోట్లకు చేరింది. లాభాల్లో ఈ రికార్డు స్థాయి వృద్ధికి తోడు ఆదాయం కూడా భారీగా పెరగడంతో బుధవారం అక్టోబర్ 28న స్టాక్ మార్కెట్లో కంపెనీ షేర్లు 15 శాతం మేర దూసుకెళ్లాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్ల జోరు
బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో యుబిఎల్ షేరు ధర ఇంట్రాడేలో 15 శాతం పెరిగి రూ.1,316 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. గతేడాది అక్టోబరు 2025లో రూ.1,845.90 వద్ద 52 వారాల గరిష్ఠాన్ని నమోదు చేసిన ఈ షేరు, ఇటీవల అక్టోబర్ 26న రూ.1,128.15 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. అయితే తాజా క్యూ2 ఫలితాల అండతో షేరు బలమైన రికవరీని సాధించింది. గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు 5.5 శాతం లాభపడగా, ఏడాది ప్రాతిపదికన 30 శాతం మేర నష్టాల్లో ఉంది.
క్యూ2 ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు
డచ్ మల్టీనేషనల్ బ్రూయింగ్ దిగ్గజం 'హైనెకెన్' (Heineken NV) యాజమాన్యంలో నడుస్తున్న యుబిఎల్, జులై-సెప్టెంబర్ కాలానికి కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం రూ.134.81 కోట్లుగా ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ.46.34 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం.
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన రాబడి 23.7 శాతం పెరిగి రూ.3,737.31 కోట్ల నుంచి రూ.4,623 కోట్లకు చేరింది. మొత్తం ఆదాయం 24.31 శాతం వృద్ధితో రూ.4,664.33 కోట్లుగా నమోదు కాగా, వ్యయాలు 21.57 శాతం పెరిగి రూ.4,481.66 కోట్లకు చేరాయి. విక్రయాల పరిమాణం పెరగడం, నిర్మాణాత్మక ధరల పెంపు, ప్రీమియం బీర్ల అమ్మకాలు పుంజుకోవడం కంపెనీ నికర విక్రయాలు 24 శాతం పెరగడానికి తోడ్పడ్డాయి.
ఎబిటా 108% జంప్.. తెలంగాణలో కొత్త లైన్లు
సమీక్షా త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) ఏకంగా 108 శాతం పెరిగింది. కార్యాచరణ సామర్థ్యం మెరుగుపడటం, వ్యయ నియంత్రణ పాటించడంతో ఎబిటా మార్జిన్ 480 బేసిస్ పాయింట్లు విస్తరించింది. విక్రయాల వాల్యూమ్ 16 శాతం వృద్ధి చెందింది.
విభాగాల వారీగా చూస్తే, ప్రీమియం బీర్ల విక్రయాలు 38 శాతం పెరిగాయి. ఇందులో 'హైనెకెన్ సిల్వర్' విక్రయాలు 67 శాతం, 'కింగ్ఫిషర్ అల్ట్రా' విక్రయాలు 44 శాతం చొప్పున భారీగా పుంజుకున్నాయి.
"క్యూ2లో కంపెనీ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. విక్రయాల వాల్యూమ్ 16 శాతం పెరగ్గా, నికర అమ్మకాలు 24 శాతం, ఈబిఐటీ (EBIT) 161 శాతం పెరిగాయి. ప్రీమియమైజేషన్ ద్వారా కంపెనీకి మంచి విలువ చేకూరుతోంది" అని యుబిఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ వివేక్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. హైనెకెన్ సిల్వర్ బ్రాండ్ ప్రస్తుతం 11 మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉందని ఆయన తెలిపారు.
పెరుగుతున్న డిమాండ్ను అందుకోవడానికి తెలంగాణలోని నిజాం బ్రూవరీ, మహారాష్ట్రలోని ఎల్లోరా బ్రూవరీలలో రెండు కొత్త క్యాన్ లైన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు వివేక్ గుప్తా వెల్లడించారు. రాబోయే త్రైమాసికంలో వ్యాపార విస్తరణ కోసం వాణిజ్య పెట్టుబడులను మరింత పెంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రథమార్థంలో స్థిరమైన ప్రదర్శన
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (H1 FY27) యుబిఎల్ మొత్తం ఆదాయం 16.3 శాతం పెరిగి రూ.10,634.48 కోట్లకు చేరింది. ఈ కాలంలో విక్రయాల వాల్యూమ్ 12 శాతం, నికర అమ్మకాలు 14 శాతం వృద్ధి చెందాయి. ఈబిఐటీ 35 శాతం, నికర లాభం (ప్యాట్) 31 శాతం చొప్పున పెరిగాయి. కర్ణాటక మార్కెట్లో మెరుగైన ప్రదర్శనతో కంపెనీ తన మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచుకుంది.
భారతదేశంలో యువత జనాభా పెరగడం, వినియోగదారులలో బీర్ల పట్ల ఆసక్తి పెరగడం వల్ల సుదీర్ఘకాలంలో బీర్ మార్కెట్కు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని కంపెనీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. నిరంతర ఆవిష్కరణలు, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల లభ్యత పెంపు, ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించడమే తమ ప్రాధాన్యత అని ప్రకటించింది.
(గమనిక: ఈ వార్త కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అందించడమైనది. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More