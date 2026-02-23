UPL షేరు బేజార్: ఒక్కరోజే 10% పతనం.. ఆ పునర్వ్యవస్థీకరణే కొంపముంచిందా?
అగ్రో కెమికల్ దిగ్గజం UPL లిమిటెడ్ షేర్లు సోమవారం 10 శాతం పతనమై లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. కంపెనీ ప్రకటించిన భారీ పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్లాన్ ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన రేకెత్తించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అప్పుల భారం తగ్గకపోవడంతో ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా ఈ స్టాక్ రేటింగ్ను తగ్గించింది.
స్టాక్ మార్కెట్లో సోమవారం అగ్రో కెమికల్ దిగ్గజం UPL లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కంపెనీ షేర్లు ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే 10 శాతం కుప్పకూలి లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. గత ముగింపు ధర రూ. 751.75 తో పోలిస్తే, ఈరోజు ఏకంగా రూ. 676.60 వద్ద స్థిరపడటం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
అసలేం జరిగింది? ఎందుకీ పతనం?
నిజానికి UPL కంపెనీ తన భారతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలను ఏకం చేసేందుకు ఒక భారీ 'గ్రూప్ పునర్వ్యవస్థీకరణ' (Group Restructuring) ప్లాన్ను గత శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్ ప్రకారం:
- UPL గ్లోబల్ (UPL 2) పేరుతో ఒక కొత్త ప్లాట్ఫారమ్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
- దేశీయ, విదేశీ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ వ్యాపారాలన్నీ దీని కిందకే వస్తాయి.
- దీనివల్ల UPL గ్లోబల్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ప్యూర్-ప్లే క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కంపెనీగా అవతరిస్తుంది.
కంపెనీ యాజమాన్యం దీనిని వ్యాపార విస్తరణకు ఒక మంచి అవకాశంగా భావించినప్పటికీ, మార్కెట్ మాత్రం దీనిని నెగటివ్గా తీసుకుంది.
అప్పుల భారం అలాగే ఉంది: నువామా హెచ్చరిక
ప్రముఖ డొమెస్టిక్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా రీసెర్చ్ (Nuvama Research) ఈ స్టాక్పై 'హోల్డ్' రేటింగ్ను ఇస్తూ తన లక్ష్యాన్ని తగ్గించింది. కంపెనీ విడగొట్టినా, కలిపినా అసలైన సమస్య అయిన 'అప్పుల భారం' (Debt Overhang) తగ్గడం లేదని నువామా స్పష్టం చేసింది.
"ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణ వల్ల కంపెనీ అప్పుల నిర్మాణంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. మొత్తం అప్పు అలాగే ఉంటుంది, కేవలం రెండు విభాగాల మధ్య పంచుతారు. UPL గ్లోబల్లో సుమారు రూ. 19,000 కోట్ల నికర అప్పు ఉంటే, స్టాండలోన్ బిజినెస్లో రూ. 3,200 కోట్ల అప్పు ఉంటుంది" అని నువామా రీసెర్చ్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
అప్పులు తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీ నగదు ప్రవాహం (Cash Flow) పైనే ఆధారపడాలని, ఈ తాజా మార్పుల వల్ల తక్షణమే ఒరిగేదేమీ లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వంటి మరికొన్ని సంస్థలు ఈ మార్పు వల్ల భవిష్యత్తులో పారదర్శకత పెరుగుతుందని చెబుతున్నప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో మాత్రం అస్థిరత తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నాయి. అద్వాంటా (Advanta) ఐపీఓ ద్వారా విలువను అన్లాక్ చేయాలని చూస్తున్నా, ప్రస్తుతానికి ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: UPL షేర్లు ఒక్కసారిగా ఎందుకు పడిపోయాయి?
జవాబు: కంపెనీ ప్రకటించిన పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్లాన్ వల్ల అప్పుల భారం తగ్గదని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అభిప్రాయపడటంతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయించారు.
ప్రశ్న: పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత అప్పుల పరిస్థితి ఏమిటి?
జవాబు: మొత్తం అప్పులో పెద్ద భాగం (సుమారు రూ. 19,000 కోట్లు) కొత్తగా ఏర్పడే UPL గ్లోబల్ చేతికి వెళ్తుంది. కంపెనీ అప్పుల భారం తక్షణమే తగ్గదు.
ప్రశ్న: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
జవాబు: నువామా రీసెర్చ్ వంటి సంస్థలు ఈ స్టాక్ను 'హోల్డ్' చేయాలని సూచించాయి. కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు కంపెనీ భవిష్యత్తు నగదు ప్రవాహాలు, అప్పుల తగ్గింపు చర్యలను గమనించడం ముఖ్యం.