అమెరికా సిటిజన్షిప్ ఫీజు 75% పెంపు ప్రతిపాదన: భారతీయులకు షాక్
అమెరికా పౌరసత్వ దరఖాస్తు (N-400) ఫీజును ఏకంగా 75 శాతం పెంచాలని హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం ప్రతిపాదించింది. ఫీజు మినహాయింపులను కూడా రద్దు చేయనుండటంతో గ్రీన్ కార్డ్ కోసం వేచి చూస్తున్న వేలాది మంది భారతీయులపై ఆర్థిక భారం పడనుంది.
అమెరికా కల సాకారం చేసుకోవాలనుకునే వలసదారులకు అక్కడి ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇవ్వనుంది. యూఎస్ సిటిజన్షిప్ పొందే ప్రక్రియను మరింత ఖరీదుగా మారుస్తూ యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) సరికొత్త ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. నాచురలైజేషన్ ద్వారా పౌరసత్వం పొందేందుకు సమర్పించే ఫామ్ N-400 దరఖాస్తు ఫీజును ప్రస్తుతమున్న 760 డాలర్ల నుంచి ఏకంగా 1,330 డాలర్లకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ మార్పులు గనుక అమల్లోకి వస్తే ఇటీవలి కాలంలో ఇదే అతిపెద్ద ఫీజు పెంపు అవుతుంది. ఇది అమెరికా పౌరసత్వం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
ఆన్లైన్, పేపర్ దరఖాస్తుల ఫీజుల వివరాలు
ఈ కొత్త ప్రతిపాదన ప్రకారం, పేపర్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే వారు 1,330 డాలర్లు, ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసే వారు 1,280 డాలర్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఫీజులు వరుసగా 75 శాతం, 80 శాతం మేర పెరగనున్నాయి.
గతంలో అంటే 2024 నిబంధనల ప్రకారం పేపర్ దరఖాస్తుకు 760 డాలర్లు, ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు 710 డాలర్లుగా ఫీజు ఉండేది. అంతకుముందు 2016లో ఈ ఫీజు కేవలం 595 డాలర్లు మాత్రమే ఉండేది. తాజా పెంపుదల వల్ల ఒక్కో దరఖాస్తుదారుడిపై నేరుగా 570 డాలర్ల (సుమారు రూ. 47,000) అదనపు భారం పడనుంది.
ఫీజు మినహాయింపుల రద్దు
కేవలం ఫీజులు పెంచడమే కాకుండా, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న దరఖాస్తుదారులకు ఇచ్చే ఫీజు మినహాయింపులు (Fee Waivers), రాయితీలను కూడా పూర్తిగా రద్దు చేయాలని యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (USCIS) భావిస్తోంది. దీనితో పాటు, పౌరసత్వ ప్రక్రియలో వచ్చే నిర్ణయాలపై అప్పీల్ చేసుకునే ఫామ్ N-336 (హియరింగ్ రిక్వెస్ట్) ఫీజును కూడా 830 డాలర్ల నుంచి 1,475 డాలర్లకు పెంచనున్నారు.
పెరుగుతున్న ఇమ్మిగ్రేషన్ ఖర్చులు
అమెరికాలో ఇమ్మిగ్రేషన్ ఖర్చులు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 2026లో వివిధ ఇమ్మిగ్రేషన్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను ప్రభుత్వం పెంచింది. ఉదాహరణకు, ఫామ్ I-140 ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ ఫీజు 2,805 డాలర్ల నుంచి 2,965 డాలర్లకు చేరింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని బట్టి ఈ ఫీజులను సవరించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
"ఈ తరహా ఫీజుల పెంపు, మినహాయింపులపై ఆంక్షలు విధించడం వల్ల తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వలసదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతారు. అర్హత ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది పౌరసత్వానికి దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది" అని ఇమ్మిగ్రేషన్ అడ్వకేసీ సంస్థ 'క్లినిక్' (CLINIC) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
భారతీయ వలసదారులపై పడే ప్రభావం
అమెరికాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ గ్రీన్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని ఎదురుచూస్తున్న వారిలో భారతీయుల సంఖ్యే అత్యధికం. హెచ్-1బి వీసాలు, ఉద్యోగ స్పాన్సర్షిప్, పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ ప్రక్రియల కోసం భారతీయ వలసదారులు ఎన్నో ఏళ్లు, కొన్ని సందర్భాల్లో దశాబ్దాల తరబడి శ్రమిస్తున్నారు. ఇంత సుదీర్ఘమైన, ఖరీదైన ప్రయాణం తర్వాత పౌరసత్వం పొందడమే వారి తుది లక్ష్యం.
ఇప్పటికే వీసా దరఖాస్తులు, లీగల్ ఫీజులు, డిపెండెంట్ల అప్లికేషన్లు, ప్రయాణ పత్రాల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తున్న భారతీయులకు, తాజా సిటిజన్షిప్ ఫీజుల పెంపు కోలుకోలేని ఆర్థిక భారంగా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More