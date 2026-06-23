యూఎస్ వీసా కష్టాలు.. భారత విద్యార్థుల చూపు ఇప్పుడు యూకే, జర్మనీ వైపే
అమెరికాలో వీసా సంక్షోభం, ఆస్ట్రేలియాలో కఠిన నిబంధనల నేపథ్యంలో భారతీయ విద్యార్థులు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యాసంస్థలు, మెరుగైన వీసా సక్సెస్ రేట్ ఉన్న యూకే, జర్మనీ దేశాలు ఇప్పుడు మన విద్యార్థుల మొదటి ఎంపికగా మారుతున్నాయని ‘ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్’ అధ్యయనం వెల్లడించింది.
విదేశీ విద్యను అభ్యసించాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల ప్రాధాన్యతలు వేగంగా మారుతున్నాయి. గతంలో విద్యార్థులు అమెరికాకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాలను ఎంచుకునేవారు. యూకేను కేవలం ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే చూసేవారు. కానీ, విదేశీ విద్యా రంగంలో దశాబ్దాలుగా ఉన్న ఈ ఆధిపత్య సమీకరణాలు ఇప్పుడు తలకిందులవుతున్నాయి.
అమెరికాలో కొనసాగుతున్న వీసా సంక్షోభం, ఆస్ట్రేలియా అవలంబిస్తున్న కఠినమైన విధానాల కారణంగా భారతీయ విద్యార్థులు తమ నిర్ణయాలను సమీక్షించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మెజారిటీ విద్యార్థుల దృష్టి యూకేపై పడుతోంది. హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూట్ గణాంకాల ప్రకారం, 2025 మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1) 19,300 మంది భారతీయ విద్యార్థులకు యూకే స్టడీ వీసాలు లభించాయి. ఇది 2024 మొదటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 31 శాతం ఎక్కువ. అంతేకాదు, అక్కడ వీసా అప్రూవల్ రేటు ఏకంగా 96 శాతానికి చేరింది. యూకే హోమ్ ఆఫీస్ నివేదిక ప్రకారం, జూన్ 2025తో ముగిసిన ఏడాదిలో మొత్తం 98,014 మంది భారతీయ విద్యార్థులకు స్టడీ వీసాలు లభించాయి. యూకే జారీ చేసిన మొత్తం స్పాన్సర్డ్ స్టడీ వీసాలలో భారతీయుల వాటానే 24 శాతంగా ఉండటం విశేషం.
యూకే ఎప్పుడూ ‘బ్యాకప్’ కాదు..
విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే భారతీయులకు యూకే ఎప్పుడూ తక్కువ ఛాయిస్ కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. "చాలా మంది భారతీయ విద్యార్థులకు యూకే అనేది ఎప్పుడూ రెండో ఆప్షన్ కాదు. అక్కడి పోటీని చూసి వెనకడుగు వేసిన వారు, ఇతర దేశాల్లో వీసా నిరాకరణకు గురైనప్పుడు యూకే వైపు చూస్తున్నారు. అక్కడ అత్యుత్తమ ఆమోద రేట్లు, ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయని విద్యార్థులు గ్రహిస్తున్నారు" అని ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ విశ్లేషించారు.
స్టెమ్ (STEM) కోర్సులకు అమెరికా ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, చట్టం (Law), వ్యాపారం (Business), ఇంజనీరింగ్, ఆర్ట్స్ వంటి విభిన్న కోర్సులకు యూకే అద్భుతమైన వేదికగా నిలుస్తోందని ఆమె వివరించారు. అవకాశాల కోసం వేచి చూడకూడదనుకునే వారికి యూకే అత్యుత్తమ వేదికగా మారిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
రిస్క్ తీసుకోకుండా.. విద్యార్థుల సరికొత్త వ్యూహం
ప్రస్తుత అస్థిర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు సరికొత్త అంతర్జాతీయ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఒకే సమయాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ దేశాల ఆఫర్లను చేతిలో ఉంచుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒకే విద్యార్థి యూకే విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కన్ఫర్మ్డ్ సీటు, ఆస్ట్రేలియా సంస్థ నుంచి కండిషనల్ ఆఫర్, జర్మనీలో అప్లికేషన్ పెండింగ్లో ఉంచుకుంటున్నారు. మూడు చోట్లా డిపాజిట్లు చెల్లించి, ఏ దేశ వీసా ముందుగా వస్తే అక్కడకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇది వారి అనాలోచిత నిర్ణయం కాదు, వీసా తిరస్కరణల నుంచి తప్పించుకునేందుకు అనుసరిస్తున్న ముందస్తు వ్యూహం. దీనివల్ల ఆర్థిక భారం పడుతున్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ డిగ్రీని సాధించడానికి విద్యార్థులు ఈ మార్గాన్నే ఎంచుకుంటున్నారు.
ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సోనాల్ కపూర్ సూచించారు. నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలని, 'నోవాగ్రాడ్' (NovaGrad) వంటి ప్లాట్ఫారమ్లు ఉచితంగా విదేశీ విద్యా ప్రణాళికను అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే విద్యార్థులకు భవిష్యత్తు ఆదాయ సామర్థ్యం ఆధారంగా 'ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్' రుణ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోందని భరోసా ఇచ్చారు.
రేసులోకి దూసుకొచ్చిన జర్మనీ
భారతీయ విద్యార్థులకు జర్మనీ ఇప్పుడు కేవలం ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే కాదు, ఒక హాట్ ఫేవరెట్గా మారుతోంది. డీఏఏడీ (DAAD) వారి ‘విస్సెన్షాఫ్ట్ వెల్టాఫెన్ 2025’ నివేదిక ప్రకారం, 2024/25 వింటర్ సెమిస్టర్లో జర్మనీ వర్సిటీలలో 4,02,000 మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు చేరారు. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 6 శాతం ఎక్కువ. ఇందులో అత్యధికంగా దాదాపు 59,000 మంది భారతీయ విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఒకే ఏడాదిలో భారతీయుల సంఖ్య 20 శాతం పెరిగింది. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో అందుబాటులో ఉండే ఫీజులు, సులువైన వీసా ప్రక్రియ, చదువు పూర్తయిన తర్వాత 18 నెలల పాటు ఉద్యోగ అన్వేషణకు వీసా ఇవ్వడం విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తోంది. దీనికి తోడు, జర్మన్ ఫెడరల్ ఫారిన్ ఆఫీస్ సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రవేశపెట్టిన ‘గ్రాటిస్ వీసా’ విధానం ద్వారా భారతీయ విద్యార్థులు స్వల్పకాలిక విద్యా పర్యటనలను ఉచితంగా పొందే అవకాశం లభించింది.
2019 నాటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే 2026 నాటి విద్యార్థులు ఎంతో వివేకంతో వ్యవహరిస్తున్నారు. వారు విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తూ, ముందస్తు ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతున్నారు. కెరీర్కు భరోసా, స్పష్టమైన భవిష్యత్తు మార్గాన్ని చూపే దేశాలకే జై కొడుతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ రేసులో యూకే, జర్మనీ దేశాలు ముందంజలో ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: భారతీయ విద్యార్థులు యూకే వైపు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు? సమాధానం: అమెరికాలో వీసా సంక్షోభం, ఆస్ట్రేలియాలో కఠిన నిబంధనల కారణంగా విద్యార్థులు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూస్తున్నారు. యూకేలో 96 శాతం వీసా అప్రూవల్ రేటు ఉండటం, ప్రపంచ స్థాయి విద్యాసంస్థలు అందుబాటులో ఉండటం విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తోంది.
ప్రశ్న 2: జర్మనీలో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత శాతం పెరిగింది? సమాధానం: జర్మనీలో చదువుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో భారతీయులే అత్యధికంగా ఉన్నారు. 2024/25 వింటర్ సెమిస్టర్ నాటికి దాదాపు 59,000 మంది భారతీయ విద్యార్థులు అక్కడ నమోదయ్యారు. ఇది ఒకే ఏడాదిలో 20 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
ప్రశ్న 3: వీసా రిస్క్ అధిగమించడానికి విద్యార్థులు ఎలాంటి వ్యూహాన్ని పాటిస్తున్నారు? సమాధానం: విద్యార్థులు ఒకే సమయంలో యూకే, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ వంటి వివిధ దేశాల ఆఫర్లను చేతిలో ఉంచుకుంటున్నారు. అన్ని చోట్లా డిపాజిట్లు చెల్లించి, ఏ దేశ వీసా ముందుగా వస్తే అక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారు.
ప్రశ్న 4: ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ విద్యార్థులకు ఎలా సహాయం చేస్తుంది? సమాధానం: ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ విద్యార్థుల ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితి లేదా క్రెడిట్ హిస్టరీని మాత్రమే కాకుండా, వారి భవిష్యత్తు ఆదాయ సామర్థ్యాన్ని (Future Earning Potential) పరిగణనలోకి తీసుకుని అంతర్జాతీయ విద్యా రుణాలను అందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More