Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రూల్స్ అతిక్రమిస్తే లైఫ్ టైమ్ బ్యాన్.. బీ1, బీ2 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక

    అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు యూఎస్ ఎంబసీ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పర్యాటక, స్టూడెంట్, వర్క్ వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే దేశ బహిష్కరణతో పాటు శాశ్వత నిషేధం తప్పదని స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా భారతీయుల రాక తగ్గుతున్న వేళ ఈ నిబంధనలు మరింత కఠినతరమయ్యాయి.

    Published on: Jan 08, 2026 8:56 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అమెరికా వెళ్లాలని కలలు కనే భారతీయులకు యూఎస్ రాయబార కార్యాలయం (US Embassy) గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా పర్యాటక (B1/B2), స్టూడెంట్, వర్క్ వీసాలపై వెళ్లేవారు నిబంధనల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. వీసా నిబంధనలను ఏమాత్రం అతిక్రమించినా, అనుమతించిన కాలం కంటే ఎక్కువ రోజులు అక్కడ ఉన్నా.. భవిష్యత్తులో అమెరికా రాకుండా శాశ్వత నిషేధం (Permanent Ban) విధిస్తామని స్పష్టం చేసింది.

    రూల్స్ అతిక్రమిస్తే లైఫ్ టైమ్ బ్యాన్.. బీ1, బీ2 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక (REUTERS/ Representational)
    రూల్స్ అతిక్రమిస్తే లైఫ్ టైమ్ బ్యాన్.. బీ1, బీ2 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక (REUTERS/ Representational)

    పర్యాటక వీసాదారులకు కఠిన సూచనలు

    B1/B2 వీసాపై అమెరికా వెళ్లేవారు అక్కడ ఏ పనులు చేయవచ్చు, ఏవి చేయకూడదనే అంశాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఎంబసీ పేర్కొంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక యానిమేటెడ్ వీడియోను విడుదల చేస్తూ కొన్ని కీలక విషయాలను వెల్లడించింది:

    ఇంటర్వ్యూలోనే తిరస్కరణ:

    వీసా ఇంటర్వ్యూ సమయంలో మీరు నిబంధనలను అతిక్రమిస్తారని లేదా వీసాను దుర్వినియోగం చేస్తారని కాన్సులర్ ఆఫీసర్‌కు అనుమానం వస్తే, అక్కడికక్కడే మీ అప్లికేషన్‌ను తిరస్కరిస్తారు.

    దుర్వినియోగం చేస్తే నిషేధం:

    వీసా పొందిన తర్వాత దానిని తప్పుగా వినియోగించినా లేదా అనుమతించిన గడువు ముగిసినా అక్కడే ఉండిపోయినా (Overstay), భవిష్యత్తులో మళ్లీ అమెరికా గడ్డపై అడుగుపెట్టకుండా శాశ్వత నిషేధం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    బాధ్యత మీదే:

    వీసాను సరైన పద్ధతిలో వాడుకోవడం అనేది పూర్తిగా దరఖాస్తుదారుడి బాధ్యతేనని ఎంబసీ తేల్చి చెప్పింది.

    విద్యార్థులకు ‘డిపోర్టేషన్’ ముప్పు

    కేవలం పర్యాటకులే కాదు, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు కూడా యూఎస్ ఎంబసీ గతంలోనే హెచ్చరికలు పంపింది. అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే స్టూడెంట్ వీసాను రద్దు చేయడమే కాకుండా, దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టే (Deportation) అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

    "అమెరికా వీసా అనేది మీ హక్కు కాదు, అది మీకు కల్పించిన ఒక వెసులుబాటు మాత్రమే. ఒకవేళ మీరు అరెస్ట్ అయినా లేదా ఏదైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినా మీ వీసా రద్దవుతుంది. భవిష్యత్తులో మళ్లీ వీసా పొందే అర్హతను కూడా కోల్పోతారు" అని ఎంబసీ స్పష్టం చేసింది.

    హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాదారులకు కూడా..

    గత వారం హెచ్-1బీ, హెచ్-4 వర్క్ వీసా దరఖాస్తుదారులను ఉద్దేశించి కూడా ఎంబసీ ఇటువంటి హెచ్చరికలే జారీ చేసింది. వలస చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే భారీ క్రిమినల్ శిక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. అమెరికాలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అక్రమ వలసలపై ఉక్కుపాదం మోపుతుండటం, వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తుండటం ఈ తాజా హెచ్చరికలకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    తగ్గుతున్న భారతీయుల రాక

    అమెరికాలో వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావడంతో గతేడాది కొత్త అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల చేరికలు 17 శాతం తగ్గాయి. ఆగస్టు 2024 గణాంకాల ప్రకారం, 2021 తర్వాత అత్యంత కనిష్ట స్థాయిలో విద్యార్థుల రాక నమోదైంది. ఇందులో ప్రధానంగా భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గడం గమనార్హం. మరోవైపు, హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులు కూడా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సుదీర్ఘ నిరీక్షణ (Waiting period)ను ఎదుర్కొంటున్నారు.

    మరింత సమాచారం కోసం దరఖాస్తుదారులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ travel.state.gov/visas ను సందర్శించాలని రాయబార కార్యాలయం సూచించింది.

    recommendedIcon
    News/News/రూల్స్ అతిక్రమిస్తే లైఫ్ టైమ్ బ్యాన్.. బీ1, బీ2 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక
    News/News/రూల్స్ అతిక్రమిస్తే లైఫ్ టైమ్ బ్యాన్.. బీ1, బీ2 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes