విదేశీ విద్యపై వీసా నీలినీడలు: భారతీయ విద్యార్థుల కలలకు బ్రేక్, నిపుణులు మాట ఇదీ
2025 సంవత్సరం విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు ఒక కఠినమైన పరీక్షగా మారింది. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలు వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేయడంతో తిరస్కరణ రేటు భారీగా పెరిగింది. ఈ పరిణామాలు విద్యార్థులను తమ విదేశీ విద్యా ప్రణాళికలను పునరాలోచించుకునేలా చేస్తున్నాయి.
విదేశీ గడ్డపై ఉన్నత చదువులు చదవాలనే భారతీయ విద్యార్థుల ఆకాంక్షలకు 2025లో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగులుతోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రధాన దేశాలు తమ వీసా విధానాల్లో తీసుకొచ్చిన మార్పులు, కఠినమైన నిబంధనలు విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. కేవలం అకడమిక్ ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదని, ఆర్థిక స్థితిగతులు, చదువు తర్వాత ఉద్దేశాలను కూడా దేశాలు భూతద్దంతో పరిశీలిస్తున్నాయి.
షాకింగ్ గణాంకాలు: అమెరికా, కెనడాలో పరిస్థితి ఏమిటి?
ఎడ్యుకేషన్ ఫైనాన్స్ ప్లాట్ఫామ్ 'జ్ఞాన్ధన్' (GyanDhan) సహ వ్యవస్థాపకుడు జైనేష్ సిన్హా అందించిన వివరాల ప్రకారం, వీసా తిరస్కరణ రేట్లు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి.
అమెరికా: 2025 మార్చి మరియు మే మధ్య కాలంలో భారతీయ విద్యార్థుల ఎఫ్-1 (F-1) వీసా తిరస్కరణ రేటు దాదాపు 27 శాతానికి చేరుకుంది.
కెనడా: ఆగస్టు 2025 ఇన్ టేక్ (Intake) సమయానికి కెనడాలో వీసా రిజెక్షన్ రేటు ఏకంగా 74 శాతానికి తాకింది. ఇది ఆ దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత కఠినమైన దశగా భావిస్తున్నారు.
నివాసాల కొరత, స్థానిక ఉపాధి మార్కెట్పై ఒత్తిడి మరియు అక్రమ వలసలను అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆయా దేశాలు ఈ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి.
వీసా ఎందుకు తిరస్కరణకు గురవుతోంది?
కేవలం మార్కులు తక్కువగా ఉండటం వల్లే వీసా పోవడం లేదు. ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
నకిలీ పత్రాలు: యూనివర్సిటీల నుంచి వచ్చిన ఆఫర్ లెటర్లు లేదా ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్లు సరిగ్గా లేకపోవడం.
ఆర్థిక స్థిరత్వం లేకపోవడం: చదువుకు కావాల్సినంత డబ్బు ఎలా వస్తుందో చూపించడంలో విఫలమవ్వడం.
తిరిగి వస్తారనే నమ్మకం లేకపోవడం: చదువు పూర్తయ్యాక తిరిగి సొంత దేశానికి వస్తారనే విషయాన్ని విద్యార్థులు ఇంటర్వ్యూలో సరిగ్గా వివరించలేకపోతున్నారు.
ఒక్క రిజెక్షన్.. ₹10 లక్షల వరకు నష్టం
వీసా తిరస్కరణ కేవలం సమయాన్ని మాత్రమే కాదు, భారీగా డబ్బును కూడా నష్టపరుస్తోంది. అప్లికేషన్ ఫీజులు, యూనివర్సిటీ డిపాజిట్లు, ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఖర్చులు, డాక్యుమెంటేషన్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ వడ్డీలు అన్నీ కలిపితే ఒక్కో విద్యార్థిపై ₹3 లక్షల నుంచి ₹10 లక్షల వరకు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఒక్కసారి వీసా రిజెక్ట్ అయితే, రెండోసారి దరఖాస్తు చేయడం మరింత క్లిష్టంగా మారుతోంది.
దేశాల వారీగా మారిన నిబంధనలు
ఆస్ట్రేలియా: విద్యార్థి వీసా కోసం చూపించాల్సిన కనీస పొదుపు మొత్తాన్ని (Savings) దాదాపు 18 లక్షల రూపాయలకు (AU$29,710) పెంచింది. ఇది గతంతో పోలిస్తే 17 శాతం ఎక్కువ.
అమెరికా: అకడమిక్ రికార్డులతో పాటు సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ, భవిష్యత్తు కెరీర్ గోల్స్ పై నిశితంగా దృష్టి సారిస్తోంది.
కెనడా: ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్ల వెరిఫికేషన్ను చాలా కఠినతరం చేసింది.
విద్యార్థులు ఏం చేయాలి? నిపుణుల సలహాలు
ప్లాన్ బి (Plan B): కేవలం అమెరికా లేదా కెనడాపైనే ఆధారపడకుండా యూరోప్ లేదా ఆసియా-పసిఫిక్ దేశాలను ప్రత్యామ్నాయంగా చూసుకోవాలి.
నిజాయితీ గల పత్రాలు: ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్లు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ (SOP) లో ఎక్కడా తప్పుడు సమాచారం ఉండకూడదు.
స్పష్టమైన లక్ష్యం: చదువు తర్వాత మీ ప్రణాళికలేంటో, ఒకవేళ లోన్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎలా తీరుస్తారో ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి.
సోషల్ మీడియా జాగ్రత్త: మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ కూడా మీ అప్లికేషన్ను ప్రభావితం చేయవచ్చని గుర్తుంచుకోండి.
విదేశీ విద్య ఇప్పుడు కేవలం ఒక అడ్మిషన్ ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంక్లిష్టమైన దౌత్య, ఆర్థిక వ్యవహారంగా మారింది. విద్యార్థులు ముందస్తుగా సిద్ధపడటం, సరైన సమాచారంతో ఉండటం మాత్రమే వారిని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.