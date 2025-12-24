హెచ్-1బి వీసా ఎంపికలో కొత్త విధానం.. ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు? ఎవరికి నష్టం?
అమెరికా హెచ్-1బి వీసా ఎంపిక ప్రక్రియలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న 'రాండమ్ లాటరీ' పద్ధతికి అమెరికాలోని ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్వస్తి పలికింది. ఇకపై కేవలం ఎక్కువ జీతం, అధిక నైపుణ్యం ఉన్నవారికే వీసాల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈ విప్లవాత్మక మార్పులకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
ఇప్పటివరకు అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే లక్షలాది దరఖాస్తుల నుండి కంప్యూటర్ ఆధారిత లాటరీ ద్వారా అదృష్టవంతులను ఎంపిక చేసేది. కానీ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఈ లాటరీ స్థానంలో 'వెయిటెడ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్' (Weighted Selection Process) అమలులోకి వస్తుంది. ఈ విధానంలో ఒక దరఖాస్తుదారుడికి ఇచ్చే వేతనం (Salary), అతని నైపుణ్యం (Skill) ఆధారంగా వీసా లభించే అవకాశాలు మారుతాయి.
ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలను వాటి వేతన స్థాయిని బట్టి నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజించింది. ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తుదారులకు ఎంపికయ్యే అవకాశాలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి:
లెవెల్ IV (అత్యున్నత స్థాయి):
పూర్తి స్థాయి నైపుణ్యం కలిగిన సీనియర్ ఉద్యోగులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వీరి దరఖాస్తులను ఎంపిక ప్రక్రియలో నాలుగు సార్లు (4 entries) పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంటే వీరికి వీసా లభించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
లెవెల్ III:
అనుభవం ఉన్న నిపుణులు ఈ వర్గంలోకి వస్తారు. వీరి దరఖాస్తులను మూడు సార్లు (3 entries) ఎంపిక పూల్లోకి పంపిస్తారు.
లెవెల్ II:
అర్హత కలిగిన నిపుణుల దరఖాస్తులకు రెండు సార్లు (2 entries) అవకాశం కల్పిస్తారు.
లెవెల్ I (ప్రారంభ స్థాయి):
కొత్తగా కెరీర్ ప్రారంభించే వారు లేదా తక్కువ జీతం పొందే ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగులకు కేవలం ఒకే ఒక అవకాశం (1 entry) మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే వీరు గతంలో లాగే లాటరీ లాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే పై స్థాయి వారితో పోలిస్తే వీరి విజయావకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తుంది?
ఈ కొత్త నిబంధనలు 2026, ఫిబ్రవరి 27 నుండి అధికారికంగా అమలులోకి వస్తాయి. అంటే 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY 2027) జరిగే హెచ్-1బి క్యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ల నుండే ఈ విధానం వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం అమెరికా ప్రతి ఏటా 65,000 సాధారణ హెచ్-1బి వీసాలను, మరో 20,000 వీసాలను అమెరికాలో ఉన్నత విద్య (మాస్టర్స్) అభ్యసించిన వారికి కేటాయిస్తోంది. ఈ కోటాలో ఎటువంటి మార్పు చేయనప్పటికీ, ఎంపిక చేసే పద్ధతిని మాత్రం పూర్తిగా మార్చేసింది.
ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?
ఈ నిర్ణయం వల్ల భారతీయ ఐటీ రంగంపై మిశ్రమ ప్రభావం పడనుంది.
లాభపడేవారు: అమెరికాలో ఇప్పటికే ఉండి, సీనియర్ హోదాల్లో ఉంటూ భారీ వేతనాలు అందుకుంటున్న భారతీయ నిపుణులకు ఇది గొప్ప వార్త. వారి వీసాలు ఆమోదం పొందే అవకాశాలు ఇప్పుడు గణనీయంగా పెరిగాయి.
నష్టపోయే వారు: తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రాజెక్టుల కోసం జూనియర్ డెవలపర్లను లేదా ఎంట్రీ-లెవల్ నిపుణులను పంపే ఐటీ కంపెనీలకు ఇది పెద్ద దెబ్బ. అలాగే, మొదటిసారి అమెరికా వెళ్లాలనుకునే యువ నిపుణులకు వీసా లభించడం ఇప్పుడు చాలా కష్టతరంగా మారుతుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏమిటి?
ఈ మార్పుల వెనుక ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయని అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం చెబుతోంది. మొదటిది, అమెరికన్ కార్మికుల వేతనాలను కాపాడటం, వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరచడం. రెండవది, హెచ్-1బి ప్రోగ్రామ్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం. అనేక కంపెనీలు తక్కువ జీతంతో కూడిన దరఖాస్తులతో సిస్టమ్ను నింపేస్తున్నాయని, దీనివల్ల నిజమైన నైపుణ్యం ఉన్నవారికి అన్యాయం జరుగుతోందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మరోవైపు, విదేశాల నుండి నేరుగా ఉద్యోగులను నియమించుకునే కంపెనీలపై ఒక్కో ఉద్యోగికి 1,00,000 డాలర్ల అదనపు ఫీజు విధించే ప్రతిపాదన కూడా ప్రభుత్వం వద్ద ఉంది. అయితే ఇది ప్రస్తుతం న్యాయపరమైన వివాదాల్లో ఉంది.
మొత్తానికి, ట్రంప్ ప్రభుత్వ ఈ నిర్ణయం అమెరికా వీసా వ్యవస్థలో ఒక సరికొత్త శకానికి నాంది పలికింది. ఇకపై కేవలం అదృష్టం ఉంటే సరిపోదు, అత్యున్నత నైపుణ్యం, దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్కువ జీతం ఉంటేనే అమెరికాలో అడుగుపెట్టడం సాధ్యమవుతుంది.
ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?
ఈ మార్పుల వల్ల వీసా రేసులో విజేతలు, పరాజితులు మారుతున్నారు..
ప్రాధాన్యత (Winners):
- అత్యధిక నైపుణ్యం ఉండి, అమెరికాలో ఎక్కువ జీతం పొందే సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్.
- అమెరికా యూనివర్సిటీల నుండి అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీలు పొందిన వారు.
- ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరమయ్యే కీలక రంగాల్లోని నిపుణులు.
చిక్కులు (Setbacks):
- తక్కువ జీతంతో అమెరికా వెళ్లాలనుకునే జూనియర్ డెవలపర్లు లేదా ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగులు.
- కన్సల్టెన్సీల ద్వారా తక్కువ వేతన స్థాయికి దరఖాస్తు చేసేవారు.
ముఖ్యమైన ముఖ్యాంశాలు:
- అమలు తేదీ: ఈ నిబంధనలు ఫిబ్రవరి 27, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఇది FY 2027 హెచ్-1బి రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్కు వర్తిస్తుంది.
- కోటా: వార్షిక హెచ్-1బి వీసాల సంఖ్యలో మార్పు లేదు (65,000 సాధారణ కోటా + 20,000 అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీ హోల్డర్స్).
- లక్ష్యం: అమెరికన్ కార్మికుల వేతనాలు, ఉద్యోగాలను కాపాడటం, అలాగే ఈ వీసా ప్రోగ్రామ్ దుర్వినియోగం కాకుండా చూడటం అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
- ఫీజు వివాదం: విదేశాల నుండి నేరుగా నియమించుకునే నిపుణులపై $100,000 అదనపు ఫీజు విధించే ప్రతిపాదన కూడా ప్రస్తుతం న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.
భారతీయ నిపుణులు అమెరికాలో అత్యధికంగా హెచ్-1బి వీసాలు పొందుతున్నందున, ఈ మార్పులు భారత ఐటీ కంపెనీల నియామక ప్రక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.