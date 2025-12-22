అమెరికా వెళ్లే హెచ్-1బి, హెచ్-4 వీసాదారులకు యూఎస్ ఎంబసీ అలర్ట్
అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్-1బి, హెచ్-4 వీసా నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేసింది. ఇకపై ప్రతి దరఖాస్తుదారుడి సోషల్ మీడియా ఖాతాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ (Online Presence Review) చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం భారీగా పెరగనుంది.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే భారతీయులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. హెచ్-1బి (H-1B), హెచ్-4 (H-4) వీసా దరఖాస్తుదారులందరికీ 'ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ రివ్యూ' (Online Presence Review) విధానాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. దీనిపై యూఎస్ ఎంబసీ సోమవారం సూచన జారీ చేసింది. వీసా స్క్రీనింగ్లో భాగంగా దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాలను తనిఖీ చేయడం ఇప్పుడు ప్రామాణిక పద్ధతిగా మారుతుందని స్పష్టం చేసింది.
నిఘా ఎందుకు?
హెచ్-1బి ప్రోగ్రామ్లో జరుగుతున్న అక్రమాలను అరికట్టడంతో పాటు, అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే వ్యక్తులను గుర్తించడమే ఈ కొత్త విధానం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. "అర్హులైన విదేశీ కార్మికులను కంపెనీలు నియమించుకునేందుకు అనుమతిస్తూనే, దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడమే మా లక్ష్యం" అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.
భారతీయులపై పెను ప్రభావం
హెచ్-1బి వీసా పొందుతున్న వారిలో 70 శాతానికి పైగా భారతీయులే ఉండటంతో, ఈ తాజా నిర్ణయం మనవారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఇప్పటికే డిసెంబర్ నెలలో వీసా స్టాంపింగ్ కోసం భారత్ వచ్చిన వందలాది మంది టెక్కీలు ఇక్కడే చిక్కుకుపోయారు. వారి అపాయింట్మెంట్లను అమెరికా కాన్సులేట్లు అకస్మాత్తుగా రద్దు చేసి, కొన్ని నెలల తర్వాత కొత్త తేదీలను ఇస్తున్నాయి.
దరఖాస్తుదారులకు సూచనలు
కొత్త నిబంధనల నేపథ్యంలో అమెరికా ప్రభుత్వం వీసా దరఖాస్తుదారులకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది:
- ముందస్తు దరఖాస్తు: వీసా ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి గతంలో కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి, వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- వెయిటింగ్ టైమ్: లోతైన బ్యాక్గ్రౌండ్ తనిఖీల వల్ల ఇంటర్వ్యూలు, వీసా జారీలో జాప్యం జరుగుతుందని గమనించాలి.
- సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్: ఫేస్బుక్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీ పోస్టులు, కామెంట్లు, ఆన్లైన్ చరిత్రను అధికారులు పరిశీలిస్తారు.
ట్రంప్ సర్కార్ కఠిన వైఖరి
అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి వలస విధానాల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. హెచ్-1బి తో పాటు విద్యార్థి వీసాలు (F-1), ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసాల (J-1) పై కూడా నిఘా పెరిగింది. ఒకప్పుడు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలిచిన హెచ్-1బి ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు కఠిన ఆంక్షల నీడలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.
ప్రస్తుతం సెలవుల కోసం భారత్ వచ్చి, వీసా రెన్యూవల్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు తమ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ప్రమాదంలో పడతాయోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అమెరికా వెళ్లే ప్లాన్లో ఉన్నవారు ఇకపై తమ ఆన్లైన్ ప్రవర్తన విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.