అమెరికా గవర్నర్ల ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ల చారిత్రక విజయం: టెక్సాస్, జార్జియాలో రికార్డు
అమెరికా వ్యాప్తంగా జరిగిన గవర్నర్ల ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు సంచలన విజయాలు సాధించారు. టెక్సాస్, జార్జియా, న్యూమెక్సికో రాష్ట్రాల్లో ముగ్గురు మహిళా అభ్యర్థులు చారిత్రాత్మక విజయాలు నమోదు చేసి సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపారు.
అమెరికాలో జరిగిన గవర్నర్ల ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించింది. ఓహియో, టెక్సాస్, ఐయోవా, జార్జియా, విస్కాన్సిన్ వంటి కీలక రాష్ట్రాల్లో డెమొక్రాట్ అభ్యర్థులు జయకేతనం ఎగురవేశారు. అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాలపై ప్రజల్లో పెరిగిన అసంతృప్తి, నిత్యావసరాల ధరల పెరుగుదల (కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్) ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. 2010 తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు అత్యధిక రాష్ట్రాల్లో తమ గవర్నర్లు ఉండేలా డెమొక్రాట్లు ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు ముగ్గురు అభ్యర్థుల పరంగా అమెరికా రాజకీయ చరిత్రలోనే సరికొత్త మైలురాళ్లను నెలకొల్పాయి.
ముగ్గురు నాయకులు.. మూడు చారిత్రక విజయాలు
జార్జియా రాష్ట్రంలో డెమొక్రాటిక్ అభ్యర్థి కీషా లాన్స్ బాటమ్స్ విజయం సాధించి, అమెరికా చరిత్రలోనే గవర్నర్గా ఎన్నికైన తొలి నల్లజాతి మహిళగా నిలిచారు.
టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో డెమొక్రాటిక్ ప్రతినిధి జీనా హినోజోసా.. రిపబ్లికన్ల ఉక్కుకోటగా పేరుగాంచిన రాష్ట్రంలో రిపబ్లికన్ గవర్నర్ గ్రెగ్ అబాట్ను ఓడించారు. దీంతో టెక్సాస్ చరిత్రలోనే తొలి లాటినా (Latina) గవర్నర్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు. 1990 తర్వాత టెక్సాస్లో ఒక డెమొక్రాట్ గవర్నర్గా ఎన్నిక కావడం ఇదే తొలిసారి.
అటు న్యూమెక్సికోలో డెమొక్రాటిక్ అభ్యర్థి డెబ్ హాలాండ్ విజయం సాధించి, అమెరికాలోనే గవర్నర్ పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి మహిళా రెడ్ ఇండియన్ (Native American) నాయకురాలిగా నిలిచారు.
ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ఫలితాల విశ్లేషణ
టెక్సాస్ (TEXAS):
సుదీర్ఘకాలం రిపబ్లికన్ల ఆధిక్యంలో ఉన్న టెక్సాస్లో జీనా హినోజోసా విజయం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దేశంలోనే అత్యధిక నిధులు, పటిష్ఠమైన బలగం ఉన్న రిపబ్లికన్ గవర్నర్ గ్రెగ్ అబాట్.. హినోజోసా కంటే 8 రెట్లు ఎక్కువగా ప్రచారానికి నిధులు వెచ్చించారు. ప్రారంభంలో డెమొక్రాట్లు పోటీ ఇచ్చేందుకు సైతం వెనుకాడిన ఈ నియోజకవర్గంలో హినోజోసా సంచలన విజయం సాధించారు.
జార్జియా (GEORGIA):
అట్లాంటా మాజీ మేయర్ కీషా లాన్స్ బాటమ్స్ రిపబ్లికన్ బిలియనీర్ రిక్ జాక్సన్ను ఓడించి జార్జియా గవర్నర్గా ఎన్నికయ్యారు. పాతికేళ్ల తర్వాత జార్జియాలో ఒక డెమొక్రాట్ గవర్నర్గా గెలవడం ఇదే ప్రథమం. రిక్ జాక్సన్ స్వయంగా రూ. 945 కోట్లకు పైగా ($100 million) సొంత నిధులను ప్రచారానికి ఖర్చు చేసి ట్రంప్ ఎజెండాతో ప్రచారం నిర్వహించారు. అయితే 2020 మహమ్మారి, నిరసనల సమయంలో అట్లాంటా మేయర్గా ప్రజల మద్దతు కూడగట్టిన బాటమ్స్ డెమొక్రాట్ల వైపు ఓటర్లను తిప్పుకోగలిగారు.
ఓహియో (OHIO):
వైద్యురాలైన డెమొక్రాటిక్ అభ్యర్థి అమీ యాక్టన్ రిపబ్లికన్ పారిశ్రామికవేత్త వివేక్ రామస్వామిపై విజయం సాధించారు. ప్రచార సమయంలో అమీ యాక్టన్ వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన విమర్శలు, సంచలన ప్రకటనలు దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఓహియో ఆరోగ్య శాఖ మాజీ డైరెక్టర్గా కోవిడ్ సమయంలో సమర్థవంతంగా పనిచేసిన అనుభవం అమీకి కలిసివచ్చింది.
ఐయోవా (IOWA):
ఐయోవాలో డెమొక్రాటిక్ స్టేట్ ఆడిటర్ రాబ్ శాండ్, రిపబ్లికన్ వ్యాపారవేత్త జాక్ లాన్ను ఓడించి విజయం సాధించారు. రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం, నీటిలో నైట్రేట్లు, పురుగుమందుల కాలుష్యం పెరగడం వంటి అంశాలు ప్రచారంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి. ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునే విజిలెంట్గా రాబ్ శాండ్ ఓటర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నారు.
విస్కాన్సిన్ (WISCONSIN):
డెమొక్రాట్ అభ్యర్థి డేవిడ్ క్రౌలీ, ట్రంప్ మద్దతు ఉన్న రిపబ్లికన్ నాయకుడు టామ్ టిఫానీపై విజయం సాధించారు. అబార్షన్ హక్కుల అంశం ఈ ఎన్నికల్లో కీలకమైంది. 6 వారాల అబార్షన్ నిషేధానికి మద్దతు ఇచ్చిన టిఫానీని వ్యతిరేకిస్తూ, మహిళల ప్రత్యుత్పత్తి హక్కులకు మద్దతుగా ప్రచారం చేసిన క్రౌలీ విజయం సాధించారు.
నెవాడా (NEVADA):
ధరల పెరుగుదల, గ్యాస్ రేట్లు, పర్యాటకం తగ్గడం వంటి సమస్యలతో నెవాడాలో హోరాహోరీ పోరు సాగింది. డేటా సెంటర్లపై పన్ను మినహాయింపులు రద్దు చేసి, ఉపాధికి ఏఐ (AI) నుంచి రక్షణ కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చిన డెమొక్రాట్ అభ్యర్థి ఆరన్ ఫోర్డ్ ప్రస్తుత గవర్నర్ జో లాంబార్డోకు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు.
అరిజోనా (ARIZONA):
తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కొంటున్న అరిజోనాలో ప్రస్తుత డెమొక్రాటిక్ గవర్నర్ కేటీ హాబ్స్ రిపబ్లికన్ ఆండీ బిగ్స్పై విజయం సాధించారు. సరిహద్దు భద్రత, ధరల పెరుగుదల, అబార్షన్ హక్కులు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రాధాన్యత అంశాలుగా నిలిచాయి.
మిచిగాన్ (MICHIGAN):
డెమొక్రాట్ అభ్యర్థి జోసెలిన్ బెన్సన్ రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి జాన్ జేమ్స్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొనగా జోసెలిన్ బెన్సన్ విజయం సాధించారు. 1960ల తర్వాత ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా వరుసగా ఇక్కడ విజయం సాధించకపోవడంతో ఈ నియోజకవర్గం అత్యంత సున్నితమైన స్వింగ్ స్టేట్గా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More