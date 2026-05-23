    అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డ్ కలపై నీలినీడలు: 12 లక్షల భారతీయ కుటుంబాల భవితవ్యంపై ట్రంప్ సర్కార్ దెబ్బ

    అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దశాబ్దాలుగా నిరీక్షిస్తున్న భారతీయులకు కోలుకోలేని షాక్ తగిలింది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానం సుమారు 12 లక్షల మంది భారతీయుల భవితవ్యాన్ని సందిగ్ధంలోకి నెట్టింది.

    Published on: May 23, 2026 7:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలో ఐటీ నిపుణులుగా స్థిరపడి, అక్కడ శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తున్న భారతీయ కుటుంబాలకు తాజా నిబంధనలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తు ప్రక్రియలో అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల విభాగం (USCIS) శుక్రవారం జారీ చేసిన కొత్త మెమో ఇప్పుడు పెను సంచలనంగా మారింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల నుంచి వెళ్లి అక్కడ హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాలపై కొనసాగుతున్న లక్షలాది మంది తెలుగు వారిపై ఈ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది.

    నిబంధనల్లో మార్పు ఏంటి? ఎందుకీ ఆందోళన?

    ఇప్పటివరకు ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. అమెరికాలో తాత్కాలిక వీసాలపై (H-1B, L-1 వంటివి) ఉన్న వారు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, వారు అమెరికాలోనే ఉండి తమ వీసా హోదాను మార్చుకునే (Adjustment of Status) వెసులుబాటు ఉండేది. కానీ కొత్త మెమో ప్రకారం, ఈ హోదా మార్పు కోసం దరఖాస్తుదారులు తమ స్వదేశాలకు వెళ్లి, అక్కడి అమెరికన్ ఎంబసీ లేదా కాన్సులేట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నిబంధన విధించారు.

    "చట్టబద్ధంగా అన్ని నియమాలు పాటిస్తూ, దశాబ్దాలుగా పన్నులు చెల్లిస్తున్న 12 లక్షల మంది భారతీయ అమెరికన్ల జీవితాలను ఈ నిర్ణయం అగాధంలోకి నెట్టింది" అని మాజీ వైట్ హౌస్ సలహాదారు అజయ్ భూటోరియా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    అధికారులకు అపరిమిత అధికారాలు

    ఈ కొత్త విధానంలో మరో ప్రమాదకరమైన అంశం ఏమిటంటే.. దరఖాస్తుదారులకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ, వారి దరఖాస్తును తిరస్కరించే అపరిమిత అధికారాన్ని (Unchecked discretion) ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులకు కట్టబెట్టారు. "అర్హతలు ఉంటే సరిపోదు.. ఇకపై అధికారుల అభీష్టమే కీలకం" అని భూటోరియా హెచ్చరించారు. హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాదారులు మాత్రమే కాకుండా, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉండే హెచ్-4 (H-4), ఎల్-1 (L-1) వీసాదారులు కూడా ఇప్పుడు నిశిత పరిశీలనకు గురికానున్నారు. గతంలో జరిగిన చిన్నపాటి పొరపాట్లు లేదా అనధికారికంగా చేసిన చిన్నపాటి పనులను సాకుగా చూపి దరఖాస్తులను తిరస్కరించే ప్రమాదం ఉంది.

    వెనక్కి తగ్గిన అగ్రరాజ్యం.. కానీ అస్పష్టత అలాగే

    ఈ నిబంధనలపై పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత రావడంతో, గంటల వ్యవధిలోనే యూఎస్‌సీఐఎస్ (USCIS) కొన్ని మార్పులు చేసింది. 'ఆర్థిక ప్రయోజనం' (Economic benefit) లేదా 'జాతీయ ప్రయోజనం' (National interest) ఉన్న సందర్భాల్లో పాత పద్ధతిలోనే హోదా మార్పునకు అవకాశం కల్పిస్తామని వెల్లడించింది. అయితే, ఏ ప్రాతిపదికన 'ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని' లెక్కిస్తారనే దానిపై స్పష్టత లేదు.

    "కాంగ్రెస్ ఉద్దేశాన్ని మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం. జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కొన్ని దరఖాస్తులను పాత పద్ధతిలోనే అనుమతిస్తాం, మిగిలిన వారు విదేశాల నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని యూఎస్‌సీఐఎస్ అధికార ప్రతినిధి జాక్ కాహ్లర్ పేర్కొన్నారు.

    అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న భారతీయ టెక్కీలు ఈ అస్పష్టమైన నిబంధనల వల్ల ఎప్పుడు దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి వస్తుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది కేవలం ఇమ్మిగ్రేషన్ సమస్య మాత్రమే కాదు, లక్షలాది కుటుంబాల భావోద్వేగాలతో కూడిన అంశం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కొత్త గ్రీన్ కార్డ్ పాలసీ వల్ల భారతీయులకు వచ్చే ప్రధాన నష్టం ఏంటి?

    అమెరికాలో ఉంటూ గ్రీన్ కార్డ్ హోదా పొందే వెసులుబాటు తగ్గుతుంది. దరఖాస్తుదారులు భారత్‌కు తిరిగి వచ్చి, ఇక్కడి కాన్సులేట్ ద్వారా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి రావచ్చు. దీనివల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

    2. అధికారుల 'విచక్షణ అధికారం' అంటే ఏమిటి?

    గతంలో నిబంధనల ప్రకారం అర్హతలు ఉంటే గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా, దరఖాస్తుదారుడి గత చరిత్రలో ఏవైనా చిన్న లోపాలు ఉన్నాయనే సాకుతో అధికారి దరఖాస్తును తిరస్కరించవచ్చు.

    3. 'ఆర్థిక ప్రయోజనం' (Economic Benefit) కింద ఎవరికి మినహాయింపు లభిస్తుంది?

    దీనిపై అమెరికా ప్రభుత్వం ఇంకా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయలేదు. సాధారణంగా అధిక వేతనం పొందే నిపుణులు లేదా కీలక రంగాల్లో పనిచేసే ఐటీ నిపుణులకు ఈ మినహాయింపు దక్కే అవకాశం ఉంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

