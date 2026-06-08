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    2026లో హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా ఉక్కుపాదం.. ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతున్న కొత్త బిల్లులు

    అమెరికాలో మూడు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా ప్రోగ్రామ్‌ను కఠినతరం చేయడానికి, నిలిపివేయడానికి లేదా పూర్తిగా రద్దు చేయడానికి 2026లో పలువురు యూఎస్ ఎంపీలు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు కనీసం నలుగురు ప్రతినిధులు వేర్వేరు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టారు. 

    Published on: Jun 08, 2026 2:56 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విదేశీ ఐటీ నిపుణులకు అత్యంత ఆదరణ ఉన్న హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు తన చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన రాజకీయ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. 2026 జనవరి నుండి ఇప్పటివరకు కనీసం ఒక డజను మంది రిపబ్లికన్ ఎంపీలు ఈ వీసా ప్రోగ్రామ్‌ను నియంత్రించడానికి లేదా పూర్తిగా రద్దు చేయడానికి నాలుగు వేర్వేరు బిల్లులకు మద్దతు ప్రకటించారు. అమెరికాలో కుటుంబాలతో నివసిస్తున్న లక్షలాది మంది ఐటీ ఉద్యోగులపై (ముఖ్యంగా భారతీయులపై) ఈ పరిణామాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపేలా ఉన్నాయి.

    2026లో హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా ఉక్కుపాదం.. ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతున్న కొత్త బిల్లులు
    2026లో హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా ఉక్కుపాదం.. ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతున్న కొత్త బిల్లులు

    చిప్ రాయ్ బిల్లు – 'అమెరికన్ వైట్-కాలర్ వర్కర్ జాబ్స్ యాక్ట్ 2026'

    తాజా పరిణామాల్లో, జూన్ 4న టెక్సాస్ రిపబ్లికన్ ఎంపీ చిప్ రాయ్ ప్రతినిధుల సభ (House of Representatives)లో ఒక కొత్త బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. హెచ్-1బీ వీసాల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఇందులో 7 ప్రధాన సంస్కరణలను ప్రతిపాదించారు.

    కాలపరిమితి తగ్గింపు: ప్రస్తుతం హెచ్-1బీ వీసాపై ఉన్న ఉద్యోగి అమెరికాలో 6 ఏళ్ల పాటు ఉంటూ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ బిల్లు ప్రకారం ఆ గడువును 2 ఏళ్లకు కుదించడమే కాకుండా, తాము తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్ళిపోతామని ఉద్యోగి నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

    5% ఉద్యోగుల పరిమితి: సదరు కంపెనీలోని మొత్తం ఉద్యోగులలో వలసేతర (Nonimmigrant) ఉద్యోగుల సంఖ్య 5 శాతం మించకూడదు.

    భారీ జీతాల నిబంధన: విదేశాల నుండి చౌక శ్రమను దిగుమతి చేసుకోకుండా అడ్డుకోవడానికి, హెచ్-1బీ ఉద్యోగులకు స్థానిక జనాభాలో ముప్పావు వంతు (75%) కంటే ఎక్కువ సంపాదన ఉండేలా జీతాలు చెల్లించాలి.

    న్యాయపరమైన చర్యలు: అమెరికా స్థానిక కార్మికులను తొలగించి విదేశీయులను నియమిస్తే, నష్టపోయిన అమెరికన్ కార్మికులు సదరు సంస్థలపై ఫెడరల్ కోర్టులలో దావా వేసే హక్కును ఈ బిల్లు కల్పిస్తుంది.

    భారతీయ ఐటీ కంపెనీల ముందస్తు వ్యూహం

    ఈ నిబంధనల వల్ల అమెరికా నుండి సగానికి పైగా ఆదాయాన్ని పొందే భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అయితే, భారతీయ టాప్ ఐటీ కంపెనీలు ఇప్పటికే అమెరికాలో స్థానిక నియామకాలను (Local Hiring) పెంచుకుంటూ వీసాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటున్నాయి.

    “మేము ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఆమోదం పొందే వీసాల సంఖ్య కంటే చాలా తక్కువ మందిని మాత్రమే అమెరికాకు పంపుతున్నాం. వీసా ఆధారిత టాలెంట్‌పై ఆధారపడటాన్ని క్రమంగా తగ్గించుకునే వ్యూహంలో భాగమే ఇది.” అని టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) సీఈఓ, కె. కృతివాసన్ తెలిపారు.

    అదేవిధంగా కాగ్నిజెంట్ (Cognizant) సీఈఓ రవికుమార్ మాట్లాడుతూ, తాము గత కొన్ని ఏళ్లుగా అమెరికాలో లోకల్ హైరింగ్‌తో పాటు నియర్‌షోర్ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచామని స్పష్టం చేశారు.

    ఈ ఏడాది వచ్చిన ఇతర కీలక బిల్లులు

    2026లో అంతకుముందు ప్రవేశపెట్టిన మూడు బిల్లులు కూడా హెచ్-1బీ వీసాలకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన ప్రతిపాదనలు చేశాయి.

    బిల్లు పేరుప్రవేశపెట్టిన తేదీ & ఎంపీప్రధాన ప్రతిపాదన
    End H-1B Now Actజనవరి 2, మార్జోరీ టేలర్ గ్రీన్10 ఏళ్లలో ఈ ప్రోగ్రామ్‌ను పూర్తిగా రద్దు చేయడం. 2026లో వీసాల సంఖ్యను 85,000 నుండి 10,000 కి తగ్గించడం (వైద్యులకు మినహాయింపు).
    EXILE Actఫిబ్రవరి 9, గ్రెగ్ స్టూబ్వచ్చే ఏడాది (2027) కల్లా హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్‌ను పూర్తిగా ముగించడం.
    End H-1B Visa Abuse Act of 2026ఏప్రిల్ 22, ఎలి క్రేన్వీసాల జారీని 3 ఏళ్ల పాటు నిలిపివేయడం. వార్షిక పరిమితిని 25,000కి తగ్గించడం. లాటరీ పద్ధతి తీసేసి $200,000 కంటే ఎక్కువ జీతం ఉన్నవారికే వీసా ఇవ్వడం (డిపెండెంట్లకు అనుమతి లేదు).

    గ్రీన్ కార్డ్ నిబంధనలు కూడా కఠినతరం

    మరోవైపు, అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల సంస్థ (USCIS) గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులపై కూడా ఆంక్షలు పెంచింది. శాశ్వత నివాసం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విదేశీయులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లాలని గత నెలలో పేర్కొంది. హెచ్-1బీ వీసాదారులలో దాదాపు నాలుగింట మూడు వంతులు (75%) భారతీయులే కావడం వల్ల ఈ నిబంధనలు వారిని తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి.

    'సర్కిల్ ఆఫ్ కౌన్సెల్స్' లా సంస్థ భాగస్వామి రస్సెల్ స్టామెట్స్ ఈ పరిస్థితిని విశ్లేషిస్తూ "ప్రస్తుత అమెరికా యంత్రాంగం, వారి మోటో (MAGA - Make America Great Again) చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. వారు అమెరికాలోకి వలసలను భారీగా తగ్గించాలనుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం వారు విదేశీయులకు లభించే వైద్యం, విద్య, చట్టబద్ధమైన ఉపాధి వంటి అవకాశాలను అన్ని స్థాయిలలో అడ్డుకుంటున్నారు" అని వివరించారు.

    అయితే, ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ప్రతిపాదనల (Proposed Bills) దశలోనే ఉన్నాయని, ఇవి చట్టాలుగా మారితే అమెరికా ఆర్థిక వృద్ధి దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్నందున అక్కడి పరిశ్రమలు, వ్యాపార వర్గాల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/2026లో హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా ఉక్కుపాదం.. ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతున్న కొత్త బిల్లులు
    Home/News/2026లో హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా ఉక్కుపాదం.. ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతున్న కొత్త బిల్లులు
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