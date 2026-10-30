EB 5 Green Card fees అమెరికా గ్రీన్కార్డ్ దరఖాస్తుదారులకు షాక్: ఈబీ-5 ఫీజులు భారీగా పెంపు
అమెరికాలో పెట్టుబడుల ద్వారా గ్రీన్కార్డ్ పొందాలనుకునే విదేశీయులకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కార్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. ఈబీ-5 (EB-5) వీసా ఫీజులను సగటున 70.7 శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. నవంబర్ 30 నుంచి ఈ కొత్త చార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి.
చట్టబద్ధమైన వలసలపై నియంత్రణలు కఠినతరం చేస్తున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం.. వీసా, గ్రీన్కార్డ్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా విదేశీ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే 'ఈబీ-5' (EB-5) ఇమ్మిగ్రెంట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రోగ్రామ్ దరఖాస్తుల రుసుములను అమాంతం పెంచేసింది. అమెరికా పౌరసత్వ, వలసల సేవల సంస్థ (యూఎస్సీఐఎస్) పర్యవేక్షణలోని ఈబీ-5 విధానంలో దరఖాస్తు ప్రక్రియను మార్చుతూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (డీహెచ్ఎస్) కొత్త నిబంధనలు జారీ చేసింది.
ఈబీ-5 వీసా అంటే ఏమిటి?
అమెరికాలో వ్యాపారాలు ప్రారంభించి, స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించే విదేశీయులకు శాశ్వత నివాస హోదా (గ్రీన్కార్డ్) కల్పించే అద్భుతమైన అవకాశం ఈబీ-5 వీసా. దీనికి అర్హత సాధించాలంటే ఎంపిక చేసిన ఏదైనా సంస్థలో కనీసం 1.05 మిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టాలి. అదే గ్రామీణ ప్రాంతాలు లేదా మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల్లో (టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్) అయితే 800,000 డాలర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. వీటితో పాటు కనీసం 10 మందికి పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేది ప్రధాన నిబంధన.
నవంబర్ 30 నుంచి కొత్త ఫీజులు షురూ
వచ్చే నెల అంటే నవంబర్ 30వ తేదీ లేదా ఆ తర్వాత పోస్ట్మార్క్ చేసే ప్రతి దరఖాస్తుకూ పెరిగిన ఫీజులే వర్తిస్తాయి. ఆలోపు పంపిన దరఖాస్తులను పాత ఫీజుల ప్రకారమే ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఏటా సుమారు 16,600 ఈబీ-5 దరఖాస్తులపై ఈ పెరిగిన ఫీజుల ప్రభావం పడుతుందని డీహెచ్ఎస్ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నిబంధన పరిధిలోకి వచ్చే తొమ్మిది దరఖాస్తు ఫారాలపై సగటున 70.7 శాతం మేర ఫీజు పెరిగింది. అంటే ప్రతి దరఖాస్తుకు అదనంగా సుమారు 2,946 డాలర్ల భారం పడనుంది. ఫారమ్ను బట్టి, అదనపు ఛార్జీలను బట్టి నిర్దిష్ట ఫీజుల పెంపు వేర్వేరుగా ఉంటుంది.
పెట్టుబడిదారులు ఎంత చెల్లించాలంటే..
వ్యక్తిగత ఈబీ-5 పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే 'ఫారం ఐ-526' దరఖాస్తు ఫీజును 3,675 డాలర్ల నుంచి ఏకంగా 7,615 డాలర్లకు పెంచారు. ఈబీ-5 అప్లికేషన్లను ప్రాసెస్ చేసే యూఎస్సీఐఎస్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి ఈ మొత్తంలో 75 డాలర్లను టెక్నాలజీ ఫీజుగా వసూలు చేస్తున్నారు.
రీజనల్ సెంటర్ ద్వారా పెట్టుబడిదారులు 'ఫారం ఐ-526ఈ' సమర్పిస్తే, టెక్నాలజీ ఛార్జీతో కలిపి 7,850 డాలర్లు చెల్లించాలి. దీనికి అదనంగా చెల్లించే 'ఈబీ-5 ఇంటిగ్రిటీ ఫండ్' ఫీజును 1,000 డాలర్ల నుంచి 1,100 డాలర్లకు పెంచారు. అదే ఫారం ఐ-526ఈ సవరణకు దరఖాస్తు చేస్తే 7,775 డాలర్లు చెల్లించాలి, దీనికి టెక్నాలజీ ఫీజు వర్తించదు. షరతుల తొలగింపు కోసం అర్హత కలిగిన పెట్టుబడిదారులు దాఖలు చేసే 'ఫారం ఐ-829' ఫీజును 3,750 డాలర్ల నుంచి 5,000 డాలర్లకు పెంచారు. దరఖాస్తులో చేర్చని కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఉంటే, వారు విడిగా పిటిషన్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
రీజనల్ సెంటర్లపై అదనపు భారం
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రీజనల్ సెంటర్ల వార్షిక ఫీజులు కూడా భారీగా పెరిగాయి. 20కి పైగా పెట్టుబడిదారులు ఉన్న సెంటర్ల ఫీజు 20,000 డాలర్ల నుంచి 22,000 డాలర్లకు చేరింది. 20 అంతకంటే తక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నవాటికి ఈ ఫీజు 10,000 డాలర్ల నుంచి 11,000 డాలర్లకు పెరిగింది.
"ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఆడిట్లు, సైట్ విజిట్లతో పాటు మోసాలను అరికట్టే విచారణల కోసమే ఈ ఫీజులను ఉపయోగిస్తాం" అని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ స్పష్టం చేసింది.
నవంబర్ 1 నుంచి నవంబర్ 30 లోపు వార్షిక ఇంటిగ్రిటీ ఫండ్ ఫీజులు చెల్లించే రీజనల్ సెంటర్లకు 10 శాతం జరిమానా విధిస్తారు. అదే డిసెంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 30 మధ్య చెల్లిస్తే పెనాల్టీ 20 శాతానికి పెరుగుతుంది. డిసెంబర్ 30 లోగా ఫీజుతో పాటు జరిమానా చెల్లించని సెంటర్లు తమ గుర్తింపును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. కొత్తగా రీజనల్ సెంటర్ హోదా పొందేందుకు సమర్పించే 'ఫారం ఐ-956' దరఖాస్తు ఫీజును 44,115 డాలర్లకు, 'ఫారం ఐ-956ఎఫ్' ఫీజును 42,675 డాలర్లకు ఖరారు చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More