యూఎస్ గ్రీన్కార్డ్ నిబంధనల్లో మార్పులు: శ్వేతసౌధం ఆమోదం
అమెరికాలో ఉద్యోగాధారిత గ్రీన్కార్డ్ ప్రక్రియలో కీలకమైన 'పీఈఆర్ఎమ్' విధానాన్ని సవరించే ప్రతిపాదనపై వైట్హౌస్ సమీక్ష పూర్తి చేసింది. స్థానిక ఉద్యోగుల రక్షణ, ఉపాధి నిబంధనల్లో మార్పులతో కొత్త విధివిధానాలు రానున్నాయి. ఇది భారతీయ ఐటీ రంగానికి అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
అమెరికాలో స్థిరపడాలని భావించే వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు ఒక కీలక పరిణామం ఎదురైంది. ఉద్యోగాధారిత గ్రీన్కార్డ్ జారీ ప్రక్రియలో అత్యంత ప్రాధాన్యమున్న 'శాశ్వత కార్మిక ధృవీకరణ విధానం' (పీఈఆర్ఎమ్ - PERM) నియమాలను ప్రక్షాళన చేసేందుకు వైట్హౌస్ ప్రాథమిక ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన సవరణ ప్రతిపాదనలపై వైట్హౌస్కు చెందిన 'ఆఫీస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బడ్జెట్' (ఓఎంబీ) తన సమీక్షను పూర్తి చేసిందని వార్తా సంస్థ పీటీఐ (PTI) వెల్లడించింది.
మారనున్న లేబర్ మార్కెట్ నిబంధనలు
2004 సంవత్సరం తర్వాత పీఈఆర్ఎమ్ నిబంధనలను సవరించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. కొత్త మార్పులకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రతిపాదనలను అమెరికా కార్మిక శాఖ గతేడాది జూలైలోనే వైట్హౌస్ సమీక్షకు పంపింది. స్థానిక లేబర్ మార్కెట్ పరీక్షలను మరింత కఠినతరం చేయడం, అమెరికన్ కార్మికులకు మొదటి ప్రాధాన్యం కల్పించడం ఈ సవరణల ప్రధాన ఉద్దేశం.
అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని 'యాంటీ ఫ్రాడ్ టాస్క్ఫోర్స్' ఆధ్వర్యంలో పీఈఆర్ఎమ్ ప్రోగ్రామ్పై విస్తృత స్థాయిలో తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. విదేశీ ఉద్యోగులను గ్రీన్కార్డ్ కోసం స్పాన్సర్ చేసే ముందు కంపెనీలు అనుసరించే నియామక ప్రక్రియలను, అమెరికన్ కార్మికుల తొలగింపు (లేఆఫ్స్) నిబంధనలను మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు కార్మిక శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలపై ప్రభావం
గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్ విధానాల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇప్పటికే కఠిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబ్ సంస్థలతో పాటు భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలైన టాటా గ్రూప్, ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ సహా ఎనిమిది ప్రముఖ సాంకేతిక సంస్థల పీఈఆర్ఎమ్ ప్రోగ్రామ్లను అమెరికా ఇటీవలే తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
పీఈఆర్ఎమ్ నిబంధనల ప్రకారం... ఒక విదేశీ ఉద్యోగికి గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్ చేయాలంటే, ఆయా ఉద్యోగానికి తగిన నైపుణ్యం కలిగిన అమెరికన్ పౌరులు ఎవరూ అందుబాటులో లేరని కంపెనీలు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, విదేశీ కార్మికుడి నియామకం వల్ల స్థానిక అమెరికన్ల వేతనాలు, పని వాతావరణంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడకూడదు. ఈ ప్రాథమిక నిబంధనలనే మరింత కఠినతరం చేయాలని అమెరికా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
కొత్త నిబంధనలు ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తాయి?
వైట్హౌస్ సమీక్ష పూర్తయినంత మాత్రాన కొత్త నియమాలు తక్షణమే చట్టంగా మారవు. ఈ సవరణల ముసాయిదాను త్వరలోనే ‘ఫెడరల్ రిజిస్టర్’లో ప్రచురించనున్నారు. ఆ తర్వాత కార్మిక శాఖ ప్రజా అభిప్రాయ సేకరణ కోసం 30 నుంచి 60 రోజుల సమయం కేటాయిస్తుంది. ప్రజలు, పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి వచ్చే సూచనలు, సలహాలను పరిశీలించిన తర్వాతే అంతిమ నిబంధనలను ఖరారు చేస్తారు.
అప్పటివరకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పీఈఆర్ఎమ్ నిబంధనలే కొనసాగుతాయి. అయితే ముసాయిదా ప్రచురితమైన తర్వాతే కొత్త మార్పుల పూర్తి వివరాలు స్పష్టమవుతాయి. అమెరికాలో గ్రీన్కార్డ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులు, ఐటీ కంపెనీలు ఈ రాబోయే మార్పులపై తీవ్ర ఉత్కంఠతో వేచి చూస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More