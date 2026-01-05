Edit Profile
    అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇంటిపై దాడి: కిటికీలు ధ్వంసం.. ఒకరి అరెస్ట్

    అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఓహియోలోని నివాసంపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తి దాడి చేశాడు. ఇంటి కిటికీలను పగులగొట్టిన నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటన సమయంలో వాన్స్ కుటుంబం ఇంట్లో లేదు.

    Published on: Jan 05, 2026 6:34 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నివాసంలో కలకలం రేగింది. ఓహియోలోని ఆయన ఇంటిపై జరిగిన దాడిలో కిటికీలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

    అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇంటిపై దాడి: కిటికీలు ధ్వంసం.. ఒకరి అరెస్ట్ (REUTERS File)
    అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇంటిపై దాడి: కిటికీలు ధ్వంసం.. ఒకరి అరెస్ట్ (REUTERS File)

    సీఎన్ఎన్ (CNN) కథనం ప్రకారం, సిన్సినాటిలోని వాన్స్ నివాసంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే, అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలో ఉపాధ్యక్షుడు గానీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గానీ ఇంట్లో లేరు. నిందితుడు ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించలేదని, కేవలం బయటి నుండే కిటికీలను పగులగొట్టాడని ఫెడరల్ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వర్గాలు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించాయి.

    కిటికీలు ధ్వంసం.. రంగంలోకి సీక్రెట్ సర్వీస్

    స్థానిక వార్తా సంస్థల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ దాడిలో ఇంటి వెలుపలి కిటికీల అద్దాలు భారీగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఘటనా స్థలం వద్ద అద్దపు ముక్కలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. విషయం తెలిసిన వెంటనే అమెరికా అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్షుల భద్రతను పర్యవేక్షించే 'సీక్రెట్ సర్వీస్' బలగాలు, స్థానిక పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

    నిందితుడిని తొలుత సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకోగా, అనంతరం సిన్సినాటి పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. "ఉపాధ్యక్షుడి వ్యక్తిగత నివాసానికి సంబంధించిన కిటికీలను పగులగొట్టి, ఆస్తి నష్టం కలిగించినందుకు ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం" అని అధికారులు వెల్లడించారు. ఉపాధ్యక్షుడిని లేదా ఆయన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే ఈ దాడి జరిగిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

    వాన్స్ వెళ్ళిన కొద్ది గంటల్లోనే..

    ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ గత వారం సెలవుల నిమిత్తం తన సొంత పట్టణమైన సిన్సినాటికి వచ్చారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నమే ఆయన అక్కడి నుండి బయలుదేరారు. ఆయన వెళ్ళిన కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం. ఈ ఘటనపై అటు జేడీ వాన్స్ కార్యాలయం గానీ, ఇటు వైట్ హౌస్ గానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.

