పీఈఆర్ఎమ్ (PERM) అంటే ఏమిటి? ఐటీ కంపెనీలపై అమెరికా నిషేధం ఎందుకు?
భారతీయ ఐటీ రంగానికి, అమెరికాలోని విదేశీ ఉద్యోగులకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. మైక్రోసాఫ్ట్తో పాటు టిసిఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలకు పీఈఆర్ఎమ్ (PERM) గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియను నిలిపివేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
అమెరికాలో శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) పొందాలని భావిస్తున్న విదేశీ ఉద్యోగులకు, ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చింది. మైక్రోసాఫ్ట్తో పాటు భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ ఐటీ సేవల దిగ్గజాలు టీసీఎస్ (TCS), ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, కాగ్నిజెంట్, అడోబ్, క్యాప్జెమిని కంపెనీలపై విదేశీ ఉద్యోగుల శాశ్వత కార్మిక ధృవీకరణ ప్రక్రియ అయిన 'పీఈఆర్ఎమ్' (PERM) సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
అమెరికన్ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తూ, తక్కువ వేతనాలకే విదేశీ కార్మికులను తీసుకునేందుకు ఈ కంపెనీలు వీసా నిబంధనలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. గురువారం (అక్టోబర్ 8న) ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడిస్తూ, విదేశీ నైపుణ్య కార్మికులపై కఠిన చర్యలు ముమ్మరం చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
పీఈఆర్ఎమ్ (PERM) అంటే?
పీఈఆర్ఎమ్ (Permanent Labor Certification) అనేది అమెరికా కార్మిక శాఖ నిర్వహించే ఒక అధికారిక ధృవీకరణ ప్రక్రియ. అమెరికాలోని ఒక కంపెనీ విదేశీ ఉద్యోగిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన నియమించుకోవడానికి ఈ సర్టిఫికేషన్ తప్పనిసరి.
ఈ ప్రక్రియను ఉద్యోగి కంటే ముందు కంపెనీయే స్వయంగా ప్రారంభిస్తుంది. సదరు ఉద్యోగానికి తగిన అర్హతలున్న అమెరికన్ పౌరులు అందుబాటులో లేరని, అలాగే విదేశీ ఉద్యోగిని తీసుకోవడం వల్ల స్థానిక ఉద్యోగుల వేతనాలు, పని పరిస్థితులపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదని కార్మిక శాఖకు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. పాత కాగితాల ఆధారిత వ్యవస్థ స్థానంలో వేగవంతమైన సేవలు అందించేందుకు 2005లో ఈ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు.
పీఈఆర్ఎమ్ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది?
ఈ ప్రక్రియ ప్రధానంగా నాలుగు కీలక దశల్లో పూర్తవుతుంది:
ఉద్యోగ నియామకం: కంపెనీ శాశ్వత, పూర్తికాల ఉద్యోగాన్ని గుర్తించి, దానికి కావలసిన విద్యా అర్హతలు, అనుభవాన్ని ఖరారు చేస్తుంది.
వేతన నిర్ధారణ: స్థానిక వేతన స్థాయిలు పడిపోకుండా ఉండేందుకు, కార్మిక శాఖ ద్వారా నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి వర్తించే కనీస వేతనాన్ని (Prevailing Wage) పొందుతుంది.
దరఖాస్తు దాఖలు: రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, పీఈఆర్ఎమ్ దరఖాస్తును అమెరికా కార్మిక శాఖకు సమర్పిస్తారు. నిబంధనలన్నీ సరైనవని భావిస్తే కార్మిక శాఖ ఆమోదం తెలుపుతుంది.
గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తు: పీఈఆర్ఎమ్ ఆమోదం లభించినంత మాత్రాన నేరుగా గ్రీన్ కార్డ్ రాదు. ఇది కేవలం మొదటి మెట్టు మాత్రమే. దీని తర్వాత మాత్రమే కంపెనీ తదుపరి ఇమ్మిగ్రేషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసేందుకు అర్హత సాధిస్తుంది.
కంపెనీలపై చర్యలకు కారణాలేంటి?
అమెరికన్ స్థానిక ఉద్యోగులను తొలగించి, వారి స్థానంలో విదేశీ కార్మికులను చౌకగా నియమించుకునేందుకు కొన్ని సంస్థలు ఈ వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆరోపించింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ తీరును ఉదాహరణగా చూపుతూ జేడీ వ్యాన్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మైక్రోసాఫ్ట్ వేలమంది అమెరికన్ ఉద్యోగులను తొలగిస్తూనే, మరోవైపు వేలాది హెచ్-1బీ వీసాలు, గ్రీన్ కార్డ్లను పొందుతోంది. మైక్రోసాఫ్ట్ గొప్ప అమెరికన్ కంపెనీ అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ వారు గొప్ప అమెరికన్ ఉద్యోగులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, హెచ్-1బీ వీసాదారుల పరిస్థితి యజమానులపై పూర్తిగా ఆధారపడేలా ఉందంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ నిర్ణయంతో బాధితులైన సంస్థల నుంచి కొత్త పీఈఆర్ఎమ్ దరఖాస్తులను స్వీకరించబోమని, అలాగే ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తుల పరిశీలనను కూడా నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
పీఈఆర్ఎమ్, హెచ్-1బీ ల మధ్య తేడా
ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఉన్నప్పటికీ, రెండింటి లక్ష్యాలు వేర్వేరు.
హెచ్-1బీ వీసా (H-1B Visa): ఇది తాత్కాలికంగా అమెరికాలో పనిచేయడానికి ఇచ్చే వర్క్ వీసా. దీని ద్వారా గరిష్టంగా ఆరేళ్ల పాటు పనిచేసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది.
పీఈఆర్ఎమ్ (PERM): ఇది శాశ్వత ఉద్యోగం కల్పించడానికి అవసరమయ్యే కార్మిక శాఖ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ. గ్రీన్ కార్డ్ సాధించడంలో ఇది తొలి మెట్టు.
గ్రీన్ కార్డ్ (Green Card): అమెరికాలో శాశ్వతంగా నివసించే హక్కును కల్పిస్తుంది.
స్థానిక మానవ వనరుల ప్రయోజనాలు కాపాడుతూనే, ఆటోమేషన్, డిజిటల్ సేవల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా కంపెనీలు ఈ సవాలును ఎలా ఎదుర్కొంటాయో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More