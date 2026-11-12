అమెరికాలో హ్యూమనాయిడ్ రోబోల జోరు.. 2030 నాటికి 4 లక్షలకు చేరిక
అమెరికాలో హ్యూమనాయిడ్ రోబోల ఉత్పత్తి 2030 నాటికి 4 లక్షలకు, 2035 నాటికి 15 లక్షలకు చేరుతుందని జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేసింది. కార్మికుల కొరత, ట్రంప్ ప్రభుత్వ విధానాలు ఇందుకు దోహదం చేస్తున్నాయి. విడిభాగాల తయారీదారులకు భారీ అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
న్యూయార్క్: మనిషి ఆకారంలో ఉండి పనులు చేసే హ్యూమనాయిడ్ రోబోల శకం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. కేవలం ప్రదర్శనల దశ నుంచి వాణిజ్య వినియోగం వైపు ఈ పరిశ్రమ అడుగులు వేస్తుండటంతో, అమెరికాలో వీటి ఉత్పత్తి భారీగా పెరగనుంది. 2030 నాటికి యూఎస్లో హ్యూమనాయిడ్ రోబోల ఉత్పత్తి 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల యూనిట్లకు చేరుతుందని ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ గురువారం అంచనా వేసింది. 2035 నాటికి ఈ సంఖ్య ఏకంగా 15 లక్షల (1.5 మిలియన్) యూనిట్లకు ఎగబాకుతుందని నివేదికలో వెల్లడించింది.
తయారీ, లాజిస్టిక్స్, గిడ్డంగుల (వేర్హౌసింగ్) రంగాల్లో ఒకే తరహా పనులను యాంత్రీకరించేందుకు కంపెనీలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. కార్మికుల కొరత తీవ్రంగా ఉండటం, ఆర్థికంగా లాభదాయకత మెరుగుపడటం, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడం వంటి అంశాలు హ్యూమనాయిడ్ రోబోల వినియోగాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నాయి. మరోవైపు, విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే రోబోటిక్స్, పారిశ్రామిక యంత్రాల వల్ల జాతీయ భద్రతకు ముప్పు పొంచి ఉందని ట్రంప్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దీనివల్ల దేశీయ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు దిగుమతులపై సుంకాలు (టారిఫ్లు) విధించడం లేదా ఇతర ప్రోత్సాహక చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ పేర్కొంది.
ఉత్పత్తి లక్ష్యాలు.. ఖర్చుల ఆదా
హ్యూమనాయిడ్ రోబోల వినియోగం పెరుగుతున్నప్పటికీ హార్డ్వేర్, ఏఐ శిక్షణ డేటా, కంప్యూట్ సామర్థ్యం, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వంటివి అడ్డంకులుగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న టెస్లా మినహా, మిగిలిన యూఎస్ తయారీ సంస్థలన్నీ ఏటా 10,000 నుంచి 30,000 యూనిట్ల ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ప్రస్తుతం హ్యూమనాయిడ్ రోబోల ఖర్చులు దాదాపు మానవ కార్మికుల వేతనాలకు సమానంగా (పారిటీ) మారుతున్నాయి. వీటిని బహుళ షిఫ్టుల్లో (మల్టీ-షిఫ్ట్) వినియోగించడం వల్ల ఒక్కో వినియోగదారుడికి ఏటా సుమారు లక్ష డాలర్ల వరకు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ లెక్కగట్టింది.
"స్వల్పకాలిక ప్రగతికి సరఫరా పరమైన అడ్డంకులు ఉన్నాయి. రోబో చేతులు, యాక్యుయేటర్లు, మెదడు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వంటివి ప్రధాన అవరోధాలుగా నిలుస్తున్నాయి" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ పేర్కొంది.
విడిభాగాల తయారీదారులకే భారీ అవకాశాలు
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో హ్యూమనాయిడ్ రోబోల విడిభాగాలు సరఫరా చేసే కంపెనీలకే అతిపెద్ద వ్యాపార అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ స్పష్టం చేసింది. యాక్యుయేటర్లు, మోటార్లు, విజన్ సిస్టమ్స్ వంటి కీలక విడిభాగాల మార్కెట్ 2035 నాటికి 30 బిలియన్ డాలర్లకు చేరువవుతుందని అంచనా వేసింది.
అమెరికాలో హ్యూమనాయిడ్ రోబోల తయారీలో టెస్లాకు చెందిన 'ఆప్టిమస్', ఎజిలిటీ రోబోటిక్స్ 'డిజిట్', బోస్టన్ డైనమిక్స్ 'అట్లాస్', ఫిగర్ ఏఐ 'ఫిగర్' రోబోలు, ఆప్ట్రోనిక్ 'అపోలో' కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని నివేదిక వివరించింది. విడిభాగాల సరఫరాదారులలో టిమ్కెన్, రోబోటిస్, లీడర్ డ్రైవ్, ఓర్బెక్, కాగ్నెక్స్ సంస్థలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా రోబోల తయారీదారులు, ప్లాట్ఫామ్ ఇంటిగ్రేటర్ల వైపు విలువ సృష్టి (వాల్యూ క్రియేషన్) మళ్లుతుందని జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More