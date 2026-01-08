భారత్కు ట్రంప్ టారిఫ్ వార్నింగ్: రష్యా ఆయిల్ కొంటే 500% పన్ను ముప్పు
రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను ఆపేందుకు అమెరికా కొత్త చట్టం తెస్తోంది. దీని ప్రకారం రష్యా ఆయిల్ కొనే దేశాల ఉత్పత్తులపై 500% వరకు టారిఫ్ విధించే అవకాశం ఉంది. భారత్ ఇప్పటికే దిగుమతులను తగ్గించినప్పటికీ, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండించింది.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ఆర్థికంగా అడ్డుకట్ట వేసే క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రష్యా నుంచి చౌకగా ముడి చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు రూపొందించిన 'రష్యా ఆంక్షల బిల్లు-2025'కు ఆయన పచ్చజెండా ఊపారు.
ఏంటీ 'రష్యా ఆంక్షల చట్టం 2025'?
అమెరికాలోని రిపబ్లికన్, డెమొక్రాట్ పార్టీలు సంయుక్తంగా (Bipartisan) రూపొందించిన ఈ బిల్లు లక్ష్యం ఒక్కటే.. రష్యా ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడం. ఉక్రెయిన్పై పుతిన్ సాగిస్తున్న యుద్ధానికి అవసరమైన నిధులు చమురు విక్రయాల ద్వారానే అందుతున్నాయని అమెరికా భావిస్తోంది.
ఈ బిల్లులోని ప్రధానాంశాలు:
500% టారిఫ్: రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ లేదా యురేనియం దిగుమతి చేసుకునే దేశాల ఉత్పత్తులపై అమెరికా కనీసం 500% పన్ను (Tariff) విధిస్తుంది. ఇది నేరుగా భారత్, చైనా వంటి ప్రధాన కొనుగోలుదారులను టార్గెట్ చేస్తోంది.
వెన్నువిరిచే ఆంక్షలు: రష్యా శాంతి చర్చలకు అంగీకరించకపోయినా లేదా ఒప్పందాలను ఉల్లంఘించినా, ప్రతి 90 రోజులకు ఒకసారి పరిస్థితిని సమీక్షించి అత్యంత కఠినమైన (Bone-crushing) ఆంక్షలు విధిస్తారు.
ఆస్తుల జప్తు: పుతిన్తో పాటు రష్యాకు చెందిన ప్రముఖులకు (Oligarchs) అమెరికాలో ఉన్న ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం, రష్యా ఇంధన రంగంలో అమెరికా పెట్టుబడులను నిషేధించడం వంటి చర్యలు ఇందులో ఉన్నాయి.
భారత్ పై ప్రభావం ఎంత?
గతంలో రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోలు చేసిన దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీనివల్ల గతేడాది ఆగస్టులో భారత్ ఉత్పత్తులపై అమెరికా పన్నును 50 శాతానికి పెంచింది. అయితే, ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం భారత్ తన దిగుమతులను గణనీయంగా తగ్గించుకుంది.
జూన్ 2024తో పోలిస్తే డిసెంబర్ నాటికి దిగుమతులు 40% తగ్గాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు జనవరిలో రష్యా నుంచి చమురు ఆర్డర్లు ఏమీ ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది.
మోదీపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు.. భారత్ స్పష్టత
"ప్రధాని మోదీ నాకు మంచి మిత్రుడు. రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నందుకు నేను అసంతృప్తిగా ఉన్నానని ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఇప్పుడు దిగుమతులు తగ్గించారు. నన్ను సంతోషపెట్టడమే ఆయనకు ముఖ్యం" అని ట్రంప్ గతంలో వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే, ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను భారత ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేస్తామని ప్రధాని మోదీ ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదని, అటువంటి సంభాషణలేవీ జరగలేదని భారత్ స్పష్టం చేసింది.
నిపుణుల అభిప్రాయం
"పుతిన్ యుద్ధ యంత్రానికి అందుతున్న నిధులను ఆపడానికి ఈ బిల్లు ట్రంప్కు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంలా పనిచేస్తుంది. భారత్, చైనా వంటి దేశాలను దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఇది అమెరికాకు గొప్ప వెసులుబాటునిస్తుంది" అని ఈ బిల్లును రూపొందించిన సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం పేర్కొన్నారు.
అమెరికా తీసుకోబోయే ఈ దూకుడు చర్యలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ముఖ్యంగా భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో వేచి చూడాలి.