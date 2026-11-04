యూఎస్ ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ల ప్రభంజనం: కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్, ట్రంప్కు షాక్
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ ఉభయ సభలనూ కైవసం చేసుకుని రిపబ్లికన్లకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. పెరిగిన జీవన వ్యయాలు, ట్రంప్ పాలనపై ప్రజల్లో వ్యక్తమైన అసంతృప్తి ఈ ఓటమికి కారణమయ్యాయి.
అమెరికా రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాలనపై అమెరికన్ ఓటర్లు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ డెమొక్రాట్లకు అపూర్వ విజయాన్ని కట్టబెట్టారు. ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రభంజనం సృష్టించి రిపబ్లికన్లను కడిగేసింది. యు.ఎస్. కాంగ్రెస్లోని ఉభయ సభలు—హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ (ప్రతినిధుల సభ), సెనేట్ రెండింటినీ స్వీప్ చేసి తమ తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని చాటుకుంది.
ఈ గెలుపుతో వాషింగ్టన్లో అధికార సమతుల్యత పూర్తిగా మారిపోయింది. గడిచిన రెండేళ్లుగా వైట్హౌస్తో పాటు కాంగ్రెస్పై ఏకఛత్రాధిపత్యం వహించిన రిపబ్లికన్ల శకానికి తెరపడింది. ఇప్పుడు ట్రంప్కు చెక్ పెడుతూ, చట్టసభలు పూర్తి స్వతంత్ర శక్తిగా నిలబడటానికి బాటలు పరిచాయి.
మీ నిరసనను విన్నాం: చరిత్రకు చేరువలో హకీమ్ జెఫ్రీస్
"అమెరికా ప్రజలారా, మీ గళాన్ని మేం విన్నాం" అని న్యూయార్క్కు చెందిన హౌస్ డెమొక్రాటిక్ లీడర్ హకీమ్ జెఫ్రీస్ ప్రకటించారు. 2027 జనవరి 3న నూతన కాంగ్రెస్ సమావేశమైనప్పుడు తమ పార్టీ ఎంపీలు ఆయనను స్పీకర్గా ఎన్నుకుంటే, అమెరికా చరిత్రలోనే హౌస్ స్పీకర్ పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి నల్లజాతి (Black) నాయకుడిగా జెఫ్రీస్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తారు. "ప్రజలు కోరుకుంటున్న మార్పును నిజం చేయడానికి రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తాం" అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఈ ఎన్నికల్లో లభించిన విజయం డెమొక్రాట్లకు ఎంతటి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందో, రిపబ్లికన్లకు అంతటి కంగుతినిపించింది. నిత్యావసరాల ధరలు చుక్కలనంటడం, పెరిగిన గ్యాస్ రేట్లు, ఆర్థిక వ్యవస్థ వైఫల్యం, ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడిందన్న ఆందోళనే ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.
100 రోజుల ఎజెండా.. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్పై నిఘా
435 స్థానాలున్న ప్రతినిధుల సభలో మెజారిటీకి కావలసిన 218 స్థానాల కన్నా డెమొక్రాట్లు స్పష్టమైన పైచేయి సాధించగా, 100 స్థానాలున్న సెనేట్లో కనీసం 54 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. దీంతో డెమొక్రాటిక్ నాయకులు హకీమ్ జెఫ్రీస్, సెనేట్ డెమొక్రాటిక్ లీడర్ చక్ షుమర్లకు తిరుగులేని అధికారం లభించింది. "అమెరికా ప్రజలకు ఐదు పదాల్లో చెబుతున్నా: మీకు ఉపశమనం లభించబోతోంది (Relief is on the way)" అని చక్ షుమర్ వ్యాఖ్యానించారు.
నూతన కాంగ్రెస్ కొలువుదీరగానే మొదటి 100 రోజుల్లో అమలు చేయాల్సిన ప్రత్యేక ఎజెండాను డెమొక్రాట్లు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను తగ్గించడం, 'అఫోర్డబుల్ కేర్ యాక్ట్', 'మెడికేడ్' ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాల్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న కోతలను సవరించడం వీరి ప్రాధాన్యతలుగా ఉండనున్నాయి.
అదే సమయంలో, ట్రంప్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై సుదీర్ఘ పర్యవేక్షణ, విచారణలు జరిపేందుకు డెమొక్రాట్లు సిద్ధమవుతున్నారు. అవసరమైతే అధ్యక్షుడు లేదా ఆయన కేబినెట్ మంత్రులపై ఇంపీచ్మెంట్ (అభంశంసన) తీర్మానం తెచ్చేందుకు వెనుకాడబోమని సంకేతాలిచ్చారు. హౌస్ పర్యవేక్షణ కమిటీ సీనియర్ సభ్యుడు రాబర్ట్ గార్సియా రిపబ్లికన్లను ఉద్దేశించి "మీ న్యాయవాదులను సిద్ధం చేసుకోండి," అని తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు.
వీటో అస్త్రంతో బెదిరిస్తున్న ట్రంప్
మరోవైపు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఫలితాలపై స్పందిస్తూ పట్టువిడుపుల ధోరణి ప్రదర్శించినట్లే కనిపిస్తున్నా, లోపల తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నారు. డెమొక్రాట్లతో కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెబుతూనే, వారి ఎజెండాను అడ్డుకోవడానికి అధ్యక్షుడికి ఉండే 'వీటో' (Veto) అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తానని హెచ్చరించారు. "రాబోయే రెండేళ్లపాటు ప్రతీ చట్టాన్ని వీటో చేస్తూ కాలం గడపడం నాకు ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదు" అని పొలిటికో పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
రిపబ్లికన్లలో అంతర్మథనం.. ప్రభుత్వ ముగింపు గందరగోళం
ఈ ఘోర పరాజయంతో రిపబ్లికన్ పార్టీ తీవ్ర ఆత్మపరిశీలనలో పడింది. వైఫల్యం ఎక్కడ జరిగిందో అర్థం కాక నేతలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత హౌస్ స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ గతంలో సరదాగా అన్నట్లుగానే, అధికారం కోల్పోయాక తన సొంత ఊరైన లూసియానాకు వెళ్లి గడ్డి కోసే వ్యాపారం (Lawn care company) పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని విశ్లేషకులు చమత్కరిస్తున్నారు.
అధికార మార్పిడికి ముందు జరిగే 'లేమ్-డక్' (Lame-duck) సమావేశాల్లో మిగిలిన కొద్ది వారాల్లోనే గరిష్ఠ చట్టాలను ఆమోదించుకోవాలని రిపబ్లికన్లు భావిస్తున్నప్పటికీ, అది సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు. పన్ను మినహాయింపులు, బడ్జెట్ కోతల బిల్లులు నెరవేరడం కష్టమే. నిధుల ఆమోద బిల్లు పాస్ కాకపోతే వచ్చే నెలలోనే ఫెడరల్ ప్రభుత్వం మూతపడే (Government shutdown) ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది.
సభలో కొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్న ప్రతినిధులు
ఈ సారి కాంగ్రెస్లో పలువురు కొత్త నాయకులు చారిత్రాత్మక విజయాలతో అడుగుపెడుతున్నారు.
జూలియా స్ట్రాటన్ (ఇల్లినోయిస్): ఈమె విజయంతో యూఎస్ సెనేట్లో ఒకేసారి ముగ్గురు నల్లజాతి మహిళలు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఇదే తొలిసారి.
పెగ్గీ ఫ్లానాగన్ (మిన్నెసోటా): సెనేట్కు ఎన్నికైన తొలి రెడ్ ఇండియన్ (Native American) మహిళగా రికార్డు సృష్టించారు.
క్రిస్ పప్పాస్ (న్యూహాంప్షైర్): యూఎస్ సెనేట్లోకి అడుగుపెడుతున్న తొలి గే (Gay) పురుష అభ్యర్థి.
అబ్దుల్ ఎల్-సయెద్ (మిచిగాన్): అమెరికా సెనేట్లో బాధ్యతలు చేపట్టనున్న తొలి ముస్లిం లీడర్.
గతంలో ట్రంప్ తొలి విడత పాలనలో 2018లోను, బరాక్ ఒబామా కాలంలో టీ-పార్టీ ర్యాలీ సమయంలోనూ అధికార పార్టీలు ఇలాగే మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఎదురుదెబ్బలు తిన్నాయి. ఇప్పుడు డెమొక్రాట్ల ఈ భారీ స్వీప్ వాషింగ్టన్ రాజకీయాలను మళ్లీ ఒక కొత్త మలుపు తిప్పింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More