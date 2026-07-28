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    అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు బిల్లు పునరుద్ధరణకు ఒత్తిడి: హెచ్-1బి భారతీయులకు ఊరటనిచ్చేనా?

    అమెరికాలో ఏళ్ల తరబడి నివసిస్తున్న హెచ్-1బి (H-1B) వీసాదారులు, డ్రీమర్లతో పాటు లక్షలాది మంది వలసదారులకు గ్రీన్ కార్డు పొందే మార్గాన్ని సుగమం చేసేందుకు సరికొత్త బిల్లుపై డెమోక్రటిక్ సెనెటర్ అలెక్స్ పడిల్లా మళ్లీ ఒత్తిడి పెంచారు.

    Published on: Jul 28, 2026, 16:07:12 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అమెరికా ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చే లక్ష్యంతో కాలిఫోర్నియా డెమోక్రటిక్ సెనెటర్ అలెక్స్ పడిల్లా ‘రెన్యూయింగ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్మిగ్రేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1929’ (Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929) బిల్లుపై తాజాగా మళ్లీ ప్రకటన చేశారు. అమెరికాలో దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న పాతబడిన చట్టాలను అధిగమించి, కష్టపడి పనిచేసే వలసదారులకు శాశ్వత నివాస హోదా (గ్రీన్ కార్డ్) కల్పించడమే ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశం.

    అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు బిల్లు పునరుద్ధరణకు ఒత్తిడి: హెచ్-1బి భారతీయులకు ఊరటనిచ్చేనా?
    అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు బిల్లు పునరుద్ధరణకు ఒత్తిడి: హెచ్-1బి భారతీయులకు ఊరటనిచ్చేనా?

    7 ఏళ్లు నివసిస్తే గ్రీన్ కార్డ్ అర్హత

    ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లు చట్టంగా మారితే, అమెరికాలో కనీసం 7 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరాయంగా నివసిస్తున్న విదేశీయులు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత సాధిస్తారు.

    "సంవత్సరం క్రితం కష్టపడి పనిచేసే వలసదారులను ఆదుకోవడానికి నేను ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాను. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు, సమాజానికి నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న లక్షలాది మంది సుదీర్ఘకాల నివాసితులను కాంగ్రెస్ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మన ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టాలను ఆధునీకరించి, న్యాయమైన మార్గాన్ని సుగమం చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది" అని సెనెటర్ అలెక్స్ పడిల్లా వ్యాఖ్యానించారు.

    80 లక్షల మందికి లబ్ధి – భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు బిగ్ రిలీఫ్

    ఈ చట్టం అమలులోకి వస్తే అమెరికాలోని దాదాపు 80 లక్షల (8 మిలియన్లు) మందికి పైగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఇందులో:

    డ్రీమర్లు: చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులతో కలిసి అమెరికాకు వచ్చిన అక్రమ వలసదారులు.

    టీపీఎస్ (TPS) హోల్డర్లు: స్వదేశాల్లో ఆపద వలన అమెరికాలో తాత్కాలిక రక్షణ పొందుతున్న నివాసితులు.

    హెచ్-1బి వీసాదారులు: ఏళ్ల తరబడి ఉద్యోగ ఆధారిత గ్రీన్ కార్డుల నిరీక్షణ జాబితాలో (Green Card Backlog) ఉన్న భారతీయ సాంకేతిక, శాస్త్ర రంగానికి చెందిన నిపుణులు.

    ప్రస్తుతం అమెరికా అమలు చేస్తున్న 'దేశాల వారీగా 7 శాతం గ్రీన్ కార్డ్ కోటా' పరిమితి వల్ల అత్యధికంగా నష్టపోతున్నది భారతీయులే. ఉద్యోగ ఆధారిత గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుల్లో దాదాపు 80 శాతం భారతీయులవే కావడం, దరఖాస్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో ఐటీ నిపుణులు గ్రీన్ కార్డు కోసం 15 ఏళ్ల నుండి దశాబ్దాల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. పడిల్లా బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

    పాతబడిన 'రిజిస్ట్రీ నిబంధన'కు సవరణ

    ఈ బిల్లు ద్వారా 'ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ నేషనాలిటీ యాక్ట్' లోని సెక్షన్ 249 (రిజిస్ట్రీ ప్రొవిజన్) ను సవరించనున్నారు.

    • 1929లో తెచ్చిన ఈ రిజిస్ట్రీ నిబంధనను చివరిసారిగా 1986లో ప్రెసిడెంట్ రోనాల్డ్ రీగన్ హయాంలో సవరించారు.
    • ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, జనవరి 1, 1972 కంటే ముందు అమెరికాకు వచ్చిన వారికి మాత్రమే రిజిస్ట్రీ ద్వారా గ్రీన్ కార్డు పొందే అవకాశం ఉంది.
    • 2015 నుండి 2019 మధ్య కాలంలో కేవలం 305 మంది మాత్రమే ఈ పాత నిబంధన ద్వారా లబ్ధి పొందారు.
    • పడిల్లా బిల్లు ఈ స్థిరమైన '1972 కట్-ఆఫ్' తేదీని తొలగించి, దరఖాస్తు సమయానికి 7 ఏళ్ల నిరంతర నివాస కాలాన్ని (Rolling Eligibility Date) ప్రమాణంగా తీసుకోనుంది.

    బలమైన మద్దతు

    ఈ బిల్లుకు సెనెట్ డెమోక్రటిక్ విప్ డిక్ డర్బిన్‌తో పాటు ప్రముఖ సెనెటర్లు బర్నీ శాండర్స్, ఎలిజబెత్ వారెన్, ఆడమ్ షిఫ్, కోరీ బుకర్ సహా అనేకమంది చట్టసభ్యులు, పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు మద్దతు ప్రకటించాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు బిల్లు పునరుద్ధరణకు ఒత్తిడి: హెచ్-1బి భారతీయులకు ఊరటనిచ్చేనా?
    Home/News/అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు బిల్లు పునరుద్ధరణకు ఒత్తిడి: హెచ్-1బి భారతీయులకు ఊరటనిచ్చేనా?
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