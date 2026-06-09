US Visa: 10 రోజుల్లో అమెరికా వీసా ఇంటర్వ్యూ.. కానీ భారీ ఫీజు
US Visa: అమెరికా వెళ్లాలనుకునే పర్యాటకులు, వ్యాపారవేత్తల కోసం యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ సరికొత్త 'పైలట్ ప్రోగ్రామ్' ప్రకటించింది. అదనంగా $750 చెల్లిస్తే కేవలం 10 రోజుల్లోనే బి-1/బి-2 వీసా ఇంటర్వ్యూ స్లాట్ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
అమెరికా వీసా ఇంటర్వ్యూ కోసం నెలల తరబడి వేచి చూసే రోజులకు చెక్ పెట్టేందుకు యూఎస్ ప్రభుత్వం సరికొత్త మార్గాన్ని తీసుకువచ్చింది. బి-1/బి-2 (టూరిస్ట్, బిజినెస్) వీసా దరఖాస్తుదారుల కోసం ఒక వినూత్న ప్రీమియం సేవను ప్రారంభించబోతోంది. దీని ద్వారా దరఖాస్తుదారులు అదనపు రుసుము చెల్లించి కేవలం 10 రోజుల్లోనే వీసా ఇంటర్వ్యూ స్లాట్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
రాబోయే జూలై 1, 2026 నుండి ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అందుబాటులోకి రానుంది. అర్హులైన దరఖాస్తుదారులు సాధారణ వీసా ఫీజు $185తో పాటు అదనంగా $750 చెల్లించి ఈ త్వరితగతిన (ఎక్స్పెడైటెడ్) ఇంటర్వ్యూ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ వెల్లడించింది. ఈ ఆరు నెలల పైలట్ ప్రోగ్రామ్ డిసెంబర్ 31, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ వ్యవధిలో వచ్చే స్పందన, కార్యాచరణ ప్రభావాలను అంచనా వేసిన తర్వాతే దీనిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన కొనసాగించాలా లేదా అనే దానిపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
అసలు బి-1/బి-2 వీసా అంటే ఏమిటి?
అమెరికాను తాత్కాలికంగా సందర్శించాలనుకునే విదేశీయులకు నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసాలు అవసరమవుతాయి. ఇందులో వ్యాపార పనుల నిమిత్తం వెళ్లేవారికి 'బి-1 వీసా', పర్యాటకం, వినోదం లేదా వైద్య అవసరాల కోసం వెళ్లేవారికి 'బి-2 వీసా' జారీ చేస్తారు. ఈ రెండింటి కలయికతో వచ్చేదే 'బి-1/బి-2 వీసా'.
$750 ఫీజుతో వచ్చే లాభం ఏంటి?
ఈ అదనపు రుసుము కేవలం ఇంటర్వ్యూ స్లాట్ను వేగంగా కేటాయించడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఫీజు కట్టినంత మాత్రాన వీసా వచ్చేస్తుందన్న గ్యారెంటీ లేదు.
"ఈ ప్రీమియం ఫీజు కేవలం ఇంటర్వ్యూ గడువును మాత్రమే ముందుకు జరుపుతుంది. అంతేకాని వీసా అర్హత నిబంధనల్లో కానీ, దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియలో కానీ ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవు. దరఖాస్తుదారుల సాధారణ స్క్రూటినీ ఎప్పటిలాగే జరుగుతుంది" అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ వేగవంతమైన ఇంటర్వ్యూలు పరిమిత స్లాట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇతర దరఖాస్తుదారుల సాధారణ వెయిటింగ్ టైమ్పై ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా ప్రతి కాన్సులేట్లో దీనిపై పరిమితులు విధిస్తారు. ఒకవేళ అపాయింట్మెంట్ ఖరారైన తర్వాత అభ్యర్థి హాజరుకాకపోయినా లేదా రద్దు చేసుకున్నా.. ఈ $750 ఫీజును తిరిగి చెల్లించరు.
మొత్తం ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఈ నూతన విధానం ద్వారా త్వరితగతిన వీసా ఇంటర్వ్యూ పొందాలనుకునే వారు చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఫీజు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
|ఫీజు రకం
|వివరాలు
|మొత్తం (డాలర్లలో)
|సాధారణ బి-1/బి-2 వీసా ఫీజు
|తప్పనిసరి దరఖాస్తు రుసుము
|$185
|ప్రీమియం ఇంటర్వ్యూ ఫీజు
|వేగవంతమైన స్లాట్ కోసం అదనం
|$750
|మొత్తం ఖర్చు
|మొత్తం దరఖాస్తు రుసుము
|$935
ఈ నిర్ణయం వెనుక అసలు కారణం ఇదే
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దేశాల్లో యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూల కోసం వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఏడాది కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దీనివల్ల ప్రయాణ ప్రణాళికలు వేసుకునే లక్షలాది మంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసరంగా అమెరికా వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికులకు ఈ రుసుము ఆధారిత ఫాస్ట్-ట్రాక్ విధానం ఒక చక్కటి పరిష్కారంగా మారుతుందని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ భావిస్తోంది.
మరోవైపు, రాబోయే భారీ అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2026 ఫిఫా (FIFA) వరల్డ్ కప్ ప్రారంభానికి ముందే ఈ ప్రోగ్రామ్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీనికి తోడు 2028లో లాస్ ఏంజిల్స్ వేదికగా ఒలింపిక్, పారాలింపిక్ గేమ్స్ జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూఎస్ విజిటర్ వీసాలకు డిమాండ్ భారీగా పెరగనుంది.
భారతీయులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
భారతీయ ప్రయాణికులు యూఎస్ వీసా అపాయింట్మెంట్ల కోసం అత్యధిక కాలం వేచి చూస్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో, తక్షణ ప్రయాణ అవసరాలు ఉండి, ఆర్థికంగా వెచ్చించగల స్తోమత ఉన్న భారతీయ పర్యాటకులకు, వ్యాపారవేత్తలకు ఈ కొత్త ప్రీమియం సర్వీస్ ఒక గొప్ప ఆసరాగా మారనుంది.
మానవీయ కోణంలో లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణమే అమెరికా వెళ్లాల్సిన వారి కోసం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 'ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెడైట్ అపాయింట్మెంట్' సేవలు ఎప్పటిలాగే కొనసాగుతాయి. వాటికి ఈ పెయిడ్ సర్వీస్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇది కేవలం అదనపు సదుపాయం మాత్రమే కానీ, పాత అత్యవసర సేవల ప్రత్యామ్నాయం కాదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More