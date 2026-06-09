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    H-1B visa fee : ట్రంప్​కి షాక్! 1,00,000 డాలర్ల హెచ్​-1బీ వీసా ఫీజు చట్టవిరుద్ధం అని తేల్చిన కోర్టు..

    H-1B visa fee lawsuit : హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 1,00,000 డాలర్ల భారీ ఫీజును యూఎస్ కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ నిబంధన చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేస్తూ న్యాయమూర్తి సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఫలితంగా భారతీయులకు భారీ ఊరట లభించింది.

    Published on: Jun 09, 2026 5:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    అమెరికాలో ఉద్యోగం సంపాదించాలనే కలలతో ఉన్న ఐటీ నిపుణులకు, ముఖ్యంగా భారతీయ టెక్ ప్రియులకు యూఎస్ న్యాయస్థానం నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్త అందింది! విదేశీ నైపుణ్యం గల కార్మికుల కోసం జారీ చేసే కొత్త హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 1,00,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 96 లక్షలు) భారీ దరఖాస్తు రుసుమును అమెరికా కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ అదనపు అప్లికేషన్ ఛార్జ్ ముమ్మాటికీ చట్టవిరుద్ధమని, దీనిని తక్షణమే రద్దు చేయాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

    ట్రంప్​ హెచ్​-1బీ వీసా నిర్ణయాన్ని కొట్టేసిన యూఎస్ కోర్టు.. (Bloomberg)
    ట్రంప్​ హెచ్​-1బీ వీసా నిర్ణయాన్ని కొట్టేసిన యూఎస్ కోర్టు.. (Bloomberg)

    గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించిన ఈ భారీ వీసా ఫీజు నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన 20 మంది రాష్ట్ర అటార్నీ జనరల్స్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన బోస్టన్‌లోని యూఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి లియో సోరోకిన్ ఈ కీలక తీర్పును వెలువరించారు.

    ట్రంప్ విధించిన ఈ ఫీజు కేవలం జరిమానా లాంటిది కాదని, అది ఒక రకమైన పన్ను అని న్యాయమూర్తి సోరోకిన్ తన తీర్పులో అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇటువంటి పన్నులు విధించే అధికారం కేవలం కాంగ్రెస్ (అమెరికా పార్లమెంట్) కు మాత్రమే ఉంటుందని, రిపబ్లికన్ అధ్యక్షుడికి ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా సొంతంగా పన్నులు విధించే హక్కు లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అందువల్ల యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ కానీ, యూఎస్ సిటిజన్‌షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (యూఎస్​సీఐఎస్) కానీ ఈ ఫీజు నిర్ణయాన్ని అమలు చేయలేవని రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ తన పరిధిని దాటి ఈ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారని, దీనివల్ల విద్య, వైద్యం వంటి కీలకమైన ప్రభుత్వ రంగాలపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని న్యాయమూర్తి వాదించారు.

    "అమెరికా కాంగ్రెస్ నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు అధికార బదిలీ లేకుండానే, హెచ్-1బీ పిటిషన్లపై ఈ విధానం బలవంతంగా పన్నును విధిస్తోందని కోర్టు నిర్ధారించింది," అని జడ్జి సోరోకిన్ తన తీర్పులో పేర్కొన్నట్లు బ్లూమ్‌బెర్గ్ సంస్థ వెల్లడించింది.

    అయితే ఈ తీర్పు ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారినప్పటికీ, తాము ఈ నిర్ణయంపై పైకోర్టులో అప్పీలు చేస్తామని యూఎస్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అప్పీలులో ఈ తీర్పు ఖచ్చితంగా రివర్స్ అవుతుందనే నమ్మకం తమకు ఉందని వైట్‌హౌస్ ప్రతినిధి టేలర్ రోజర్స్ ఒక ప్రకటనలో ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    భారతీయులకే ఎందుకు ఎక్కువ లాభం?

    అమెరికా ప్రతి ఏటా విదేశీ నిపుణుల కోసం 65,000 హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తుంది. వీటికి అదనంగా ఉన్నత విద్యా అర్హతలు (అడ్వాన్స్‌డ్ డిగ్రీలు) ఉన్న ఉద్యోగుల కోసం మరో 20,000 వీసాలను కేటాయిస్తుంది. ఈ వీసాల కాలపరిమితి సాధారణంగా మూడు నుంచి ఆరేళ్ల వరకు ఉంటుంది.

    అయితే అమెరికా ఆమోదించే మొత్తం హెచ్-1బీ వీసాల్లో ఏకంగా 70 శాతానికి పైగా కేవలం భారతదేశానికి చెందిన ఐటీ, ఇతర రంగాల ప్రొఫెషనల్స్‌కే లభిస్తాయి. సాధారణంగా అమెరికాలోని కంపెనీలు విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడానికి వీసా దరఖాస్తు ఫీజు కింద 2,000 డాలర్ల నుంచి 5,000 డాలర్ల వరకు చెల్లిస్తుంటాయి. కానీ విదేశీ ఉద్యోగుల వల్ల తమ దేశీయుల ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారనే నెపంతో, అంతర్జాతీయ కార్మికులను తీసుకునే కంపెనీలకు జరిమానా విధించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ఈ భారీ ఫీజును మోపారు.

    ఇంతకీ ట్రంప్ ఆ ఫీజును ఎందుకు తెచ్చారు?

    అమెరికా కంపెనీలు స్థానిక అమెరికన్లను పక్కనబెట్టి విదేశీ నిపుణులను తక్కువ జీతాలకో లేదా ఇతర కారణాలతో ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోకుండా నిరుత్సాహపరచడమే ట్రంప్ ప్రధాన వ్యూహం. 1,00,000 డాలర్ల భారీ ఫీజు పెడితే ఏ కంపెనీ కూడా విదేశీయులను నియమించుకోవడానికి ఆర్థికంగా మొగ్గు చూపదని ఆయన భావించారు.

    ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ కఠిన నిర్ణయం వల్ల ముఖ్యంగా అమెరికాలోని చిన్న తరహా కంపెనీలు విదేశీ ప్రతిభను అందుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డాయి. అయితే, ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం తమ వీసా దరఖాస్తులు వేగంగా ప్రాసెస్ అవ్వడం కోసం దాదాపు 2,00,000 మందికి పైగా అభ్యర్థులు ఈ 1,00,000 డాలర్ల భారీ ఫీజును చెల్లించడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు. కానీ ఫిబ్రవరి 15 నాటికి యూఎస్ సిటిజన్‌షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్​కు కేవలం 85 దరఖాస్తుల పేమెంట్లు మాత్రమే అందినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి.

    ఇప్పుడు కోర్టు ఈ ఫీజును పూర్తిగా రద్దు చేయడంతో అమెరికా వెళ్లాలనుకునే వేలాది మంది భారతీయ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు, అక్కడి చిన్న కంపెనీలకు భారీ ఆర్థిక ఉపశమనం లభించినట్లయింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/H-1B Visa Fee : ట్రంప్​కి షాక్! 1,00,000 డాలర్ల హెచ్​-1బీ వీసా ఫీజు చట్టవిరుద్ధం అని తేల్చిన కోర్టు..
    Home/News/H-1B Visa Fee : ట్రంప్​కి షాక్! 1,00,000 డాలర్ల హెచ్​-1బీ వీసా ఫీజు చట్టవిరుద్ధం అని తేల్చిన కోర్టు..
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