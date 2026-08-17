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    యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ: పిల్లలను తీసుకురావడం తప్పనిసరి.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే

    చిన్న పిల్లలకు యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్ షెడ్యూల్ చేస్తున్న తల్లిదండ్రులకు అమెరికా ఎంబసీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పసిపిల్లలైనా, లేదా 17 ఏళ్ల వయస్సున్న వారైనా సరే, వీసా ఇంటర్వ్యూ సమయంలో పిల్లలు స్వయంగా హాజరుకావడం తప్పనిసరని హెచ్చరించింది.

    Published on: Aug 17, 2026, 16:46:13 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పిల్లల కోసం అమెరికా (యూఎస్) వీసాకు దరఖాస్తు చేసే తల్లిదండ్రులకు భారత దేశంలోని యూఎస్ ఎంబసీ ఒక ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందించింది. చిన్నారులు లేకుండా తల్లిదండ్రులు మాత్రమే కాన్సులర్ ఇంటర్వ్యూకి హాజరైతే వీసా లభించదని స్పష్టం చేసింది. పసిపిల్లలు మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరూ వీసా ఇంటర్వ్యూ విండో వద్ద ప్రత్యక్షంగా హాజరుకావడం అత్యంత ఆవశ్యకమని పేర్కొంది.

    యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ: పిల్లలను తీసుకురావడం తప్పనిసరి.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే (Representational File Photo)
    యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ: పిల్లలను తీసుకురావడం తప్పనిసరి.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే (Representational File Photo)

    ఎంబసీ స్పష్టత: 'వీసా ఫ్రైడే' వీడియో విడుదల

    సాధారణంగా పసిపిల్లలకు లేదా చిన్న వయస్సున్న పిల్లలకు వీసా ఇంటర్వ్యూ నుండి మినహాయింపు ఉంటుందని కొంతమంది తల్లిదండ్రులు భావిస్తుంటారు. ఈ సందేహాలు, అపోహలను నివృత్తి చేస్తూ యూఎస్ ఎంబసీ తన అధికారిక 'ఎక్స్' (X) ఖాతాలో 'వీసా ఫ్రైడే' (Visa Friday) పేరుతో ఒక ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేసింది.

    "వీసా ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియలో ఏ వయస్సు వారినైనా సరే, వీసా అధికారి స్వయంగా చూడటం తప్పనిసరి. కొత్తగా జన్మించిన శిశువుల నుంచి 17 సంవత్సరాల టీనేజర్ల వరకు అందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది" అని ఎంబసీ ప్రతినిధులు ఈ వీడియో ద్వారా తేల్చి చెప్పారు.

    బోర్డర్ సెక్యూరిటీ, భద్రతే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

    పిల్లలను కూడా స్వయంగా ఇంటర్వ్యూకు తీసుకురావాలనే నిబంధన వెనుక ఉన్న కారణాన్ని కాన్సులర్ అధికారులు వివరించారు. వీసా జారీ చేయడానికి ముందు ప్రతి దరఖాస్తుదారుడిని అధికారి వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. ఇది అమెరికా సరిహద్దు భద్రత, జాతీయ రక్షణ, ప్రజా భద్రతకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన ప్రక్రియ అని ఎంబసీ పేర్కొంది.

    "అమెరికా సరిహద్దులను సురక్షితంగా ఉంచడం మాకు అత్యంత ముఖ్యం" అని ఎంబసీ వ్యాఖ్యానిస్తూ, వీసా పరిశీలన విధానాల్లో యుఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటిస్తుందని తెలిపింది.

    తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధాన విషయాలు

    తప్పనిసరి హాజరు: పుట్టిన పసిపాప నుండి 18 ఏళ్ల కంటే ఒక రోజు తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల వరకు అందరినీ ఇంటర్వ్యూకి తీసుకురావాలి.

    ప్రతినిధులకు అనుమతి లేదు: పిల్లల తరఫున కేవలం తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు (Guardians) మాత్రమే హాజరై ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి వీలుండదు.

    వయస్సు మినహాయింపు కాదు: వయస్సును కారణంతో చూపుతూ ఇంటర్వ్యూ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలాంటి ఆస్కారం లేదని ఎంబసీ స్పష్టం చేసింది.

    పిల్లల యూఎస్ వీసా ఫోటో నిబంధనలు

    అమెరికా వీసా దరఖాస్తు కోసం ఉపయోగించే ఫోటోలు యుఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ నిర్ణయించిన కఠిన నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి:

    పరిమాణం (Size): ఫోటో కచ్చితంగా 2x2 అంగుళాలు (51x51 మిమీ) ఉండాలి. డిజిటల్ దరఖాస్తుల కోసం 600x600 నుండి 1200x1200 పిక్సెల్స్ చతురస్రాకారంలో JPEG ఫార్మాట్‌లో ఉండాలి (సైజు 240 KB కంటే తక్కువ).

    ముఖ అమరిక: పాప లేదా బాబు ముఖం ఫోటో మధ్యలో ఉండాలి. గడ్డం కింద భాగం నుండి తల పైభాగం వరకు ముఖం 50% నుండి 69% స్థలాన్ని ఆక్రమించాలి.

    బ్యాక్‌గ్రౌండ్: బ్యాక్‌గ్రౌండ్ తెల్లగా (Plain White) లేదా ఆఫ్-వైట్‌లో ఉండాలి. ఎలాంటి నీడలు, డిజైన్‌లు ఉండకూడదు.

    ఎక్స్‌ప్రెషన్: సాధారణ, ప్రశాంతమైన ముఖకవళికలతో రెండు కళ్ళు తెరిచి ఉండాలి. పసిపిల్లల విషయంలో సహజమైన, ప్రశాంతమైన ఎక్స్‌ప్రెషన్ సరిపోతుంది.

    తాజా ఫోటోలు: ప్రస్తుత రూపాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఫోటోను గత ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే తీసి ఉండాలి.

    మిగతా నిబంధనలు: మతపరమైన కారణాలు తప్ప టోపీలు లేదా తలపాగాలు ధరించకూడదు (ధరించినా ముఖం స్పష్టంగా కనిపించాలి). మెడికల్ అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప అద్దాలు (Glasses) పెట్టుకోకూడదు.

    పిల్లలను ఇంటర్వ్యూలో అడిగే సాధారణ ప్రశ్నలు

    ఇంటర్వ్యూ సమయంలో అధికారులు అడిగే అవకాశం ఉన్న కొన్ని సాధారణ ప్రశ్నలు:

    1. అమెరికా సందర్శనకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    2. మీ ప్రయాణం, వసతి ఖర్చులను ఎవరు భరిస్తున్నారు?

    3. అమెరికాలో మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువులు ఎవరైనా నివసిస్తున్నారా?

    4. మీరు తిరుగు ప్రయాణం ఎప్పుడు అవుతారు?

    తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రశ్నలకు ముందే సిద్ధమై, సరైన ఆధారాలు (రిటర్న్ టిక్కెట్లు, ఆదాయ ఆధారాలు) వెంట తెచ్చుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: నా బిడ్డ చిన్న పసిపాప (Newborn). వీసా ఇంటర్వ్యూకి తీసుకురావడం తప్పనిసరా?

    జవాబు: అవును, తప్పనిసరి. యూఎస్ ఎంబసీ నిబంధనల ప్రకారం పుట్టిన పసిపాపల నుండి 17 ఏళ్ల పిల్లల వరకు ప్రతి ఒక్కరినీ కాన్సులర్ ఇంటర్వ్యూ కి స్వయంగా తీసుకురావాల్సిందే.

    ప్రశ్న 2: తల్లిదండ్రులు పిల్లల తరఫున ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావచ్చా?

    జవాబు: కుదరదు. పిల్లలు లేకుండా కేవలం తల్లిదండ్రులు మాత్రమే వెళ్లి ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం కుదరదు. బిడ్డ భౌతికంగా హాజరుకావడం నిబంధనల ప్రకారం తప్పనిసరి.

    ప్రశ్న 3: యూఎస్ వీసా ఫోటో సైజ్ ఎంత ఉండాలి?

    జవాబు: ప్రింటెడ్ ఫోటోలు 2x2 అంగుళాలు (51x51 mm) ఉండాలి. డిజిటల్ ఫోటోలు 600x600 పిక్సెల్స్ పరిమాణంలో, తెల్లని బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌తో ఉండాలి.

    ప్రశ్న 4: చిన్న పిల్లలు ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఎదుర్కొంటారు?

    జవాబు: పర్యటన ఉద్దేశం, ప్రయాణ ఖర్చులు భరించేది ఎవరు, యూఎస్‌లో బంధువులు ఉన్నారా,తిరుగు ప్రయాణ ప్రణాళికల గురించి కాన్సులర్ అధికారులు అడిగే అవకాశముంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ: పిల్లలను తీసుకురావడం తప్పనిసరి.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే
    Home/News/యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ: పిల్లలను తీసుకురావడం తప్పనిసరి.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే
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