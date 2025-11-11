Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అమెరికాలో ఉష్ణోగ్రతల పతనం! పలు రాష్ట్రాల్లో మంచు, ఫ్లోరిడాలో రికార్డు చలి; న్యూయార్క్ సిటీలో 'కోడ్ బ్లూ'

    US weather: ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం నుంచి చలిగాలులు ప్రవేశించడంతో అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పడిపోయాయి. గ్రేట్ లేక్స్ ప్రాంతంలో భారీగా మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ తీవ్రమైన చలి కారణంగా న్యూయార్క్ సిటీలో నిరాశ్రయులకు సహాయం అందించేందుకు 'కోడ్ బ్లూ' హెచ్చరిక ప్రకటించారు.

    Published on: Nov 11, 2025 8:07 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చలిగాలి మంగళవారం నాటికి అమెరికాలోని మిలియన్ల మంది ప్రజలపై ప్రభావం చూపింది. దేశంలోని తూర్పు ప్రాంతంలో ఆర్కిటిక్ నుంచి వచ్చిన చల్లని గాలి అసాధారణంగా వ్యాపించింది.

    అమెరికాలో ఉష్ణోగ్రతల పతనం! పలు రాష్ట్రాల్లో మంచు, ఫ్లోరిడాలో రికార్డు చలి
    అమెరికాలో ఉష్ణోగ్రతల పతనం! పలు రాష్ట్రాల్లో మంచు, ఫ్లోరిడాలో రికార్డు చలి

    అసాధారణ చలి: నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ (NWS) ప్రకారం, ఈ వారం ప్రారంభంలో దేశంలోని తూర్పు ప్రాంతంలో చలి కొనసాగుతుంది. సౌత్‌ఈస్ట్ (ఆగ్నేయ), ఫ్లోరిడాలో కూడా రికార్డు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

    గ్రీన్ ల్యాండ్ కంటే చల్లగా: వాషింగ్టన్ పోస్ట్ మెటియోరాలజిస్ట్ బెన్ నోల్ ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం తూర్పు తీరంలో ఉన్న చలి గాలి ప్రపంచంలోనే అసాధారణంగా ఉంది. దీని కారణంగా ఉత్తర ఫ్లోరిడాలో ఉష్ణోగ్రత గ్రీన్ ల్యాండ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల కంటే తక్కువగా నమోదైంది. ఫ్లోరిడాలో ఇది 25 డిగ్రీల వరకు తగ్గింది.

    మిలియన్ల మందికి చలి: మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి, ఫ్లోరిడా దక్షిణ ప్రాంతం వరకు, అమెరికా వ్యాప్తంగా దాదాపు 20 కోట్ల మంది ప్రజలు గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతలను అనుభవించారు.

    మంచు, గాలి: ఎక్కడెక్కడ ప్రభావం?

    గ్రేట్ లేక్స్ & అప్లేచియన్: గ్రేట్ లేక్స్, అప్లేచియన్ పర్వత ప్రాంతాలలో 4 నుంచి 8 అంగుళాల మంచు కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

    లేక్-ఎఫెక్ట్ స్నో: మిచిగాన్ సరస్సు మీదుగా వీస్తున్న చల్లని గాలి కారణంగా లేక్-ఎఫెక్ట్ స్నో (Lake-effect Snow) ఏర్పడింది. ఇది గ్రేట్ లేక్స్ ప్రాంతంలో కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేసింది.

    హెచ్చరికలు జారీ: వెస్ట్ వర్జీనియా, ఒహియో మరియు కెంటకీ రాష్ట్రాలకు వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. టెక్సాస్, ఓక్లహోమా, అలబామా మరియు జార్జియాలో కూడా గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు: టెన్నెస్సీలో మంచు కారణంగా రోడ్లు మూసుకుపోయి, ఇంటర్‌స్టేట్ 40 పశ్చిమ మార్గంలో బహుళ వాహనాలు ఢీకొనడంతో సుమారు గంటపాటు మూసివేశారు.

    న్యూయార్క్ సిటీలో 'కోడ్ బ్లూ' ప్రకటన

    తీవ్రమైన చలి దృష్ట్యా, నిరాశ్రయులకు సహాయం అందించేందుకు న్యూయార్క్ సిటీ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హోమ్‌లెస్ సర్వీసెస్ (DHS) 'కోడ్ బ్లూ' (Code Blue) హెచ్చరికను జారీ చేసింది.

    గడ్డకట్టే చలి (సాధారణంగా విండ్ చిల్‌తో సహా 32 డిగ్రీల ఫారెన్‌హీట్ లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత) ఉన్నప్పుడు 'కోడ్ బ్లూ' ప్రకటిస్తారు.

    ఈ సమయంలో, నిరాశ్రయులైన మరియు ఆశ్రయం కోరుకునే ఎవరికీ నిరాకరించబడదు. ఔట్రీచ్ బృందాలు బ్రోంక్స్, బ్రూక్లిన్, మాన్‌హట్టన్, క్వీన్స్ మరియు స్టేటెన్ ఐలాండ్‌తో సహా ఐదు బారోలలో పర్యటించి సహాయం అందిస్తాయి.

    విమాన ప్రయాణాలు, ఇతర ప్రాంతాల అంచనా

    విమాన ఆలస్యాలు: ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) ఇప్పటికే విమానాలను రద్దు చేయమని ఆదేశించగా, ఈ వాతావరణం మరింత ఆలస్యానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. బిజీగా ఉండే చికాగో ఓ'హేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ వంటి కొన్ని విమానాశ్రయాల్లో నాలుగు గంటల వరకు వేచి ఉండే సమయాలు నమోదయ్యాయి.

    చికాగో: నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ చికాగో ప్రకారం, ఈ రోజు ఉదయం కొన్ని మంచు జల్లులు మినహా, మిగిలిన వారం పొడవునా వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం నాటికి ఉష్ణోగ్రతలు మళ్లీ 60ల్లోకి (శనివారం 70లకు చేరే అవకాశం) పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఇండియానాపోలిస్: ఇక్కడ విండ్ చిల్ ఉష్ణోగ్రత దాదాపు 15 డిగ్రీల ఫారెన్‌హీట్ వద్ద ప్రారంభమైనా, త్వరలోనే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని అంచనా.

    కాలిఫోర్నియా: కాలిఫోర్నియా తీరం వెంబడి బుధవారం నుండి గురువారం వరకు మితమైన నుండి భారీ వర్షం, గురువారం నాడు సియెర్రా ప్రాంతంలో భారీ హిమపాతం సంభవించే అవకాశం ఉంది.

    News/News/అమెరికాలో ఉష్ణోగ్రతల పతనం! పలు రాష్ట్రాల్లో మంచు, ఫ్లోరిడాలో రికార్డు చలి; న్యూయార్క్ సిటీలో 'కోడ్ బ్లూ'
    News/News/అమెరికాలో ఉష్ణోగ్రతల పతనం! పలు రాష్ట్రాల్లో మంచు, ఫ్లోరిడాలో రికార్డు చలి; న్యూయార్క్ సిటీలో 'కోడ్ బ్లూ'
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes