    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    పాతాళం నుంచి పైకి: సెన్సెక్స్ 1,550 పాయింట్ల రికవరీ.. ఒక్కసారిగా మార్కెట్ ఎందుకు పుంజుకుంది?

    భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమైన భారత స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి అనూహ్యంగా పుంజుకున్నాయి. కనిష్ట స్థాయిల నుంచి సెన్సెక్స్ 1,550 పాయింట్లకు పైగా ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 23,500 మార్కును తాకింది. ఈ అద్భుత రికవరీకి గల ప్రధాన కారణాలు ఇవే..

    Published on: Mar 16, 2026 3:55 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం (మార్చి 16) ఒక ఉత్కంఠభరితమైన 'రోలర్ కోస్టర్' రైడ్‌ను తలపించాయి. ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో పాతాళానికి పడిపోయిన సూచీలు, ముగింపు సమయానికి ఫీనిక్స్‌లా పైకి లేచాయి. ఒకానొక దశలో కుప్పకూలుతుందనుకున్న మార్కెట్‌ను దిగ్గజ షేర్లు (Heavyweights) ఆదుకున్నాయి.

    పాతాళం నుంచి పైకి: సెన్సెక్స్ 1,550 పాయింట్ల రికవరీ.. మార్కెట్ ఎందుకు పుంజుకుంది (REUTERS)
    గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి..

    ఒక దశలో 73,949 పాయింట్ల కనిష్టానికి పడిపోయిన సెన్సెక్స్, అక్కడి నుంచి ఏకంగా 1,553 పాయింట్లు లాభపడి ముగింపులో 939 పాయింట్ల (1.26%) లాభంతో 75,502.85 వద్ద స్థిరపడింది. అటు నిఫ్టీ 50 కూడా తన కనిష్ట స్థాయి నుంచి 450 పాయింట్లు (దాదాపు 2%) కోలుకుని, చివరికి 258 పాయింట్ల లాభంతో 23,408.80 వద్ద ముగిసింది. అయితే, ఈ లాభాలు కేవలం అగ్రశ్రేణి కంపెనీలకే పరిమితం కావడం గమనార్హం. మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు మాత్రం అర శాతం వరకు నష్టాల్లోనే ముగిశాయి.

    మార్కెట్ పుంజుకోవడానికి కారణాలేంటి?

    ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్, ఎఫ్‌ఎంసీజీ రంగాల్లోని దిగ్గజ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు జరపడం మార్కెట్‌కు ఊపిరి పోసింది.

    వాల్యూ బయింగ్: గత కొన్ని రోజులుగా మార్కెట్లు భారీగా పడిపోవడంతో హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, రిలయన్స్, ఎస్‌బీఐ వంటి నాణ్యమైన షేర్ల ధరలు ఆకర్షణీయంగా మారాయి. తక్కువ ధరలో ఈ షేర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపారు.

    డొమెస్టిక్ సెక్టార్ల అండ: "ఇటీవలి అమ్మకాల తర్వాత ఆటో, బ్యాంకింగ్, ఎఫ్‌ఎంసీజీ వంటి స్వదేశీ రంగాల్లో జరిగిన కొనుగోళ్లు మార్కెట్ రికవరీకి సహకరించాయి" అని జియోజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ విశ్లేషించారు.

    ముంచుకొస్తున్న సవాళ్లు..

    మార్కెట్ పుంజుకుంటునప్పటికీ, ప్రమాదం ఇంకా పొంచే ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    • యుద్ధం, చమురు: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైనే కొనసాగుతోంది. హార్ముజ్ జలసంధిలో సరఫరా ఆటంకాలు తొలగకపోతే అది మార్కెట్‌పై మళ్లీ ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం ఉంది.
    • రూపాయి పతనం: మరోవైపు అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 12 పైసలు క్షీణించి 92.42 వద్ద ఆల్‌టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది.
    • విదేశీ పెట్టుబడులు: విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FPIs) నిరంతరం తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం దేశీయ మార్కెట్లకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

    ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ కోలుకున్నప్పటికీ, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు కుదుటపడే వరకు ఒడిదుడుకులు తప్పవని ట్రేడర్లు భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    సెన్సెక్స్ ఈరోజు ఎంత పెరిగింది?

    ముగింపులో 939 పాయింట్లు పెరిగినప్పటికీ, రోజులోని కనిష్ట స్థాయి నుంచి చూస్తే 1,550 పాయింట్లకు పైగా రికవరీ సాధించింది.

    మార్కెట్‌ను ఆదుకున్న షేర్లు ఏవి?

    హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, రిలయన్స్, ఎస్‌బీఐ వంటి దిగ్గజ షేర్ల కొనుగోళ్లు మార్కెట్‌ను ఆదుకున్నాయి.

    రూపాయి విలువ ఎంత వద్ద ఉంది?

    డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి 92.42 వద్ద చారిత్రక కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది.

