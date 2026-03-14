    బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై క్షిపణి దాడి: దట్టంగా కమ్ముకున్న పొగలు.. ఇరాక్‌లో హై అలర్ట్

    ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై శనివారం క్షిపణి దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనతో ఎంబసీ భవనం నుంచి భారీగా పొగలు వెలువడుతున్నాయి. దాడికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

    Published on: Mar 14, 2026 10:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బాగ్దాద్: ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్ మరోసారి క్షిపణి దాడులతో దద్దరిల్లింది. గ్రీన్ జోన్ పరిధిలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం (US Embassy) లక్ష్యంగా శనివారం క్షిపణులు దూసుకొచ్చాయి. ఈ మెరుపు దాడితో రాయబార కార్యాలయ భవనం నుంచి దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయని ఇరాక్ భద్రతా వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    ఖుద్స్ డే (జెరూసలేం డే) సందర్భంగా పాలస్తీనయన్లకు మద్దతుగా ఇరాక్ లోని బాగ్దాద్‌లో షియా ముస్లింలు ఇరాన్ జెండాలతో, ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం అలీ ఖమేనీ చిత్రాలతో ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న దృశ్యం (AP)
    అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ 'రాయిటర్స్' కథనం ప్రకారం.. శనివారం మధ్యాహ్నం ఈ దాడి జరిగింది. క్షిపణులు ఎంబసీ ప్రాంగణంలో పడటంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, ఆకాశంలోకి పొగలు వ్యాపించాయి. అయితే, ఈ దాడిలో జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను భద్రతా దళాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఎంబసీలోని సిబ్బంది సురక్షితంగా ఉన్నారా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

    గత కొంతకాలంగా ఇరాక్‌లో అమెరికా లక్ష్యంగా ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న గ్రూపులు దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో, తాజా ఘటన ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తూ ఇప్పటివరకు ఏ సంస్థా ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. ప్రస్తుతం బగ్దాద్‌లోని గ్రీన్ జోన్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇరాక్ అదనపు బలగాలు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాయి.

    News/News/బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై క్షిపణి దాడి: దట్టంగా కమ్ముకున్న పొగలు.. ఇరాక్‌లో హై అలర్ట్
