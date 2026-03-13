Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం: అసలేం జరిగిందో వివరించిన సెంట్రల్ కమాండ్

    ఇరాక్‌లో అమెరికా కేసీ-135 యుద్ధ విమానం కుప్పకూలింది. 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో భాగంగా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఇది శత్రువుల దాడి కాదని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

    Published on: Mar 13, 2026 6:10 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఇరాక్ గగనతలంలో అమెరికాకు చెందిన కేసీ-135 (KC-135) మిలిటరీ విమానం గురువారం ప్రమాదానికి గురై కుప్పకూలింది. 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో భాగంగా సైనిక కదలికలు చేపడుతుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) అధికారికంగా ధృవీకరించింది.

    ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం: అసలేం జరిగిందో వివరించిన సెంట్రల్ కమాండ్ (AFP)
    ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం: అసలేం జరిగిందో వివరించిన సెంట్రల్ కమాండ్ (AFP)

    అసలేం జరిగింది?

    పశ్చిమ ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మిషన్‌లో మొత్తం రెండు విమానాలు పాల్గొనగా, అందులో ఒకటి కూలిపోయింది. రెండో విమానం మాత్రం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. విమానం కూలిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ టీమ్స్, అందులోని సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.

    "రెండు విమానాలు ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్నాయి. అందులో ఒకటి పశ్చిమ ఇరాక్‌లో కూలిపోగా, రెండోది సురక్షితంగా దిగింది" అని సెంట్రల్ కమాండ్ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

    ప్రమాదానికి కారణం ఏంటి?

    విమానం కూలడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే, ఇది శత్రువుల దాడి వల్ల జరిగిన ప్రమాదం కాదని అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. సాధారణంగా యుద్ధ ప్రాంతాల్లో శత్రువుల నుంచి ముప్పు ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ అలాంటిదేమీ లేదని అమెరికా చెబుతోంది.

    "ఇది శత్రువుల కాల్పుల వల్ల గానీ, పొరపాటున మన మిత్ర దేశాల దళాలు జరిపిన కాల్పుల (Friendly Fire) వల్ల గానీ జరిగింది కాదు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరుగుతోంది. పరిస్థితిని బట్టి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తాం" అని సెంట్రల్ కమాండ్ వివరించింది.

    గతంలో కువైట్‌లో ఇలాంటి ఘటనే..

    ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా తన యుద్ధ విమానాలను భారీగా మోహరించింది. ఈ క్రమంలోనే గతంలో కువైట్‌లో అమెరికా మూడు ఎఫ్-15 (F-15) ఫైటర్ జెట్లను కోల్పోయింది. ఆ సమయంలో ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన డ్రోన్లు, క్షిపణులను అడ్డుకునే క్రమంలో కువైట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ పొరపాటున అమెరికా జెట్లను కూల్చేసింది.

    "కువైట్ గగనతలంలో చురుకైన పోరాటం జరుగుతున్న సమయంలో.. ఇరాన్ క్షిపణులు అనుకుని పొరపాటున కువైట్ రక్షణ దళాలు మన జెట్లను కూల్చేశాయి. అయితే ఆ ప్రమాదంలో ఆరుగురు సిబ్బంది సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు" అని అప్పట్లో సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత ఇరాక్ ఘటనలో కూడా సిబ్బంది క్షేమంపై అమెరికా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఇరాక్‌లో కూలిన విమానం ఏ రకానికి చెందినది?

    అది అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన కేసీ-135 (KC-135) స్ట్రాటోట్యాంకర్ విమానం. ఇది సాధారణంగా గాలిలోనే ఇతర యుద్ధ విమానాలకు ఇంధనం నింపడానికి (Refueling) ఉపయోగిస్తారు.

    2. ఇది శత్రువుల దాడి వల్ల జరిగిందా?

    కాదు. ఇది శత్రువుల కాల్పుల వల్ల జరిగిన ఘటన కాదని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టంగా ప్రకటించింది.

    3. సిబ్బంది పరిస్థితి ఏంటి?

    సిబ్బంది కోసం గాలింపు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. వారి క్షేమ సమాచారంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం: అసలేం జరిగిందో వివరించిన సెంట్రల్ కమాండ్
    News/News/ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం: అసలేం జరిగిందో వివరించిన సెంట్రల్ కమాండ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes