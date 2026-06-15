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    ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో రూ. 2 కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ సాధించిన భారతీయ మహిళ.. 'నేను అప్లై చేయడమే మానేద్దాం అనుకున్నా!'

    మొదటి తరం గ్రాడ్యుయేట్ (First-generation graduate) అయిన వైష్ణవి రామలింగం అసాధారణ ప్రతిభతో ఆక్స్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో లా (DPhil in Law) లో పీహెచ్‌డీ చేయడానికి ప్రతిష్టాత్మక 'క్లారెండన్ స్కాలర్‌షిప్' సాధించారు. రూ. 2 కోట్ల విలువైన ఈ స్కాలర్‌షిప్ పొందిన మొదటి భారతీయ మహిళగా ఆమె చరిత్ర సృష్టించారు.

    Published on: Jun 15, 2026 5:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గత 8 నెలలుగా వరుస తిరస్కరణలు.. దరఖాస్తు చేయడమే వదిలేద్దాం అనుకున్న దశలో ఒకే ఒక్క అవకాశం.. వైష్ణవి రామలింగం జీవితాన్ని ఊహించని మలుపు తిప్పింది. ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత విద్యాసంస్థ అయిన ఆక్స్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి దాదాపు రూ. 2 కోట్ల విలువైన ప్రతిష్టాత్మక స్కాలర్‌షిప్ అందుకొని ఆమె సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారు.

    వైష్ణవి రామలింగం
    వైష్ణవి రామలింగం

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎమోషనల్ వీడియో వైరల్

    తనకు స్కాలర్‌షిప్ వచ్చినట్లు ఈమెయిల్ చూసిన క్షణంలో తను పొందిన ఆనందాన్ని, ఎమోషన్‌ను వైష్ణవి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆ వీడియోపై "మొదటి తరం గ్రాడ్యుయేట్ అయిన నేను, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో దాదాపు రూ. 2 కోట్ల విలువైన పీహెచ్‌డీ స్కాలర్‌షిప్ గెలుచుకున్నానని తెలిసిన క్షణం" అని రాసుకొచ్చారు.

    "గత 8 నెలలుగా నేను ప్రయత్నించిన ప్రతి ఒక్కటీ రిజెక్షన్‌తోనే ముగిసింది. కానీ నేను అస్సలు ఊహించని, నా మనసుకు అత్యంత ఇష్టమైన ఒకే ఒక్క అవకాశం నా కోసం పనిచేస్తుందని అనుకోలేదు. దరఖాస్తు చేయడమే వదిలేద్దాం అనుకున్న ఆ ఒక్కటీ నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది. ఆ ఈమెయిల్ చదువుతున్నప్పుడు నా మనసులో కలిగిన భావాలను మాటల్లో వర్ణించలేను. విశ్వం మన కోసం చూపే అద్భుతమైన మార్గాలకు నేను కృతజ్ఞతురాలిని" అని తన ఇన్‌స్టా పోస్టుకు క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.

    మొదటి భారతీయ మహిళగా రికార్డు

    'బార్ అండ్ బెంచ్' నివేదిక ప్రకారం, వైష్ణవికి ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 'క్లారెండన్ స్కాలర్‌షిప్' (Clarendon Scholarship) ను ప్రకటించింది. దీని కింద ఆమెకు 'డి.ఫిల్ ఇన్ లా' (DPhil in Law) చేయడానికి ఉపకార వేతనం (దాదాపు రూ. 2 కోట్లు) లభిస్తుంది. అకడమిక్ ప్రతిభ, అద్భుతమైన పరిశోధన సామర్థ్యం ఆధారంగా మాత్రమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొద్దిమందికి మాత్రమే ఈ స్కాలర్‌షిప్ ఇస్తారు.

    పబ్లిక్ రికార్డుల ప్రకారం, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో 'లా' విభాగంలో పీహెచ్‌డీ కోసం క్లారెండన్ స్కాలర్‌షిప్ సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ వైష్ణవి రామలింగం కావడం విశేషం. ఇంతకుముందు ఈ విభాగానికి ఎంపికైన భారతీయులలో గౌతమ్ భాటియా (2018), నిరంజన్ వెంకటేశన్ (2014), శివప్రసాద్ స్వామినాథన్ (2008) మాత్రమే ఉన్నారు.

    వైష్ణవి రామలింగం నేపథ్యం ఏమిటి?

    లా డిగ్రీ: వైష్ణవి పూణేలోని ప్రముఖ 'సింబయాసిస్ లా స్కూల్' (Symbiosis Law School) నుండి బిఏ ఎల్‌ఎల్‌బీ (BA LLB Hons) పూర్తి చేశారు.

    పీజీ/మాస్టర్స్: ఆ తర్వాత నెదర్లాండ్స్‌లోని 'లైడెన్ యూనివర్సిటీ' (Leiden University) నుండి 'లైడెన్ యూనివర్సిటీ ఎక్సలెన్స్ స్కాలర్‌షిప్' (LExS) ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ రైట్స్‌లో అడ్వాన్స్‌డ్ ఎల్‌ఎల్‌ఎమ్ (LLM) పూర్తి చేశారు.

    మొదటి తరం గ్రాడ్యుయేట్లకు వైష్ణవి సందేశం

    మొదటి తరం గ్రాడ్యుయేట్ (కుటుంబంలో ఉన్నత చదువులు చదివిన మొదటి వ్యక్తి) కావడం వల్ల ఈ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఒంటరితనాన్ని వైష్ణవి గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక సరైన రోడ్‌మ్యాప్ లేదా గైడ్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని, ఇతరులకు నిత్యం జరిగే సాధారణ సంభాషణలు తనకు ఎంతో కొత్తగా, దూరంగా అనిపించేవని చెప్పారు. లైడెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్లే తను ఆక్స్‌ఫర్డ్‌కు దరఖాస్తు చేయగలిగానని ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

    తనలాంటి ఇతర విద్యార్థులకు పిలుపునిస్తూ.. "ఆక్స్‌ఫర్డ్ లాంటి పెద్ద సంస్థలను చూసి భయపడి, మనకు రాదని మనమే ముందుగా 'సెల్ఫ్ రిజెక్ట్' (Self-reject) చేసుకోకూడదు. మీకు నచ్చిన, ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో నిలకడగా ప్రయత్నించండి. మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకొని రేసు నుండి తప్పుకోకూడదు" అని వైష్ణవి హితవు పలికారు.

    సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తిన అభినందనలు

    ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లతో పాటు స్వయంగా ఆక్స్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం అధికారిక ఖాతా కూడా స్పందించింది. "అభినందనలు! ఆక్స్‌ఫర్డ్‌కు స్వాగతం" అని కామెంట్ చేసింది. నెటిజన్లు సైతం "నిన్ను చూస్తుంటే మా సొంత మనిషి గెలిచినంత ఆనందంగా ఉంది", "నీ ఘనత పట్ల దేశం గర్విస్తోంది" అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో రూ. 2 కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ సాధించిన భారతీయ మహిళ.. 'నేను అప్లై చేయడమే మానేద్దాం అనుకున్నా!'
    Home/News/ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో రూ. 2 కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ సాధించిన భారతీయ మహిళ.. 'నేను అప్లై చేయడమే మానేద్దాం అనుకున్నా!'
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